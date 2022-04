La clé du marché de la reconnaissance faciale en Amérique du Nord se concentre sur les principaux marchands | Animetrics, Aware, Ayonix

Le marché nord-américain de la reconnaissance faciale devrait croître de 16.0% par an au cours de la période de prévision et atteindre 6 480.7 millions de dollars d’ici 2030 en raison du besoin croissant de technologie d’authentification sécurisée dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Mis en évidence avec 26 tableaux et 51 figures, ce rapport de 114 pages «Marché de la reconnaissance faciale en Amérique du Nord 2020-2030 par technologie (3D, 2D, analytique), composant (service, logiciel, matériel), application, utilisateur final et pays: tendance Prévisions et opportunités de croissance » est basé sur une recherche approfondie de l’ensemble du marché de la reconnaissance faciale en Amérique du Nord et de tous ses sous-segments grâce à des classifications très détaillées.

Des analyses et des évaluations approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de première qualité avec des contributions provenant de professionnels de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport est basé sur des études sur 2015-2019 et fournit des prévisions de 2020 à 2030 avec 2019 comme année de référence. (Veuillez noter : le rapport sera mis à jour avant la livraison afin que la dernière année historique soit l’année de référence et que les prévisions couvrent au moins 5 ans au cours de l’année de référence.)

Des analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’étude des aspects suivants :

– Structure du marché

– Moteurs de croissance

– Contraintes et défis

– Tendances des produits émergents et opportunités de marché

– Les cinq forces de Porter

La tendance et les perspectives du marché nord-américain sont prévues de manière optimiste, équilibrée et conservatrice en tenant compte du COVID-19. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché de la reconnaissance faciale en Amérique du Nord dans tous les aspects de la classification du point de vue de la technologie, du composant, de l’application, de l’utilisateur final et du pays.

Selon Statista, selon les données de 2021, les États-Unis détenaient plus d’environ 36 % de la part de marché mondiale des technologies de l’information et de la communication (TIC). Avec une part de marché de 16 %, l’UE se classe deuxième, suivie de 12 %, la Chine se classe troisième. De plus, selon les prévisions, le marché des TIC atteindra plus de 6 000 milliards de dollars américains en 2021 et près de 7 000 milliards de dollars américains d’ici 2023. Dans la société d’aujourd’hui, la croissance continue est un autre rappel de l’omniprésence et de l’importance cruciale de la technologie. Au cours des prochaines années, les dépenses technologiques traditionnelles seront principalement tirées par le big data et l’analyse, le mobile, le social et le cloud computing.

Ce rapport analyse la production primaire mondiale, la consommation et les pays à la croissance la plus rapide sur le marché des technologies de l’information et des communications (TIC). Le rapport comprend également des acteurs de premier plan et de premier plan sur le marché mondial des technologies de l’information et des communications (TIC).

Basé sur la technologie

– Reconnaissance faciale 3D

– Reconnaissance faciale 2D

– Analytique faciale

Basé sur des services de composants

– Services

de reconnaissance faciale basés sur le cloud – Services

de formation et de conseil

Outils logiciels

– Reconnaissance faciale 3D

– Reconnaissance faciale thermique – Matériel

de reconnaissance faciale 2D – Caméras – Scanners – Appareils portables – Appareils intégrés

Basé sur l’application

– Application de la loi

– Suivi et surveillance

– Reconnaissance des émotions

– Contrôle d’accès

– Autres applications

Basé sur l’utilisateur final

– Santé

– BFSI

– Militaire et défense

– Gouvernement

– Hôtellerie

– Vente au détail et commerce électronique

– Transport

– Autres utilisateurs finaux

Géographiquement, les marchés nationaux/locaux suivants sont entièrement étudiés :

– Japon

– Chine

– Corée du Sud

– Australie

– Inde

– Reste de l’APAC (segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Pour chaque pays susmentionné, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels sont disponibles pour 2019-2030. La répartition des principaux marchés nationaux par technologie, composant et utilisateur final au cours des années de prévision est également incluse.

Le rapport couvre également le scénario concurrentiel actuel et la tendance prévue ; et dresse le profil des principaux fournisseurs, y compris les leaders du marché et les acteurs émergents importants.

Plus précisément, les risques potentiels associés à l’investissement sur le marché de la reconnaissance faciale en Asie-Pacifique sont évalués quantitativement et qualitativement par le biais du système d’évaluation des risques de GMD. Selon l’analyse et l’évaluation des risques, des facteurs critiques de succès (CSF) sont générés pour aider les investisseurs et les actionnaires à identifier les opportunités émergentes, à gérer et à minimiser les risques, à développer des modèles commerciaux appropriés et à prendre des stratégies et des décisions judicieuses.

Acteurs clés

3M Company

Amazon Web Services

Animetrics

Aware

Ayonix

Cognitec Systems

Cross Match

FaceFirst, Inc.

Gemalto

Google

Herta Security

IBM

IDEMIA

Kairos

Keylemon

MorphoTrust

NEC Corporation

Nviso

Techno Brain

XiD Technologies

Table des matières:

1 Introduction 7

1.1 Définition de l’industrie et portée de la recherche 7

1.1.1 Définition de l’industrie 7

1.1.2 Portée de la recherche 8

1.2 Méthodologie de la recherche 11

1.2.1 Aperçu de la méthodologie de l’étude de marché 11

1.2.2 Hypothèse du marché 12

1.2.3 Données secondaires 12

1.2.4 Données primaires 12

1.2.5 Filtration des données et conception du modèle 14

1.2.6 Estimation de la taille/part du marché 15

1.2.7 Limites de la recherche 16

1.3 Résumé analytique 17

2 Aperçu et dynamique

du marché 20 2.1 Taille et prévisions du marché 20

2.2 Principaux moteurs de croissance 21

2.3 Marché Contraintes et défis 24

2.4 Opportunités émergentes et tendances du marché 27

2.5 Analyse des cinq forces de Porter 31

3 Segmentation du marché Asie-Pacifique par technologie 35

3.1 Aperçu du marché par technologie 35

3.2 Reconnaissance faciale 3D 37

3.3 Reconnaissance faciale 2D 38

3.4 Analytique faciale 39

……..et voir plus dans la table des matières complète

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Voici les questions auxquelles répond le rapport sur le marché :

Quels sont les objectifs du rapport ?

Ce rapport de marché montre la taille du marché projetée pour le marché de la gestion multi-cloud à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Sur la base de divers indicateurs, les graphiques présentent la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée.

Le rapport comprend un aperçu du marché, sa portée géographique, sa segmentation et les performances financières des principaux acteurs.

Le rapport examine l’état actuel de l’industrie et les opportunités de croissance potentielles en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le rapport de recherche comprend divers facteurs contribuant à la croissance du marché.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché pour la période de prévision.

Ce rapport couvre les aspects du marché de l’analyse régionale.

Le rapport comprend des données sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Ce rapport analyse les tendances actuelles et futures du marché par région, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Les rapports sur le marché incluent le taux de croissance de chaque région, en fonction de leurs pays au cours de la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

