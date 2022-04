IoT dans la taille du marché des services bancaires et financiers, partage des revenus de l’entreprise, principaux moteurs et analyse des tendances, 2020-2028

La popularité du Cloud Computing et de l’Internet des objets (IoT) contribuera à la croissance du marché.

Taille du marché – 551,8 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 46,9%, tendances du marché – L’émergence de l’analyse des mégadonnées.

Le marché mondial IoT dans les services bancaires et financiers devrait atteindre 12,17 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’Internet des objets (IoT) est l’interconnectivité des appareils électroniques, tels que les smartphones, sur un réseau unique. Ces appareils transmettent des signaux au serveur et entre eux. La technologie capture les données de toutes les sources disponibles, qui sont ensuite filtrées et analysées pour mieux comprendre les différents processus d’une entreprise. En raison de son potentiel, l’IoT gagne du terrain dans le secteur bancaire à travers le monde. Le secteur bancaire cherche des moyens de tirer parti du potentiel de l’IoT pour tirer de meilleurs revenus des activités commerciales.

Les données collectées et analysées à partir de sources telles que les applications mobiles et Web sont utilisées par les banques pour lancer des offres de services meilleures et plus ciblées. Les données sur les offres de services passées sont analysées pour comprendre les besoins et les préférences de ses clients. Les clients du secteur bancaire exigent des solutions personnalisées pour leurs besoins variés. Les données sont nécessaires pour sa situation économique actuelle et son comportement d’achat. L’Internet des objets (IoT) a permis aux banques de suivre toutes les activités des consommateurs et de présenter une solution spécifique aux besoins et aux désirs du client.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2316

Les principaux participants sont IBM Corporation, Microsoft Corporation, SAP SE, Oracle Corporation, Accenture, Cisco Systems, Inc., Vodafone Group plc, Infosys Limited, Software AG, et Capgemini SE, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

parmi les logiciels, la sécurité et la surveillance représentaient la plus grande part de marché d’environ 28 % en 2018. Les solutions de sécurité bancaire combinent des systèmes de sécurité bancaire ainsi que des services de surveillance et de gestion de la sécurité à distance pour améliorer les opérations bancaires et avec plus d’informations sur l’entreprise. Les solutions de sécurité ATM incluent la notification d’alarme silencieuse, la technologie anti-skimming avancée, l’éclairage ATM, la vidéosurveillance et la surveillance vidéo à distance, entre autres. À l’aide des outils de gestion à distance, il est possible de recevoir des alertes à distance et d’effectuer une surveillance vidéo en direct sur n’importe quel appareil électronique, avec des affichages vidéo.

La gestion des données devrait connaître le taux de croissance le plus élevé de 49,6 % au cours de la période de prévision. Aujourd’hui, les banques génèrent et stockent d’énormes quantités d’informations précieuses dans leurs pare-feux. L’utilisation des données améliore la prise de décision dans de multiples activités bancaires. Les banques trouvent plus rapidement des informations sur les risques et les fraudes. Les banques ont également un aperçu du stockage et de la gestion des données pour répondre aux exigences réglementaires afin que les données puissent être conservées, exploitées, archivées ou supprimées pour se conformer.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché d’environ 30 % en 2018. La région a réussi à adapter les outils et les technologies d’analyse et continue d’investir massivement dans ces technologies telles que le cloud computing, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, etc. La région est équipée d’un accès haut débit et a déjà évolué vers l’Internet haut débit. De plus, la présence de plusieurs acteurs sur le marché stimule également la croissance du marché dans la région.

Les principaux participants incluent IBM Corporation, Microsoft Corporation, SAP SE, Oracle Corporation, Accenture, Cisco Systems, Inc., Vodafone Group plc, Infosys Limited, Software AG et Capgemini SE, entre autres.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous :

https://www.reportsanddata.com/report-detail/iot-in-banking-and-financial-services-market

Aux fins du présent rapport, Reports et les données se sont segmentées sur le marché mondial de l’IoT dans les services bancaires et financiers en fonction de la taille de l’organisation, de l’application, des utilisateurs finaux, des logiciels et de

la

région

: Organisations de taille moyenne

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Cybersécurité

Gestion de la relation client

Services proactifs

Transport et logistique

Marketing et planification des produits

Autres

Perspectives des logiciels (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Sécurité et surveillance

Gestion de l’expérience client

Paiement Autres

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_ ers

Regional Outlook (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2316

Key Advantages of IoT in Banking and Financial Services Report :

Identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après des recherches primaires et secondaires

approfondies Analyse régionale approfondie de l’IoT dans l’industrie des services bancaires

financiers

etle paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

conclusion, tous les aspects du marché de l’IoT dans les services bancaires et financiers sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial ainsi que le marché régional comparativement. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs