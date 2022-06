Je partage la taille du marché, les dernières tendances, les informations sur la recherche, le profil clé et les applications d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial du faisceau en I devrait croître à un TCAC de 3,5 % de 2022 à 2030 . La poutre en I est destinée à jouer un rôle important en tant que membre de support d’une structure. Ces poutres sont conçues pour supporter une large gamme de charges. Les poutres en I sont largement utilisées dans une variété d’applications de construction en acier. Généralement, ces poutres sont utilisées dans les cadres et les éléments de support cruciaux. L’utilisation de poutres en I en acier assure une construction robuste et porteuse. L’utilisation de ces poutres peut être rentable car elles éliminent le besoin d’un grand nombre de composants de support.

La hausse des investissements dans l’industrie de la construction et la croissance du secteur de la construction résidentielle et commerciale ont considérablement influencé la croissance du marché. Le développement des infrastructures dans les pays émergents et établis devrait être un moteur important de la demande d’acier de construction. Les besoins croissants en logements résultant de la croissance démographique mondiale sont également l’un des principaux moteurs de la demande de produits.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des poutres en I

La propagation du nouveau coronavirus, c’est-à-dire le COVID-19, a fortement comprimé le marché mondial des faisceaux I. Chaque marché est incroyablement incertain en ces temps, les pays du monde entier souffrant des effets déstabilisateurs de cette pandémie. Aucune entreprise n’est à l’abri de ces défis économiques causés par la crise sanitaire, et il y avait des inquiétudes compréhensibles quant à la destruction causée à l’économie mondiale. Les usines ont été contraintes de rester fermées en raison des mesures de confinement et de distanciation sociale, la chaîne d’approvisionnement perturbée entraînant une forte baisse des ventes de poutres en I dans le monde. Cependant, la demande croissante de construction d’infrastructures de santé au milieu de la pandémie créera des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial du faisceau I

L’étude classe le marché du faisceau I en fonction du produit et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives de produit ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Poutres en I laminées à chaud

Poutres en I soudées

Par type d’application Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Imeuble

Route & Pont

Machinerie lourde

Marine, Ferroviaire

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



On estime que le bâtiment, par application, détient la plus grande part de marché au cours de la période de prévision

Basé sur l’application, le marché mondial des poutres en I est segmenté en bâtiments, routes et ponts, machinerie lourde, marine, chemin de fer et autres. Le segment du bâtiment domine la croissance du marché en raison de la croissance démographique à travers le monde ainsi que de l’augmentation des investissements dans les secteurs du logement et du commerce dans les pays émergents qui devraient profiter à la croissance du marché. L’expansion considérable de la construction résidentielle et non immobilière dans le monde et l’utilisation de l’acier de construction dans ces bâtiments sont reconnues comme le principal moteur du marché des poutres en I. L’essor des industries manufacturières crée une demande d’articles plats tels que l’acier inoxydable, ce qui pourrait stimuler la croissance du marché.

L’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché au cours de la période de prévision sur le marché I Beam

Sur la base du segment régional, on estime que l’Amérique du Nord représente la part majeure du marché I Beams et devrait également détenir une part majeure au cours de la période de prévision. Développement industriel rapide en tandem avec les développements technologiques dans l’industrie de la construction de la région. L’augmentation des dépenses de construction fait également augmenter la demande dans le secteur de l’acier de charpente dans la région. De plus, l’utilisation croissante des infrastructures de soins de santé est un autre facteur clé de la croissance du marché du faisceau I en Amérique du Nord.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial du faisceau I

Principaux acteurs du marché mondial du faisceau I: