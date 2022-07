Introduction au marché de la cellulose microcristalline (MCC), développements notables et analyse des principaux concurrents d’ici 2028  

Le marché mondial de la cellulose microcristalline (MCC) devrait atteindre 1 561,4 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La cellulose microcristalline est un produit de la dépolymérisation de la cellulose. Il est insipide et inodore. Le marché devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Ses diverses applications soutiennent principalement la croissance du marché.

Le rapport d’étude de marché mondial sur la cellulose microcristalline (MCC) fournit un bref aperçu comprenant le paysage concurrentiel et les principaux développements du marché. Il fournit une analyse approfondie des alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords d’entreprise et les partenariats, entre autres. Il offre également un aperçu de la vue d’ensemble de l’entreprise, de sa situation financière, des plans d’expansion commerciale et de la croissance des revenus de chaque entreprise. Il met également en lumière l’avancement des produits, les développements technologiques et les activités de recherche et développement.

Principaux acteurs : Les

principaux participants sont Rayonier Advanced Materials, Dowdupont, Asahi Kasei Chemicals Corporation, JRS Pharma GmbH & Co. Kg, Roquette, DFE Pharma GmbH & Co.Kg, Sigachi Industrial Pvt. Ltd., Avantor Performance Materials Inc., Gujarat Microwax Limited et Huzhou City Linghu Xinwang Chemical Co.

Ltd. croître à un taux de 5,80 % au cours de la période de prévision.

En ce qui concerne le type de source, le segment à base de bois a généré un chiffre d’affaires plus élevé de 545,5 millions USD en 2018, avec un taux de croissance de 5,4 % au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que sa grande préférence parmi les producteurs commerciaux de MCC en raison de l’avantage de fabriquer des MCC avec les propriétés chimiques souhaitées en optant pour différentes sources de bois, car différents bois ont des combinaisons variées d’alpha-cellulose, contribuent aux revenus générés par le segment à base de bois.

Dans le contexte de l’utilisation finale, le segment Liant/Diluant a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 363,7 millions USD en 2018, avec un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision. L’expansion continue du secteur pharmaceutique et la demande croissante de cellulose dans l’industrie où elle est largement utilisée dans les gélules et les comprimés oraux en tant que liant/diluant contribuent aux revenus générés par le segment Liant/Diluant.

En ce qui concerne l’application, le segment pharmaceutique détenait la plus grande part de marché de 45,0 % en 2018, avec un taux de croissance de 6,3 % au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’augmentation de la population gériatrique, l’expansion associée de l’industrie pharmaceutique, la demande élevée de cellulose dans l’industrie en raison de ses avantages tels qu’une réactivité minimale avec le transport de médicaments, contribuent à la part de marché occupée par le segment pharmaceutique.

Dans le contexte de la région, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 7,0 % au cours de la période de prévision, qui devrait occuper 29,0 % du marché d’ici 2026. Le taux de croissance enregistré par la région Asie-Pacifique est attribué à la croissance du secteur des soins personnels, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation associée de l’utilisation de la cellulose dans l’industrie pharmaceutique.

Questions clés abordées dans le rapport:

Quel est le taux de croissance des revenus attendu que le marché mondial de la cellulose microcristalline (MCC) devrait enregistrer au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché Cellulose microcristalline (MCC)?

Qui sont les principaux acteurs du marché ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quelle région devrait représenter la plus grande part de marché dans l’

analyse régionale de Cellulose microcristalline (MCC) mondiale couvre une étude du marché dans des régions géographiques clés du monde, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport prévoit en outre les régions qui devraient représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision et le TCAC pour la période de prévision. La section examine en outre en détail le ratio de production et de consommation, l’offre et la demande, les exportations et les importations, la demande et le comportement des consommateurs et la présence d’acteurs clés dans chaque région. La section propose en outre une analyse par pays pour fournir des informations plus approfondies sur le marché mondial.

Une analyse approfondie du marché mondial est incluse dans le rapport qui couvre différents facteurs, des données statistiques clés centrées sur la région aux facteurs macro et microéconomiques qui sont cruciaux pour l’évaluation des prévisions. L’étude propose également une analyse complète des perspectives de croissance, des brevets, des avancées technologiques et des lancements de produits sur le marché.

Segmentation du marché :

Perspectives du type de source (volume, kilotonnes ; revenus, millions USD ; 2018-2028)

non dérivé du

de bois

(volume, kilotonnes ; revenus, millions USD ; 2018-2028)

Binder/ Diluant

Agent de charge

Stabilisant

Agent

-agglomérant

Type

(volume, kilotonnes ; revenus, millions USD ;

)

anti

Émulsifiants

Autres

Perspectives

2018-2028Millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord Unis

Europe Uni France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

MEA

Amérique latine Brésil



Points clés abordés dans le rapport:

Une analyse détaillée du marché mondial Cellulose microcristalline (MCC) grâce à une évaluation des aspects clés du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des entreprises clés opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

