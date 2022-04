Korea Personal Care -kapselointimateriaalien markkina-analyysi, koko, tutkimustrendi huipputrendin ja toimialan näkymien mukaan 2021-2030

Korean henkilökohtaisen hygienian kapselointimateriaalimarkkinoiden odotetaan saavuttavan 59 880 000 dollaria vuoteen 2023 mennessä, kun se vuonna 2016 oli 25 268 tuhatta dollaria, ja CAGR on 10,9 % vuosina 2017–2023.

Aktiivisten kosmeettisten ainesosien paikallinen ja transdermaalinen jakelu vaatii myrkyttömän ja turvallisen tavan saavuttaa kohdealue ilman ärsytystä. Aktiivisten kosmeettisten ainesosien suojaaminen on ratkaisevan tärkeää lopputuotteen valmistuksen, varastoinnin ja käytön aikana. Biologisesti aktiiviset aineet ovat yleensä epästabiileja ja herkkiä pH:lle, lämpötilalle, valolle ja hapettumiselle. Siksi ne vaativat kapseloinnin suojatakseen hajoamista vastaan ​​ja myös vaikuttavan aineen kontrolloidusti vapautumiseksi. Kapselointiteknologiaa käytetään suojaamaan bioaktiivisia ainesosia, kuten polysakkarideja, proteiineja, lipidejä, synteettisiä polymeerejä ja muita. Kapselointimateriaaleja käytetään suihkugeeleissä, saippuoissa, ryppyvoiteissa, värikosmetiikassa, aromaterapiatuotteissa ja muissa.

Tässä raportissa vuosia 2020 ja 2021 pidetään historiallisina vuosina, 2020 perusvuosina, 2021 arviovuonna ja vuodet 2021-2030 ennustejaksona.

Korean hygienia- ja kosmetiikkateollisuus on maailman kymmenenneksi suurin. Markkinat ovat viime vuosina kasvaneet 10 % vuodessa. Korean kosmetiikkateollisuuden suurimpia trendejä ovat siirtyminen luontolähtöisiin ja ympäristöystävällisiin tuotteisiin. Tämä trendi on lisännyt merkittävästi uusien luonnollisten, luomu- ja toiminnallisten ainesosien kysyntää ja tuonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisäksi korkea elintaso ja geriatrisen väestön kasvu ovat lisänneet henkilökohtaisen hygienian tuotteiden kysyntää Koreassa. Tämä puolestaan ​​on lisännyt näissä henkilökohtaisen hygienian ja kosmetiikkatuotteissa käytettyjen aktiivisten ainesosien kapselointien kysyntää Koreassa. Kapselointitekniikan käyttö mahdollistaa ainesosien kontrolloidun vapautumisen niiden tehokkuuden optimoimiseksi.

Korean henkilökohtaiseen hygieniaan tarkoitettujen kapselointimateriaalien markkinat on segmentoitu materiaalityypin ja käyttökohteen mukaan. Materiaalityypin perusteella markkinat segmentoidaan polysakkarideihin, proteiineihin, lipideihin, synteettisiin polymeereihin ja muihin. Polysakkaridisegmentti jakautuu kumeiksi, tärkkelyksiksi, selluloosiksi, syklodekstriineiksi ja kitosaaniksi.

Proteiinisegmentti luokitellaan gelatiiniin, kaseiiniin ja soijaproteiineihin. Lipidisegmentti on segmentoitu vahoiksi, parafiineiksi ja öljyiksi. Synteettisten polymeerien segmentti on jaettu akryylipolymeereihin, polyvinyylialkoholiin ja poly(vinyylipyrrolidoniin). Alan sovellusalueita ovat suihku- ja kylpygeelit, värikosmetiikka, ryppyvoiteet, saippuat, aromaterapiatuotteet ja muut.

Korean henkilökohtaisen hygienian kapselointimateriaalimarkkinoiden merkittävät toimijat ovat strategisesti keskittyneet tuotelanseerauksiin keskeisenä strategiana saavuttaa merkittäviä markkinaosuuksia.

Raportin tärkeimmät toimijat ovat seuraavat:

Sumitomo Corporation

Biogenoci Co. Ltd.

Korea Particle Technology Inc. (KPT)

Chongqing Pellets Techniques (Pelletit)

Durae Corporation

Tämä raportti tarjoaa laajan analyysin Korean henkilökohtaisen hygienian kapselointimateriaalimarkkinoiden nykyisistä suuntauksista ja tulevaisuuden ennusteista.

Toimialan syvällinen analyysi tehdään markkina-arvioiden avulla keskeisistä segmenteistä vuosille 2016-2023.

Johtavien henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvien kapselointimateriaalien valmistajien ja jakelijoiden kilpailukykyinen tieto auttaa ymmärtämään kilpailutilannetta Koreassa.

Raportissa esitetään kattava analyysi tekijöistä, jotka ohjaavat ja hillitsevät Korean henkilökohtaisen hygienian kapselointimateriaalimarkkinoiden kasvua.

Laaja analyysi toimialasta tehdään seuraamalla keskeisten tuotteiden asemointia ja seuraamalla huippukilpailijoita markkinoiden puitteissa.

Avaintoimijat profiloidaan strategioidensa kanssa markkinoiden kilpailunäkymien määrittämiseksi.

COVID-19 vaikutus

COVID-19-pandemia vuonna 2019 nielaisi maailman. Se aiheutti maailmanlaajuisen pysähdyksen. Koko maailmantalous kärsi. Lisäksi monet ihmiset ovat myös menettäneet henkensä. Maailmassa on toistaiseksi raportoitu noin 252 297 094 COVID-19-tapausta ja 5 091 465 kuolemantapausta. Pandemia levisi lähes kaikkiin maailman maihin. Useimmilla toimialoilla pandemia johti jonkinlaiseen tappioon. Pandemian seurauksena myös maailmanlaajuiset Korean henkilökohtaisen hygienian kapselointimateriaalien markkinat hidastuivat. Statista arvioi, että kemianteollisuuden maailmanlaajuinen kokonaistulo oli noin 3,94 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2019. Vuonna 2014 kemianteollisuuden liikevaihto oli 5,4 biljoonaa dollaria ennätyksellisesti.

Merkittävien globaalien yritysten välisen kilpailun astetta on kehitetty analysoimalla useita johtavia Korean Personal Care -kapselointimateriaalimarkkinoita, mukaan lukien markkinakilpailu, markkinaosuus, alan viimeisimmät saavutukset, innovatiiviset tuotelanseeraukset, kumppanuudet, fuusiot ja johtavien yritysten yritysostot. .

Markkinasegmenttianalyysi: Asiakirja tarjoaa ensisijaisen katsauksen toimialasta sekä määritelmät, luokitukset ja yritysketjun muoto. Markkina-analyysi on tarkoitettu maailmanlaajuisille markkinoille, jotka sisältävät parannustrendejä, aggressiivista panoraamaarviointia ja avainalueiden kehitysmainetta. Valmistusstrategioiden lisäksi keskustellaan kehityspolitiikoista ja -suunnitelmista ja analysoidaan myös maksujärjestelmiä. Tämä tiedosto ilmoittaa lisäksi tuonti-/vientikulutuksen, tarjonnan ja kysynnän, maksun, myynnin ja bruttomarginaalit.

Materiaalityypin mukaan

Polysakkaridit

Kumit

Tärkkelykset

Selluloosat

Syklodekstriinit

Kitosaani

Proteiinit

Gelatiini

Kaseiini

Soijaproteiinit

Lipidit

Vahat

Parafiinit

Öljyt

Synteettiset polymeerit

Akryylipolymeerit

Polyvinyylialkoholi

Poly(vinyylipyrrolidoni)

Muut

Hakemuksella

Suihku- ja kylpygeelit

Värikosmetiikka

Ryppyvoiteet

Saippuat

Aromaterapiatuotteet

Muut

