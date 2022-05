Kits de test de coronavirus Taille, part, tendances, croissance, traitements, pays, applications et marché du marché

Le document de recherche sur le marché mondial des kits de test de coronavirus fournit des données et des informations sur les scénarios de l’industrie pour vous aider à sortir facilement de la concurrence dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui. Ce rapport de marché a été construit en appliquant les meilleures méthodes d’analyse standard qui sont l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour analyser et évaluer toutes les données et informations de recherche primaires et secondaires contenues dans ce rapport. De plus, le rapport de marché fiable se concentre sur l’analyse du potentiel du marché par rapport aux scénarios existants et aux perspectives futures, en tenant compte de tous les aspects de l’industrie de l’industrie.

Le rapport d’étude de marché a été préparé en utilisant une approche intégrée et les dernières technologies pour vous donner les meilleurs résultats. Toutes les informations sur le marché présentées dans ce rapport conduisent à une accélération de la croissance de l’entreprise en favorisant le risque et en améliorant les performances. Le rapport présente un aperçu absolu du marché, y compris l’analyse du marché, les définitions de produits, la segmentation du marché, les développements clés et divers aspects de l’environnement des fournisseurs établis.

Le marché des kits de test de coronavirus devrait atteindre une croissance du marché au cours de la période de prévision 2020-2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre un taux de croissance de 19,30% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. Avec la récente augmentation du nombre de cas confirmés de COVID-19 due à la récente épidémie de COVID-19, la demande pour le marché des kits de diagnostic COVID-19 augmente également rapidement.

Le nouveau coronavirus est un coronavirus à ARN simple brin similaire au coronavirus de chauve-souris et à d’autres SARSCoV. Il infecte les voies respiratoires et se produit par contact étroit avec une personne infectée, principalement par des gouttelettes respiratoires produites par la toux et les éternuements.

Alors que le coronavirus se propage largement, le besoin de kits de test de coronavirus a également augmenté. La détection efficace du coronavirus est devenue plus importante avec l’aide de kits de test pour ralentir la propagation de l’infection et servir de moteur de croissance pour le marché. Ce kit est uniquement réalisé par des laboratoires spécialisés certifiés pour deux types de test moléculaire et de test sérologique. Pour les tests, l’échantillon est un kit basé sur des technologies telles qu’un prélèvement de gorge, un échantillon de sang , un test de réaction en chaîne par polymérase en temps réel , un test ELISA IgM et un test de microneutralisation, de sorte qu’un test d’expectoration et un test d’aspiration nasale sont effectués. En raison de l’épidémie de coronavirus dans le monde, la demande du marché augmente également. Alors que le nombre de patients dans les hôpitaux augmente rapidement, le besoin de kits de test dans les hôpitaux pour diagnostiquer les patients symptomatiques augmente également, ce qui stimule davantage la croissance du marché et crée de nouvelles opportunités pour le marché des kits de test de coronavirus.

Le temps requis pour les résultats est légèrement plus long, plus de 24 heures, et il servira de dissuasion qui défiera davantage la croissance du marché des kits de diagnostic COVID-19 au cours de la période de prévision susmentionnée.

Ce rapport sur le marché des kits de test de coronavirus détaille les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et de la localisation, l’analyse des opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements du marché fournissent des informations. Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché par catégorie, niche et dominance des applications, approbation du produit, lancement du produit, expansion géographique, innovation technologique sur le marché. Contactez notre Analyst Brief pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché des kits de test de coronavirus de Data Bridge Market Research . Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des kits de test de coronavirus et taille du marché

Le marché des kits de test de coronavirus est segmenté en fonction du type de test, du type d’échantillon et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base du type de test, le marché des kits de test de coronavirus est segmenté en tests moléculaires et tests sérologiques.

Sur la base du type d’échantillon, le marché des kits de test de coronavirus est segmenté en test sur écouvillon, aspiration nasale, aspiration trachéale, test sanguin et test d’expectoration.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des kits de test de coronavirus est segmenté en hôpitaux, tests au point de service, laboratoires de référence et soins à domicile.

Joueurs clés:

Kiagen

Hoffmann-La Roche SA

Seegene

Solgent Co., Ltd.

Curétis

Kerbo Industrial Co., Ltd.

Mologique

Thermo Fisher Scientific

Mylab Découverte Solutions Pvt. société

Abbott

Getein Biotech, Inc.

Biomaxima

CTK Biotech

NeuMoDx

Centre de contrôle et de prévention des maladies

BG IGnomics Co., Ltd.

Luminex Co., Ltd.

com

PerkinElmer

Mesa Biotech, Inc.

Analyse au niveau national du marché mondial des kits de test de coronavirus

Le marché des kits de test de coronavirus est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de test, type d’échantillon et utilisateur final référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des kits de test de coronavirus sont : Amérique du Nord, États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée , Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Autres en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) ) dans le cadre de l’Afrique (MEA), le Brésil dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique détient la première part du marché mondial des kits de test de coronavirus et domine le marché des kits de test de coronavirus puisque la première épidémie s’est produite en Chine en novembre 2019. C’est l’un des facteurs clés de l’augmentation de la demande de kits de diagnostic sur le marché. .

La section Pays du rapport sur le marché des kits de test de coronavirus présente également les marchés individuels influençant les changements réglementaires et les facteurs du marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le plancher de production et le volume des transactions, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché de chaque pays. Il fournit également une analyse prédictive des données nationales, en tenant compte de la présence et de la disponibilité des marques mondiales, des difficultés rencontrées par une concurrence importante ou faible avec les marques régionales et nationales, et de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales.

Croissance de la base installée des infrastructures médicales et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des kits de test de coronavirus est également un marché détaillé pour la croissance de tous les pays des dépenses de santé en biens d’équipement, le marché des kits de test de coronavirus basés sur l’installation de divers produits, l’impact des technologies utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leurs impacts. une analyse. Sur le marché des kits de diagnostic du coronavirus, les données sont disponibles pour les périodes historiques de 2010 à 2018.

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché mondiales des kits de test de coronavirus

Le paysage concurrentiel du marché Kits de test de coronavirus fournit des détails par concurrents. Présentation de l’entreprise, finances de l’entreprise, revenus générés, potentiel du marché, investissements dans la recherche et le développement, nouvelles initiatives de marché, présence mondiale, sites et installations de production, capacité de production, forces et faiblesses de l’entreprise, lancements de produits, étendue et étendue des produits, applications incluses. dominance. Les points de données fournis ci-dessus ne sont pertinents que pour l’orientation de la société en ce qui concerne le marché Kits de test de coronavirus.