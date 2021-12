jusqu’en 2028 Marché du développement de médicaments contre les maladies gastro-intestinales par application de produit Ventes et segmentation des fabricants – Prévisions jusqu’en 2028

Data Bridge Market Research analyse que le développement de médicaments contre les maladies gastro-intestinales affichera un TCAC d’environ 6,90% pour la période de prévision 2021-2028. L’augmentation des dépenses consacrées aux activités de recherche et développement par les sociétés pharmaceutiques pour développer un solide pipeline de médicaments, la prévalence croissante des maladies gastro-intestinales à travers le monde et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de soins de santé sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché du développement de médicaments pour les maladies gastro-intestinales.

L’attention croissante portée aux produits biologiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales est un facteur majeur favorisant la croissance du marché. Les activités d’essais cliniques en hausse par les sociétés pharmaceutiques et la population gériatrique toujours croissante sont d’autres facteurs favorisant également le développement du marché. Les mauvaises habitudes alimentaires et l’augmentation du revenu personnel disponible sont d’autres déterminants indirects qui créeront des opportunités de croissance de marché lucratives.

Cependant, l’expiration des brevets de plusieurs dugs constituera un défi majeur pour la croissance du marché. Les énormes dépenses impliquées dans les activités de recherche et de développement remettront davantage en question le taux de croissance du marché. Les facteurs de risque liés aux aspects comportementaux, psychosociaux et socio-environnementaux vont encore faire dérailler le taux de croissance du marché.

Portée et taille du marché du développement de médicaments contre les maladies gastro-intestinales dans le monde

Le marché du développement de médicaments contre les maladies gastro-intestinales est segmenté en fonction du type de maladie, des cibles moléculaires, des médicaments commercialisés, des essais cliniques, de la voie d’administration et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de maladie, le marché du développement de médicaments contre les maladies gastro-intestinales est segmenté en gastro-entérite, maladie inflammatoire de l’intestin (MICI), syndrome du côlon irritable et autres.

Sur la base de cibles moléculaires, le marché du développement de médicaments contre les maladies gastro-intestinales est segmenté en inhibiteur du transporteur de sodium NHE3, antagoniste fonctionnel du récepteur de la sphinogosine-1-phosphate, inhibiteur du facteur de nécrose tumorale (TNF) et autres.

Sur la base des médicaments commercialisés, le marché du développement de médicaments contre les maladies gastro-intestinales est segmenté en infliximab, adalimumab, mésalazine et autres.

Sur la base d’essais cliniques, le marché du développement de médicaments contre les maladies gastro-intestinales est segmenté en étrolizumab, SHP647, ABX464, ASP3291 et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché du développement de médicaments contre les maladies gastro-intestinales est segmenté en oraux et injectables.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du développement de médicaments contre les maladies gastro-intestinales est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché du développement de médicaments contre les maladies gastro-intestinales sont F. Hoffmann-La Roche Ltd, Pfizer Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Takeda Pharmaceutical Company Limited., GlaxoSmithKline plc, Abbott, Kyowa Kirin Co., Ltd., Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation., Ardelyx, RedHill Biopharma Ltd., Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd., Avexegen Therapeutics, Inc., Knight Therapeutics Inc., Daewon Pharmaceutical Co., Ltd., Metacrine, Vaxart, Inc. , SynAct Pharma AB, Sequella, Inc., Liminal BioSciences Inc. et SHIELD THERAPEUTICS. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.