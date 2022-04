La biométrie en tant que service dans les tendances de croissance du marché des soins de santé, les acteurs clés, les stratégies concurrentielles et les prévisions jusqu’en 2029

Ce rapport sur le marché permet aux entreprises de réfléchir à la manière dont le marché va agir au cours des années de prévision en obtenant des détails sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Pour atteindre le succès au niveau local, régional et international, ce rapport d’étude de marché mondial de haute qualité est une solution définitive. L’analyse concurrentielle couverte dans ce rapport permet de se faire une idée des stratégies des principaux acteurs du marché. Ce rapport d’étude de marché mondial identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du secteur.

Le rapport d’analyse du marché de la biométrie en tant que service dans les soins de santé fournit des informations qui ciblent clairement le marché et aident ainsi les organisations à prendre de meilleures décisions. Selon le rapport Biometric as a Service in Healthcare, le marché devrait croître dans diverses régions géographiques. Certains des acteurs clés présentés dans l’étude incluent M2SYS Technology, MorphoTrust USA, Nuance Communications, Inc., Qualcomm Technologies, Inc., SecuGen Corporation, Uniphore, lumenvox, VoiceVault Voice Authentication, et d’autres.

La biométrie mondiale en tant que service sur le marché des soins de santé devrait atteindre 6 738,10 millions USD d’ici 2026 et devrait enregistrer un TCAC sain de 23,3 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Paysage concurrentiel de la biométrie en tant que marché de services dans les soins de santé

Les principaux acteurs mentionnés dans l’étude sont Gemalto NV, agnitio, BioAXS Co. Ltd., Cenmetrix (Pvt) Ltd., FUJITSU, HID Global Corporation, Hitachi, Ltd., Integrated Biometrics, Innovatrics, IRITECH, INC., LaserLock International, Inc. .,

Principaux faits saillants de l’étude de marché sur la biométrie en tant que service dans les soins de santé.

Estimation des revenus et des ventes: les revenus et le volume des ventes historiques sont présentés et d’autres données sont triangulées avec des approches descendantes et ascendantes pour prévoir la taille réelle du marché et estimer les chiffres prévisionnels pour les régions clés couvertes dans le rapport ainsi que classifiées et bien -types reconnus. et l’industrie d’utilisation finale. De plus, les facteurs macroéconomiques et les politiques réglementaires sont façonnés dans l’évolution de l’industrie et l’analyse prédictive de la biométrie en tant que service dans les soins de santé.

Analyse de la fabrication : le rapport est actuellement analysé en fonction de divers types de produits et d’applications. Le marché de la biométrie en tant que service dans les soins de santé fournit un chapitre mettant en évidence l’analyse du processus de fabrication validée grâce aux informations primaires recueillies par les experts de l’industrie et les principaux responsables des entreprises profilées.

Concurrence : les principaux acteurs ont été étudiés en fonction du profil de leur entreprise, du portefeuille de produits, de la capacité, du prix du produit/service, des ventes et du rapport coût/bénéfice.

Demande, offre et efficacité : le rapport biométrique en tant que service de santé fournit également des informations sur la distribution, la production, la consommation et l’EXIM** (exportation et importation). ** Si applicable

Segmentation du marché

Le marché mondial de la biométrie commerciale en tant que service dans les soins de santé a été divisé en types de produits, applications et régions. Ces segments fournissent des calculs et des prévisions précis des ventes en termes de volume et de valeur. Cette analyse peut aider les clients à développer leur activité et à prendre des décisions réfléchies.

, Type de Modalité (Unimodal et Multimodal),

Contrôle d’accès et authentification (authentification à un seul facteur et authentification à plusieurs facteurs),

Modèle (Cloud Public, Cloud Privé et Cloud Hybride),

Canal d’accès (Online, Face-à-face, Tablette, IoS et Android),

Application (distribution de pharmacies, authentification des prestataires de soins, sécurité des dossiers médicaux et sécurité des centres de données, identification et suivi des patients, accès des patients à domicile/à distance, sécurité des stupéfiants, fraude à l’assurance et autres),

Analyse régionale pour la biométrie en tant que marché de service dans les soins de santé mondiaux :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2015-2020

Année de référence – 2020

Période de prévision** – 2021 à 2028 [**sauf indication contraire]

**En outre, il inclura également les opportunités disponibles dans les micro-marchés pour les parties prenantes à investir, une analyse détaillée du paysage concurrentiel et les services de produits des principaux acteurs.

La biométrie globale comme service dans la dynamique du marché de la santé :

DEVELOPPEMENTS récents:

En septembre 2018, HID Global (États-Unis) a acquis Crossmatch (États-Unis), qui comprend du matériel et des logiciels de gestion d’identité biométrique qui amélioreront le portefeuille de produits de HID, qui comprend des produits et services d’identité de confiance. Dans le cadre de cet accord, la société renforcera son portefeuille de produits liés à la sécurité biométrique et sera en mesure de répondre aux besoins des clients.

En septembre 2018, HID Global Corporation (USA) a acquis Crossmatch (USA) auprès de Francisco Partners. Les produits Crossmatch comprennent du matériel et des logiciels de gestion d’identité biométrique qui prendront en charge le portefeuille de produits de HID. Par conséquent, cela aidera l’entreprise à maintenir la gestion du portefeuille de produits.

En juin 2018, la banque de République tchèque a mis en œuvre la technologie biométrique vocale de Nuance Communications, Inc. (États-Unis) pour renforcer la sécurité du système bancaire mobile. L’entreprise a connu une augmentation spectaculaire du nombre de consommateurs en 2017, qui avoisine les 300 millions.

En mars 2016, MorphoTrust USA a annoncé avoir signé des contrats pour fournir des services de prise d’empreintes digitales à la West Virginia State Police (WVSP) et à la New York State Division of Criminal Justice Services (DCJS). Cela aidera l’entreprise à diffuser les empreintes digitales et d’autres services biométriques et liés à l’identité dans différents États pour plusieurs programmes.

En septembre 2018, SecuGen Corporation (États-Unis) a annoncé qu’elle exposerait le lecteur d’empreintes digitales Bluetooth Unity ainsi que le capteur Bluetooth OEM U20-ASF-BT lors d’un prochain salon. Cela vous aidera à optimiser votre portefeuille de produits.

Pourquoi devriez-vous acheter Global Biometric Reporting as a Service dans le domaine de la santé ?

Le rapport sur le marché de la biométrie en tant que service dans les soins de santé fournit une image méticuleuse de l’industrie par résumé des données, production et méthode d’étude provenant de diverses sources. L’analyse concurrentielle comprend l’identification des principales tendances mutuelles et des principaux acteurs du marché. En outre, le rapport comprend également une évaluation des différents facteurs essentiels pour les acteurs du marché existants et les nouveaux acteurs du marché, ainsi qu’une étude méthodique de la chaîne de valeur.

Table des matières détaillée du rapport d’étude de marché sur la biométrie mondiale en tant que service dans les soins de santé:

1 Introduction de la biométrie en tant que service dans les soins de santé et aperçu du marché

2 Analyse de la chaîne industrielle

3 Global Biométrie en tant que service sur le marché de la santé, par type

4 Marché biométrique en tant que service dans les soins de santé, par application

5 Production mondiale de la biométrie en tant que service dans les soins de santé, valeur par région

6 La biométrie mondiale en tant que service dans la production, la consommation, l’exportation et l’importation de soins de santé par régions

7 Global Biometrics as a Service in Healthcare Market Status and SWOT Analysis by Regions

8 Paysage concurrentiel

9 Analyse et prévisions du marché mondial de la biométrie en tant que service dans les soins de santé par type et application

10 biométrie en tant que service dans l’analyse et les prévisions du marché des soins de santé par région

11 Analyse de faisabilité de nouveaux projets

12 Conclusion et conclusion de l’enquête

13 Annexe

À quoi s’attendre de ce rapport sur la biométrie en tant que service sur le marché de la santé :

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché La biométrie en tant que service dans les soins de santé? Obtenir des détails détaillés sur les facteurs influençant les parts de marché des Amériques, de l’APAC et de l’EMEA ?

