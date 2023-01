La chaîne de blocs sur le marché de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire augmentera par, taille, part, tendances émergentes, principaux moteurs de croissance, défis et perspectives de revenus de l’industrie

Marché mondial de la chaîne de blocs dans l’agriculture et la chaîne d’approvisionnement alimentaire, par application (traçabilité des produits, paiement et règlement, contrats intelligents et gouvernance et gestion des risques et de la conformité ), fournisseur (fournisseur d’applications et de solutions, fournisseur de middleware, infrastructure, fournisseur de protocole), pays ( États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028



Analyse du marché et aperçu de la chaîne de blocs sur le marché de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire

Les préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire parmi les consommateurs, associées à la demande croissante de transparence dans la chaîne d’approvisionnement, ont créé une chaîne de blocs lucrative dans les opportunités de croissance du marché de l’agriculture et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Data Bridge Market Research analyse que la chaîne de blocs mondiale sur le marché de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire projettera un TCAC de 32,0 % pour la période de prévision 2021-2028. Cela met en évidence le fait que la valeur marchande actuelle, qui est de 0,30 million USD, augmentera jusqu’à 2,765 millions USD d’ici 2028.

La chaîne de blocs est un type spécifique de base de données contenant des informations sur toutes les transactions dans lesquelles chaque transaction génère un hachage. La chaîne de blocs est très efficace car elle est répartie sur de nombreux ordinateurs connectés entre eux où chaque bloc fait référence au bloc précédent. La chaîne de blocs dans l’agriculture et la chaîne d’approvisionnement alimentaire conserve les données et les enregistrements à l’aide de la cryptographie et offre clarté et transparence entre le processus agricole et la chaîne d’approvisionnement. La chaîne de blocs dans l’agriculture et la chaîne d’approvisionnement alimentaire est largement utilisée pour améliorer la logistique, fournir une assurance qualité et gérer les plans nutritionnels. La chaîne de blocs aidera à créer un lien direct entre les agriculteurs et les consommateurs et les agriculteurs pourront ainsi avoir un aperçu de la répartition budgétaire et comprendre le prix réel de leurs produits sur le marché.

En raison des divers avantages tels que la disponibilité de l’historique complet de l’état du produit, la confiance et la fidélité accrues des clients, des paiements plus équitables, des rappels de lots alimentaires faciles et bon marché en cas d’urgence, etc., la valeur marchande de la chaîne de blocs dans l’agriculture et l’alimentation Le marché de la chaîne d’approvisionnement est appelé à augmenter de manière significative. L’adoption croissante de technologies émergentes, associée à la transparence de la chaîne d’approvisionnement et à la réduction des fraudes dans la production alimentaire, a propulsé le taux de croissance du marché vers de nouveaux sommets.

Cependant, l’incertitude qui prévaut dans la réglementation et l’absence d’un ensemble commun de normes réduiront le taux de croissance du marché. La pénurie de professionnels qualifiés ou d’expertise qualifiée réduira également le taux de croissance du marché. Le faible niveau de base technologique, en particulier dans les pays sous-développés, posera également un défi à la croissance du marché.

Objectif des études:

– Fournir un profilage stratégique des acteurs clés de la chaîne de blocs sur le marché de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, en examinant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un panorama agressif pour la chaîne de blocs sur le marché de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. – Fournir des informations sur les éléments affectant la chaîne de blocs dans la croissance du marché de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Pour analyser le marché en se basant totalement sur un certain nombre de facteurs – analyse des charges , analyse de la chaîne, pression du porteur 5

– Accorder des revenus historiques et prévisionnels de la chaîne de blocs dans les segments et sous-segments du marché de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire avec admiration pour 4 zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde. – Pour régler et analyser les tendances agressives telles que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits et la recherche et les tendances sur le marché mondial.



