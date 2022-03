IoT nell’analisi delle dimensioni del mercato dei servizi bancari e finanziari, previsioni di DROT, PEST, porter, regione e paese fino al 2028

La popolarità del Cloud Computing e dell’Internet of Things (IoT) contribuirà alla crescita del mercato.

Dimensioni del mercato: 551,8 milioni di dollari nel 2020, crescita del mercato – CAGR del 46,9%, tendenze del mercato: l’emergere dell’analisi dei big data.

Si prevede che il mercato globale dell’IoT nel settore bancario e dei servizi finanziari raggiungerà i 12,17 miliardi di dollari entro il 2028, secondo un nuovo rapporto di Reports and Data. Internet of Things (IoT) è l’interconnettività di dispositivi elettronici, come gli smartphone, su un’unica rete. Questi dispositivi trasmettono segnali al server e tra di loro. La tecnologia acquisisce i dati da tutte le fonti disponibili, che vengono ulteriormente filtrati e analizzati per ottenere informazioni dettagliate sui vari processi di un’azienda. Grazie al suo potenziale, l’IoT sta guadagnando un enorme successo nel settore bancario in tutto il mondo. Il settore bancario sta cercando modi per sfruttare il potenziale dell’IoT per ottenere migliori ricavi dalle attività commerciali.

I dati raccolti e analizzati da fonti quali applicazioni mobili e web vengono utilizzati dalle banche per lanciare offerte di servizi migliori e più mirate. I dati sulle offerte di servizi passate vengono analizzati per comprendere le esigenze e le preferenze dei propri clienti. I clienti di tutto il settore bancario richiedono soluzioni personalizzate per le loro diverse esigenze. I dati sono necessari per la sua attuale condizione economica e comportamento di acquisto. L’Internet delle cose (IoT) ha consentito alle banche di tenere traccia di tutte le attività dei consumatori e presentare una soluzione specifica alle esigenze e ai desideri del cliente.

I partecipanti chiave includono IBM Corporation, Microsoft Corporation, SAP SE, Oracle Corporation, Accenture, Cisco Systems, Inc., Vodafone Group plc, Infosys Limited, Software AG, e Capgemini SE, tra gli altri.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che

, tra i software, la sicurezza e il monitoraggio hanno rappresentato la quota di mercato più ampia di circa il 28% nell’anno 2018. Le soluzioni di sicurezza bancaria combinano i sistemi di sicurezza bancaria con il monitoraggio remoto della sicurezza e i servizi di gestione per migliorare le operazioni bancarie e con più approfondimenti sul business. Le soluzioni di sicurezza ATM includono notifica di allarme silenziosa, tecnologia anti-skimming avanzata, illuminazione ATM, videosorveglianza e monitoraggio video remoto, tra gli altri. Tramite gli strumenti di telegestione è possibile ricevere avvisi a distanza ed effettuare videosorveglianza in diretta su qualsiasi dispositivo elettronico, con display video.

Si prevede che la gestione dei dati assisterà al più alto tasso di crescita del 49,6% durante il periodo di previsione. Le banche oggi generano e archiviano enormi quantità di informazioni preziose all’interno dei loro firewall. L’uso dei dati migliora il processo decisionale in più attività bancarie. Le banche trovano più rapidamente informazioni su rischi e frodi. Le banche hanno anche informazioni dettagliate sull’archiviazione e la gestione dei dati per soddisfare i requisiti normativi in ​​modo che i dati possano essere conservati, sfruttati, archiviati o eliminati per conformarsi.

Il Nord America deteneva la quota di mercato più ampia di circa il 30% nell’anno 2018. La regione ha adattato con successo strumenti e tecnologie di analisi e sta ancora investendo molto in queste tecnologie come il cloud computing, l’intelligenza artificiale, l’Internet delle cose e altro ancora. La regione è dotata di un accesso a banda larga ad alta ed è già passata a fornire Internet ad alta velocità. Inoltre, la presenza di diversi attori sul mercato stimola anche la crescita del mercato nella regione.

Ai fini di questo rapporto, Reports e i dati si sono segmentati nel mercato globale dell’IoT nel mercato dei servizi bancari e finanziari in base alle dimensioni dell’organizzazione, all’applicazione, agli utenti finali, al software e alla regione:

Outlook sulle dimensioni dell’organizzazione (entrate, milioni di dollari; 2018-2028)

Organizzazioni di grandi dimensioni

Piccole e Organizzazioni di medie dimensioni

Applicazione Outlook (entrate, milioni di dollari; 2018-2028)

Sicurezza informatica

Gestione delle relazioni

Servizi proattivi

Trasporti e logistica

Marketing e pianificazione dei prodotti

Altro

Software Outlook (entrate, milioni di dollari; 2018-2028)

Sicurezza e monitoraggio

Gestione dell’esperienza dei clienti

Pagamento Gestione

Dati Gestione

Altro

Utenti finali Outlook (ricavi, milioni di dollari; 2018-2028)

bancari

Compagnie assicurative

Investment Banking

Società di mutui

Borsa valori

azionaria

intermediazione

Serviziers

Regional Outlook (ricavi, milioni di dollari; 2018-2028)

Nord America

Europa

Asia Pacifico

MEA

America Latina

Rapporto sui vantaggi chiave dell’IoT nei servizi bancari e finanziari:

identificazione e analisi delle dimensioni del mercato e della concorrenza

Analisi qualitativa e quantitativa dei dati di mercato

Dati convalidati da esperti del settore dopo un’ampia ricerca primaria e secondaria

Ampia analisi regionale dell’IoT nel settore dei servizi bancari e finanziari

Profilazione degli attori chiave insieme alla loro panoramica aziendale, strategie aziendali, accordi e partnership e portafoglio di prodotti

Analisi SWOT e delle cinque forze di Porter per una comprensione approfondita di il panorama competitivo

Analisi di fattibilità e analisi degli investimenti per consentire decisioni di investimento strategiche

Analisi di opportunità, fattori trainanti, vincoli, sfide, rischi e limitazioni

conclusione, tutti gli aspetti del mercato IoT nel settore bancario e dei servizi finanziari sono valutati quantitativamente e qualitativamente per studiare il globale così come mercato regionale comparativamente. Questo studio di mercato presenta informazioni critiche e dati fattuali sul mercato fornendo uno studio statistico generale di questo mercato sulla base dei driver di mercato, dei limiti e delle sue prospettive future.

