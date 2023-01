La blockchain sur le marché des matériaux de la chaîne du froid est destinée à connaître une croissance substantielle par, taille, part, tendances, principaux moteurs, croissance et analyse des opportunités

Blockchain mondiale sur le marché de la chaîne du froid, par type (transport, composants de surveillance, stockage), composant (plates-formes, services), application (contrats intelligents, paiement et règlement, traçabilité des produits, surveillance des stocks, gestion de la conformité, autres), secteur vertical (vente au détail , fabrication, aliments et boissons, soins de santé, pétrole et gaz et autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Blockchain dans l’analyse et la taille du marché de la chaîne du froid

La blockchain a acquis une immense popularité parmi les grandes entreprises et les startups, et étend ses applications en dehors du secteur des services financiers. De nombreuses organisations investissent dans la recherche et le développement de la technologie blockchain pour répondre à une gamme de besoins. Cette technologie améliore la transparence de la chaîne, améliore l’efficacité et la gestion globale de la chaîne d’approvisionnement tout en réduisant les risques.

La blockchain mondiale sur le marché de la chaîne du froid était évaluée à 287,16 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 790,83 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 13,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Traçabilité des produits dans les segments d’application du marché en raison de la forte utilisation des solutions de blockchain pour automatiser les procédures de la chaîne d’approvisionnement. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Définition du marché

La blockchain est un enregistrement de base de données numérique ou de blocs de transactions validées et immuables. La technologie blockchain agit comme un registre ouvert, de sorte que chaque transaction sur le réseau est enregistrée et mise à la disposition de toutes les entités ou participants impliqués dans le réseau pour les voir et les vérifier.

Blockchain dans la portée et la segmentation du marché de la chaîne du froid

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (transport, composants de surveillance, stockage), composant (plates-formes, services), application (contrats intelligents, paiement et règlement, traçabilité des produits, surveillance des stocks, gestion de la conformité, autres), secteur vertical (vente au détail, fabrication, aliments et boissons, soins de santé , pétrole et gaz, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts IBM (États-Unis), Microsoft (États-Unis), BASF SE (Allemagne), DSM (Pays-Bas), Oracle (États-Unis), Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine), Bitfury Group Limited. (Pays-Bas), TIBCO Software Inc. (États-Unis), Applied Blockchain Ltd (États-Unis), GUARDTIME (Estonie), OARO (Canada), Peer Ledger Inc. (Canada), Venture Proxy Ltd. (Royaume-Uni), Datex Corporation (États-Unis) , Omnichain Solutions (États-Unis), Amazon Web Services, Inc. (États-Unis), Bitnation (États-Unis), Blockverify (Royaume-Uni), BTL Group Ltd. (Royaume-Uni) et Cambridge Blockchain, LLC (États-Unis), entre autres Opportunités de marché Augmentation du financement en capital-risque et des investissements dans la technologie blockchain

Besoin élevé d’interopérabilité

Augmentation du besoin d’automatisation des activités de la chaîne d’approvisionnement

Blockchain dans la dynamique du marché de la chaîne du froid

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Hausse des investissements dans la blockchain

L’augmentation du financement du capital-risque et des investissements dans la technologie de la chaîne de blocs est un facteur essentiel de l’escalade de la croissance du marché, ainsi que de la demande accrue pour une sécurité accrue des transactions de la chaîne d’approvisionnement, des coûts opérationnels réduits et la popularité croissante de la technologie de la chaîne de blocs dans la vente au détail et la gestion de la chaîne d’approvisionnement sont les principaux facteurs parmi d’autres conduisent la blockchain sur le marché de la chaîne du froid.

Demande d’interopérabilité

L’augmentation de l’adoption de la technologie blockchain dans la chaîne du froid en raison du besoin élevé d’interopérabilité accélère la croissance du marché. Cette technologie aide les entreprises à échanger en toute sécurité des données et des informations avec des distributeurs, des vendeurs et des fournisseurs.

Augmentation de la demande des produits pharmaceutiques

L’augmentation de la demande d’offres de chaîne d’approvisionnement blockchain de la part des sociétés pharmaceutiques pour réduire les activités illégitimes, y compris la production illégale de médicaments nocifs, le contrôle inapproprié des stocks et les médicaments contrefaits, entre autres, influence davantage le marché.

De plus, le changement de mode de vie, l’augmentation du revenu disponible et la sensibilisation accrue aux avantages du plan de nutrition affectent positivement la blockchain sur le marché de la chaîne du froid.

Le rapport sur le marché Blockchain in Cold Chain est une source décisive d'informations sur l'industrie, les faits et chiffres importants, les opinions d'experts et les derniers développements à travers le monde.

De plus, l'analyse des concurrents est très bien effectuée dans le rapport fiable Blockchain in Cold Chain Market qui prend en compte des aspects vitaux des principaux acteurs du marché tels que les points forts et faibles des concurrents et l'analyse de leurs stratégies en matière de produit et marché.



Visitez le rapport d'étude complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-blockchain-in-cold-chain-market?SR

Objectif de Blockchain dans les études de marché de la chaîne du froid :

accorder un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un panorama agressif pour le marché. – Donner des informations sur les éléments affectant la croissance du marché Blockchain dans la chaîne du froid. Analyser le marché principalement sur la base de plusieurs facteurs – analyse des frais, analyse de la chaîne de subventions, évaluation de la pression du porteur 5, etc. – Fournir une évaluation précise



de la Blockchain dans la forme du marché de la chaîne du froid ainsi que les prévisions de la gamme de segments et sous-segments du marché mondial. – Pour fournir une évaluation par étapes du marché avec appréciation de la mesure du marché moderne et de la prospective future. – Pour fournir une évaluation par étapes du marché pour la phase par application, type de produit et sous-segments. – Pour fournir historique





et les revenus prévisionnels de la Blockchain dans les segments et sous-segments du marché de la chaîne du froid avec admiration pour 4 zones géographiques principales et leurs pays – Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

– Pour mettre en musique et analyser les traits agressifs tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits, ainsi que la recherche et les tendances sur le marché mondial de la blockchain dans la chaîne du froid.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-blockchain-in-cold-chain-market&SR

