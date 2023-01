Investissement dans de nouveaux projets sur le marché de l’impression numérique, une vision globale du potentiel de croissance future

Le rapport sur le marché mondial de l’impression numérique révèle les principales dynamiques de marché de l’industrie.

Le marché du textile se développe rapidement. Des tendances importantes telles que l’augmentation du pouvoir d’achat, la croissance démographique et l’évolution rapide des tendances de la mode sont les principaux moteurs de la croissance du marché de l’impression textile. La production mondiale de textiles imprimés devrait atteindre 37,3 milliards de mètres carrés d’ici 2024. L’impression textile numérique devrait contrôler 5 à 10 % du marché de l’impression textile d’ici 2024. Il existe une pression énorme sur le temps de mise sur le marché pour les entreprises d’impression textile et donc sur l’efficacité, la flexibilité, l’échantillonnage plus rapide, l’augmentation des vitesses d’impression et la conception.Afin d’atteindre de tels objectifs, le marché doit essentiellement rechercher d’autres méthodes d’impression sur le tissu.

Définition du marché

L’impression textile numérique est un processus d’impression dans lequel des colorants sont imprimés sur des vêtements et des tissus textiles à l’aide de la technologie à jet d’encre. Ce processus permet la production de petites et moyennes séries, de pièces uniques et même de longues séries comme option de remplacement du tissu sérigraphié. La première étape de l’impression textile numérique consiste à prétraiter le tissu avec des solutions liquides qui le préparent pour permettre la teinture et mieux absorber la couleur. Il est ensuite alimenté par l’imprimeur qui pulvérise la teinture sur le tissu sous forme de petites gouttes. La dernière étape consiste à fixer le tissu, maintenant le processus qui assure la durabilité de la conception et selon le type de teinture et de textile, la fixation peut impliquer la chaleur sèche, la vapeur ou la pression.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’impression textile numérique comprennent:

Aeon Technologies GmbH (Autriche)

Couleur ATP (Italie)

Bordeaux Digital PrintInk Ltd. (Israël)

Groupe Durst (Italie)

Néerlandais (Pays-Bas)

Kornit Digital (Israël)

SPGPrints (Pays-Bas)

Brother International Co., Ltd. (Japon)

Groupe Colorjet (Inde)

d.gen (Corée du Sud)

Konica Minolta Business Solutions India Pvt Ltd (Japon)

Mimaki Engineering Co. Ltd. (Japon)

Muto Holdings Co., Ltd. (Japon)

Ricoh (Japon)

Roland DG Corporation (Japon)

Seiko Epson Corporation (Japon)

Du Pont (États-Unis)

Electronics For Imaging, Inc. (États-Unis)

Huntsman International LLC (États-Unis)

Marabu GmbH & Co. kg (Allemagne)

Sawgrass Technologies (États-Unis)

Sensient Colors LLC (Royaume-Uni)

Chaoshi Technology (Zhuhai) Co., Ltd. (Chine)

Dynamique du marché de l’impression textile numérique

Conducteurs

Haute résolution, motifs fins et flexibilité

Dans l’impression textile numérique, utilisez une combinaison de couleurs illimitée, ces imprimantes numériques ne sont pas limitées à un nombre maximum d’écrans rotatifs. Comparaison avec l’écran rotatif L’impression textile numérique utilise moins d’espace. De plus, il utilise moins d’encre et d’énergie. L’impression textile numérique ne nécessite pas d’eau pour la sublimation. Tous ces facteurs réduisent les coûts, qui sont la principale raison de la croissance du marché.

Augmentation due aux produits de mode rapide

L’augmentation de la demande de produits de « mode rapide » est prévue en raison de l’évolution du comportement des consommateurs, d’une adaptabilité plus rapide, d’une urbanisation rapide, d’une augmentation du revenu disponible et d’une réduction de la durée des créations de mode qui stimulera la demande de solutions d’impression textile numérique dans les vêtements. secteur.

Augmentation de la demande dans le secteur de l’emballage

La technologie d’impression textile numérique est utilisée dans l’industrie de l’emballage pour classer, identifier, étiqueter, marquer et une variété de solutions d’ emballage . Le visage de l’industrie de l’impression textile change à mesure que l’impression textile numérique et ces technologies s’améliorent et se développent.

Des opportunités

La technologie d’impression numérique avancée implique l’utilisation de solvants et de produits chimiques plus doux qui sont moins nocifs que ceux utilisés dans les technologies d’impression conventionnelles telles que l’impression à encre solide et l’impression offset. Par conséquent, avec l’attention croissante portée aux productions rentables et à l’impression respectueuse de l’environnement, la demande de solutions d’impression numérique augmente sur le marché de l’impression textile numérique. En outre, une augmentation du nouveau marché émergent et de nouvelles collaborations stratégiques agiront également comme moteurs du marché, augmentant encore les opportunités utiles pour le taux de croissance du marché.

Contraintes/Défis

Le prix des machines d’impression textile numérique est beaucoup plus élevé que celui des machines d’impression textile conventionnelles car le coût total de possession, tel que les opérateurs, les frais de service, l’eau, l’électricité, l’encre, le post-traitement du tissu, etc., des machines conventionnelles est supérieur au textile numérique. impression. Le mètre de tissu de l’impression textile numérique est environ 1,5 fois plus cher par rapport à l’impression traditionnelle. En outre, des travailleurs professionnels et qualifiés sont nécessaires pour faire fonctionner la machine d’impression numérique. Ce sont donc les principales contraintes du marché qui entraveront le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de l’impression textile numérique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.Pour plus d’informations sur le marché de l’impression textile numérique, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du Rapport sur le marché Impression numérique textile:

L’étude examine en détail les principaux acteurs du marché mondial de l’impression textile numérique , en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur gamme de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant les acteurs à prévoir la dynamique concurrentielle future sur le marché mondial de l’impression textile numérique.

Le marché de l’impression textile numérique est segmenté en fonction du processus, du processus d’impression, du type d’encre et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

traiter

vêtements directement

directement sur le tissu

impression d’art

processus de rouleau à rouleau

Processus DTG

type d’encre

sublimation

pigment

réactivité

acide

autre

application

industriel

textile

sens de la mode

annoncer

Vêtements

signalétique souple

Analyse régionale pour le marché Impression textile numérique :

Le marché de l’impression textile numérique est analysé et les perspectives et les tendances de la taille du marché sont fournies par pays, procédé, procédé d’impression, type d’encre et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’impression numérique textile sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché de l’impression textile numérique en termes de revenus et de part de marché au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante d’impression textile numérique dans cette région. La région Europe domine le marché de l’impression textile numérique en raison de tirages plus courts, de la nécessité de délais d’exécution plus rapides et d’une impression de données de haute qualité et plus variable.

Au cours de la période de prévision, l’Asie-Pacifique devrait être la région qui se développe le plus rapidement en raison de l’industrialisation, de l’urbanisation, de l’industrialisation et de la sensibilisation accrue à la technologie d’impression. Expansion et croissance de diverses entreprises d’utilisateurs finaux, par exemple, l’industrie de l’emballage dans cette région.

Quelles informations le rapport sur le marché Impression numérique textile offre-t-il aux lecteurs?

➜ Fragmentation de l’impression textile numérique par type de produit, utilisation finale et région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et de l’état du marché

➜ Collaborations, projets R&D, acquisitions et lancements de produits de chaque acteur de l’impression textile numérique

➜ Explications détaillées des différentes réglementations gouvernementales sur la consommation d’impression numérique

➜ L’impact des technologies modernes telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial de l’impression textile numérique.

Il y a 13 sections pour afficher le Marché de l’impression textile numérique global :

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre Deux : Concurrence sur le marché des fabricants

Chapitre trois : Production par région

Chapitre quatre : Consommation régionale

Chapitre 5 : Production, revenus et part de marché par type

Chapitre 6 : Consommation par application, part de marché (%) et taux de croissance par application

Chapitre sept : Portraits complets et analyse des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, analyse des matières premières, frais généraux de fabrication régionaux

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/concessionnaires

Chapitre 11 : Analyse des facteurs qui influencent le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13: Résultats et conclusion de l’étude de marché sur l’impression textile numérique, annexe, méthodologie et source de données

