Internet médical des objets (IoMT) Taille du marché, croissance, demandes, revenus, analyse des principales entreprises, technologies en développement, aperçu régional et prévisions jusqu’en 2028 | Siemens Healthcare, GE Digital, Biotronik, Bioserenity, Medtronic et Boston Scientific Corporation

Le rapport d’étude de marché Internet des objets médicaux (IoMT) couvre une enquête approfondie sur les conditions actuelles de l’industrie, le potentiel du marché actuel et les perspectives futures. Ce rapport couvre également un aspect très important qui est la veille concurrentielle et avec cela, les entreprises peuvent acquérir un avantage concurrentiel pour prospérer sur le marché. En outre, ce rapport de marché comprend également des détails sur l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les domaines de développement clés, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Tout au long du rapport, seuls des outils d’analyse de marché authentiques sur lesquels les entreprises peuvent compter en toute confiance sont utilisés.

Le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) se développe avec des facteurs tels que l’accent accru sur l’engagement actif des patients et la prestation de soins centrés sur le patient, la demande croissante de technologies de soins de santé mobiles à l’échelle mondiale, la préoccupation croissante et l’accent mis sur la sécurité des patients.

La demande croissante d’appareils connectés dans le secteur de la santé augmente l’utilisation de divers systèmes IoMT et les avancées technologiques ont stimulé la demande du marché. Cependant, le coût élevé des systèmes IoMT entrave la croissance du marché.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Siemens Healthcare GmbH

Energia Général

Carré Technologies Inc. (Hexopiel)

Respirateur inc.

BIOTRONIK

Medtronic

Meru Santé

Société scientifique de Boston

Hill-Rom Services, Inc.

Neurometrix, Inc.

Honeywell International Inc.

VitaConnect

EKso bionique

BL Healthcare, Inc.

biosérénité

Royal Philips SA

Technologie d’information sur la santé Lenovo (Lenovo HIT)

AliveCor, Inc.

Originaux de la santé

À l’échelle mondiale, le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché se développe avec un TCAC de 23,0% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. et devrait atteindre 184 592,31 millions USD d’ici 2028. La demande croissante de solutions de soins de santé en temps réel à travers le monde agit comme un moteur de croissance du marché des logiciels Internet of Medical Things (IoMT).

Scénario de marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader potentiel du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est Honeywell International Inc. suivi de Lenovo Healthcare Information Technology (Lenovo HIT), Hill-Rom Services, Inc., BIOTRONIK, BioSerenity.

En juin 2021, Honeywell International Inc. a lancé le service AMIR (Advanced Monitoring and Incident Response) qui aide à identifier une surveillance avancée dans la technologie opérationnelle pour une réponse rapide. La solution fournit un service de cybersécurité évolutif, rentable et facile à déployer, conçu pour aider les équipes de sécurité IT et OT.

Tendances affectant le marché

Maintenant, les questions : qui sont les principaux fournisseurs et leaders de niche du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) ? Data Bridge Market Research prévoit une croissance énorme du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Asie-Pacifique, les leaders du marché ciblant la Chine et le Japon comme leur prochaine entrée de poche pour 2021.

Le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est est de plus en plus compétitif avec des entreprises telles que Siemens Healthcare GmbH, General Electric, Carre Technologies Inc. (Hexoskin), Breathometer Inc., BIOTRONIK, Medtronic, Meru Health, Boston Scientific Corporation, Hill-Rom Services, Inc., Neurometrix, Inc. , Honeywell International Inc., VitaConnect, EKso Bionics, BL Healthcare, Inc., BioSerenity, Koninklijke Philips NV, Lenovo Healthcare Information Technology (Lenovo HIT), AliveCor, Inc., Health Care Originals, entre autres. Ce sont les principales entreprises dominantes sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) et ont lancé des services et des solutions avancés sur le marché. Les nouveaux rapports d’études de marché de Data Bridge mettent en évidence les principaux moteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT).

Évolution du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

En juin 2021, Medtronic a annoncé un essai clinique pour l’essai STROKE AF qui a déterminé la supériorité du moniteur cardiaque insérable Reveal LINQ (ICM) dans la détection des battements cardiaques anormaux, également connus sous le nom de fibrillation auriculaire (FA). Medtronic propose la gamme la plus complète de technologies médicales innovantes pour le traitement interventionnel et chirurgical des maladies cardiovasculaires et des arythmies cardiaques, développée en collaboration avec les plus grands médecins, chercheurs et scientifiques du monde. La société s’efforce de fournir des produits et des services de haute qualité qui offrent une valeur clinique et économique aux consommateurs et aux prestataires de soins de santé.

En juin 2020, Boston Scientific Corporation a annoncé le lancement aux États-Unis de la technologie DIRECTSENSE, un outil de surveillance de l’effet de l’apport d’énergie par radiofréquence (RF) pendant les procédures d’ablation cardiaque. La technologie DIRECTSENSE fournit des données d’impédance autour de l’extrémité du cathéter pour mesurer la capacité des tissus à répondre à l’énergie RF avant que les cliniciens n’administrent le traitement. Pendant l’ablation, l’outil suit le changement d’impédance locale qui, avec d’autres mesures, donne aux cliniciens une compréhension claire des caractéristiques des tissus et de la façon dont elles les affectent. Ces informations peuvent indiquer un changement de température dans les tissus, ce qui aide à réduire les risques de sur-ablation et à prévenir les complications.

En mars 2021, GE Digital a ajouté les améliorations logicielles CIMPLICITY et Tracker qui fournissent une aide à la décision critique pour rendre les opérateurs plus efficaces. La plate-forme d’automatisation haute performance fournit CIMPLICITY HMI/SCADA fournit une visualisation client-serveur pour surveiller et contrôler avec précision les opérations. L’entreprise a amélioré la productivité opérationnelle et la fonctionnalité IHM/SCADA.

Marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) Le rapport présente une variété de segments liés aux études de segmentation du marché menées dans ce rapport concernant le type de produit, les applications et la géographie qui sont importantes pour rendre un verdict sur les produits. Un rapport d’étude de marché est l’un des facteurs clés utilisés pour rester compétitif face aux concurrents. Le rapport de l’industrie est également composé d’examens sur les acteurs clés, les collaborations importantes, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et les politiques commerciales. Pour l’étude de segmentation du marché menée dans ce rapport, un marché de clients potentiels est divisé en groupes ou segments en fonction de différentes caractéristiques telles que l’application du produit, le modèle de déploiement,

Indicateurs clés couverts par les tendances et les prévisions de l’industrie du marché de l’analyse de surface jusqu’en 2028

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Valeur marchande et aperçu du marché de l’analyse des superficies

Profil de la société des 8 principaux acteurs du marché de l’Internet médical des objets (IoMT)

Marché de l'Internet des objets médicaux (IoMT) Le rapport de recherche comprend une enquête de grande envergure sur les conditions actuelles de l'industrie, le potentiel du marché actuel et les perspectives d'avenir. En outre, la dynamique clé du marché de l'industrie est la meilleure partie du rapport d'étude de marché. L'analyse et la discussion des tendances importantes de l'industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont estimées dans le rapport.

Principaux points saillants du rapport:

-Résumé des principales forces du marché qui stimulent et freinent la croissance du marché

-Donne une compréhension claire du paysage concurrentiel et des principaux segments de produits

-Une analyse des stratégies des principaux concurrents -Des analyses détaillées

des tendances du secteur

-Une technologie bien définie carte de croissance avec analyse d’impact

-Fournit des profils des principaux concurrents du marché.

-Détails de ses opérations, produits et services.

-Développements récents et indicateurs financiers clés.

De cette manière, un rapport de marché international évalue le taux de croissance et la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs inducteurs de croissance.

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.