IoT mondial sur le marché des ascenseurs Opportunités émergentes, analyse des revenus et projections de croissance | Toshiba Elevator and Building Systems Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Schindler

Le marché de l’IoT dans les ascenseurs devrait atteindre 60,01 milliards USD d’ici 2027, avec une croissance du marché de 17,45% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de l’IoT dans les ascenseurs fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs attendus d’être répandus tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Joueurs clés

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’IoT dans les ascenseurs sont Toshiba Elevator and Building Systems Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Schindler, Otis Elevator Company, Kone, Robustel, Omega Elevators, Telefónica SA, HYUNDAIELEVATOR CO., LTD., CYGNET INFOTECH, Huawei Technologies Co., Ltd., ThyssenKrupp AG, SORACOM, INC, Hitachi Ltd., Liftinzicht, Datahoist., Robustel parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée et taille du marché de l’IoT mondial dans les ascenseurs

Le marché de l’IoT dans les ascenseurs est segmenté en fonction des composants, des applications et des utilisateurs finaux. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché de l’IoT dans les ascenseurs est segmenté en services, logiciels et matériel. Le segment des services est divisé en services gérés, maintenance et réparation, remise à neuf, installation et conception et ingénierie. Les logiciels sont segmentés en cloud et sur site. Le matériel est ensuite segmenté en ascenseur ou passerelle M2M.

Sur la base des applications, le marché de l’IoT dans les ascenseurs est segmenté en gestion de la connectivité, rapports avancés, surveillance à distance, maintenance préventive et autres.

Le segment des utilisateurs finaux du marché de l’IoT dans les ascenseurs est segmenté en industriel, commercial et résidentiel.

L’analyse régionale de l’IoT dans les ascenseurs comprend :

– Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

– Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

– Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

– Amérique du Sud (Brésil etc.)

– Le Moyen-Orient et l’Afrique (Pays du CCG et Égypte.)

