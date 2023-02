La blockchain sur le marché de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire devrait croître à un TCAC de 32,0% d’ici 2028 La blockchain dans l'agriculture et les chaînes d'approvisionnement alimentaire est largement utilisée pour améliorer la logistique, fournir une assurance qualité et gérer des programmes nutritionnels. La blockchain aidera à créer un lien direct entre les agriculteurs et les consommateurs, afin que les agriculteurs puissent avoir un aperçu des allocations budgétaires et connaître les prix réels du marché de leurs produits.

Le marché mondial de la blockchain agricole et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire devrait enregistrer un TCAC de 32,0 % au cours de la période 2021-2028 . Cela souligne que la valeur marchande actuelle de 300 000 $ atteindra 2,765 millions de dollars d’ici 2028 . Les préoccupations croissantes des consommateurs concernant la sécurité alimentaire, associées à la demande croissante de transparence de la chaîne d’approvisionnement, présentent des opportunités de croissance de la blockchain sur le marché de l’agriculture et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Une blockchain est un type spécifique de base de données qui contient des informations sur toutes les transactions, chacune générant une valeur de hachage. Une blockchain est très efficace car elle est répartie sur de nombreux ordinateurs connectés entre eux, où chaque bloc fait référence au précédent. La blockchain dans l’agriculture et les chaînes d’approvisionnement alimentaire utilise la cryptographie pour conserver les données et les enregistrements et assurer la clarté et la transparence entre les processus agricoles et les chaînes d’approvisionnement.

La blockchain dans l’agriculture et les chaînes d’approvisionnement alimentaire est largement utilisée pour améliorer la logistique, fournir une assurance qualité et gérer des programmes nutritionnels. La blockchain aidera à créer un lien direct entre les agriculteurs et les consommateurs, afin que les agriculteurs puissent avoir un aperçu des allocations budgétaires et connaître les prix réels du marché de leurs produits.

Étendue du marché mondial de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire Blockchain et taille du marché

La blockchain sur le marché de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire est segmentée en fonction de l’application et du fournisseur. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d’application principaux et vos marchés cibles.

Sur la base de l’application, la blockchain sur le marché de l’agriculture et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire est segmentée en traçabilité des produits, paiement et règlement, contrats intelligents et gouvernance, et gestion des risques et de la conformité.

La blockchain sur le marché de l’agriculture et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire est également segmentée sur la base du fournisseur en fournisseurs d’applications et de solutions, fournisseurs de middleware, fournisseurs d’infrastructure et de protocoles.

Blockchain dans l’analyse au niveau du pays du marché de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire

Blockchain sur le marché de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire analyse la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, application et fournisseurs, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la blockchain agricole et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, Autres dans la région Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de la prédominance des niveaux d’infrastructure technologique de pointe. La présence d’acteurs clés dans la région a également contribué à la croissance globale de la région dans la part de marché mondiale. D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de politiques gouvernementales favorables et d’initiatives d’investissement dans les technologies nouvelles et avancées.

Paysage concurrentiel et blockchain dans l’analyse de la part de marché de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la blockchain agricole et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire sont:

IBM Corporation , Microsoft, Advanced Research Cryptography Ltd, Ambrosus, SAP SE, OriginTrail, Project Provenance Ltd., rip.io., VeChain Foundation , Chainvine Ltd, Full Profile Pty Ltd, AgriChain Pty Ltd, arc-net, FCE GROUP AG, COIN22, modum.io AG, EHARVESTHUB INC., Viveat., GENUINO et TE-FOOD International GmbH. Entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

