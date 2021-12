La Blockchain sur le Marché des Technologies Financières a Atteint Un TCAC à Deux Chiffres Époustouflant + 26% d’ici fin 2027 Avec Des Acteurs Clés Renommés IBM Corporation, Oracle Corporation, Amazon Web Services Inc., Ondulation

La technologie Blockchain est un registre décentralisé de toutes les transactions sur un réseau peer-to-peer. Grâce à cela, les participants ou les utilisateurs peuvent confirmer les transactions sans avoir besoin d’une autorité de compensation centrale. La plupart des applications potentielles peuvent inclure des transferts de fonds, le règlement des transactions, le vote et de nombreuses autres questions.

La Blockchain sur le marché des technologies financières devrait croître à un TCAC de + 26% au cours de la période de prévision.

La transformation numérique croissante du secteur financier pour offrir des expériences numériques et des produits numériques personnalisés modifie le paysage des services financiers. Les technologies bancaires numériques telles que les banques numériques, les portefeuilles, la technologie blockchain, les chatbots automatisés pour le service client sont quelques-uns des exemples de demande croissante car elles améliorent l’efficacité opérationnelle globale, offrent un règlement en temps réel, réduisent les délais de traitement et le nombre d’étapes et d’intermédiaires nécessaires pour atteindre les mêmes niveaux de confiance dans les processus traditionnels.

Acteurs Clés

IBM Corporation (États-UNIS), Coinbase (États-UNIS), Ripple (États-UNIS), Accenture (Irlande), Salt Blockchain, Inc. (États-Unis), Gemini Trust Company, LLC (États-Unis), Circle Internet Financial Ltd. (États-UNIS), Celsius Lending LLC (États-UNIS), BitGo (États-UNIS), Blockchain.Com (Royaume-Uni), Oracle Corporation (États-Unis), Chainalysis Inc. (États-UNIS), Robinhood (États-UNIS), Morgan Stanley (États-UNIS), Token, Inc. (États-Unis), le groupe Goldman Sachs, Inc. (États-Unis), Amazon Web Services (États-Unis), Axoni (États-UNIS), JP Morgan (États-UNIS)

L’étude est une source de données fiables sur:

Segments et sous-segments de marché

Tendances et dynamiques du marché

Offre et demande

Taille du marché

Tendances / opportunités / défis actuels

Paysage concurrentiel

Percées technologiques

Analyse de la chaîne de valeur et des parties prenantes

Le rapport présente également une évaluation qualitative et quantitative complète en analysant les données recueillies auprès des analystes de l’industrie et des acteurs du marché à travers des points clés de la chaîne de valeur de l’industrie.

Segmentation du Marché

Par Fournisseur

Fournisseurs de Middleware

Fournisseurs d’Applications et de Solutions

Fournisseurs d’Infrastructures et de Protocoles

Par Application

Paiements, Compensation et Règlement

Échanges et Envois de Fonds

Contrat Intelligent

Gestion des Identités

Gestion de la conformité / KYC

Autres

Par Taille D’Organisation

Grandes Entreprises

Petites et Moyennes Entreprises

Par Verticales

Bancaire

Services Financiers Non Bancaires

Assurance

Une analyse distincte des tendances dominantes du marché mère, des indicateurs macro et microéconomiques, des réglementations et des mandats est incluse dans le champ d’application de l’étude. Ce faisant, le rapport projette l’attractivité de chaque segment majeur sur la période de prévision.

Analyse Régionale:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Principales offres du rapport:

Facteurs clés et opportunités: Analyse détaillée des facteurs moteurs et des opportunités dans différents segments pour l’élaboration de stratégies.

Tendances et prévisions actuelles: Analyse complète des dernières tendances, du développement et des prévisions pour les prochaines années afin de prendre les prochaines étapes.

Analyse segmentaire: Analyse de chaque segment et facteurs moteurs ainsi que les prévisions de revenus et l’analyse du taux de croissance.

Analyse régionale: Une analyse approfondie de chaque région aide les acteurs du marché à concevoir des stratégies d’expansion et à faire un bond en avant.

Paysage concurrentiel: Informations détaillées sur chacun des principaux acteurs du marché pour définir un scénario concurrentiel et prendre des mesures en conséquence.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du marché mondial de la Blockchain dans les technologies financières

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5: Blockchain mondiale dans le processus de fabrication du marché des technologies financières

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: La Blockchain 2021-2027 dans la tendance du développement du marché des technologies financières

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

