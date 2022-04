Introduction et aperçu du rapport sur le marché des prêts d’or 2021, analyse de la chaîne industrielle, segmentation et régions, prévisions jusqu’en 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des prêts d’or. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché Gold Loan présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

En Inde, l’or est considéré comme un signe de statut social, de sécurité financière et d’héritage culturel. En 2019, les ménages indiens avaient rassemblé environ 25 000 tonnes d’or, faisant du pays le plus grand détenteur de métal jaune au monde. Les communautés rurales représentent environ 65 % de la demande totale d’or dans le pays. En raison de la valeur sentimentale que les Indiens associent à cet article indispensable, les gens le vendent rarement pour faire face à des urgences financières. Ils préfèrent donner de l’or en garantie pour garantir des prêts à court terme. Les prêts en or bénéficient d’un taux d’intérêt relativement bas qui varie entre 9,5 % et 24 %, et d’une durée flexible (allant de quelques jours à 5 ans).

Le marché des prêts d’or en Inde était évalué à ~ 2 921,42 milliards INR en 2019 et devrait atteindre ~ 6 275,40 milliards INR d’ici 2025, en expansion à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 12,75 % au cours de la période 2020-2025.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-gold-loan-market/QI042

Informations sectorielles :

Le marché indien des prêts sur l’or est segmenté en marché organisé des prêts sur l’or, également appelé marché formel des prêts sur l’or et marché non organisé des prêts sur l’or ou marché informel des prêts sur l’or. Le segment des prêts or organisés comprend les banques publiques, les banques privées, les petites banques financières, les banques coopératives, les NBFC et les sociétés Nidhi. En revanche, le secteur non organisé est dominé par les prêteurs sur gage et les prêteurs sur gage.

Le segment non organisé représente plus de 60% du marché des prêts d’or dans le pays. Néanmoins, le secteur organisé devrait connaître une expansion exponentielle au cours de la période de prévision.

Les NBFC constituent la plus grande part du marché organisé. Les clients résidant dans les régions rurales du pays se tournent progressivement vers ces NBFC, en raison du traitement rapide des prêts, de l’évaluation systématique de l’or, de la vente aux enchères et de la garde. Les banques proposent également des prêts en or, mais elles les considèrent principalement comme leurs exigences de prêt au secteur prioritaire (PSL). En outre, les petites sociétés financières et les sociétés Nidhi représentent le segment coopératif de l’industrie indienne des prêts sur l’or et représentent environ 12,98 % du marché organisé des prêts sur l’or. Les banques du secteur privé entrent progressivement sur le marché indien des prêts sur l’or avec des offres axées sur la technologie, telles que les services de prêt sur l’or en ligne.

Impact du COVID-19 :

Le marché indien des prêts d’or a connu un impact positif sur les entreprises pendant le verrouillage national en raison de la pandémie de coronavirus. Les produits de prêt d’or ont connu une croissance rapide par rapport aux autres produits bancaires de détail au cours de cette période. En raison de la détresse économique et des pertes d’emplois, l’or agit comme une police d’assurance, ainsi que comme un plan de retraite à travers l’Inde. Les gens profitent des prêts en or pour répondre à leurs besoins immédiats en fonds.

En outre, la demande de prêts en or devrait encore augmenter car les profils de risque des emprunteurs se sont considérablement dépréciés et les prêteurs deviennent de plus en plus réfractaires au risque. De nombreuses NBFC sont confrontées à une crise de liquidité, qui détériore leur capacité de liquidité. Par conséquent, les prêts en or deviennent un plan de repli pour les emprunteurs qui se voient refuser un prêt par les voies habituelles.

Entreprises couvertes :

Axis Bank of India

Banque centrale de l’Inde

Federal Bank Limited

HDFC Bank Limited

ICICI Limited

Kotak Mahindra Bank Limited

Manappuram Finance Limited

Muthoot Finance Limited

State Bank of India

Union Bank of India

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/india-gold-loan-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander le rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-gold-loan-market/QI042

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/