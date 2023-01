Internet des objets (IoT) dans les perspectives du marché alimentaire avec les tendances émergentes, l’analyse de la concurrence, la croissance du marché, l’analyse des revenus, les principales entreprises, les défis, l’analyse des opportunités, les prévisions

Le rapport mondial sur l’ Internet des objets (IoT) dans l’industrie alimentaire comprend un chapitre sur le marché mondial, les finances, le portefeuille de produits, les plans d’investissement, le marketing et les stratégies commerciales. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité à votre travail. Avec l’utilisateur final comme point focal, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Analyse et aperçu du marché : Internet des objets (IoT) sur le marché mondial de l’alimentation

L’Internet des objets (IoT) sur le marché alimentaire devrait atteindre 10,74 milliards USD d’ici 2028, avec une croissance de 9,50 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Internet des objets (IoT) sur le marché alimentaire pour la période de prévision 2021-2028.

En tant que Carrier Ethernet, la demande croissante de services de contenu à la demande offre aux consommateurs de multiples avantages d’être fournis en tant que service, ce qui en fait un candidat idyllique pour l’un des principaux moteurs de croissance : la fourniture de contenu à la demande. Croissance de l’Internet des objets (IoT) sur le marché alimentaire au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Cela alimente la demande croissante pour de meilleures expériences utilisateur et la popularité croissante de produits tels que la visioconférence et le streaming vidéo de haute qualité. Contribuez à la croissance de votre marché cible.

L’article Internet of Things (IoT) at Scale in Food Market Research contient plusieurs détails très utiles pour comprendre le contexte des informations présentées. Les types d’informations suivants aideront les lecteurs à savoir comment interpréter les résultats. Type de répondant : client, client potentiel ou grand public ; taille de l’échantillon : grande, petite, moyenne ; méthode de collecte des données ; période pour laquelle l’enquête a été menée ; etc.

La technologie Internet des objets permet de connecter différents appareils intelligents ensemble pour exploiter et partager des données. Divers appareils intelligents, tels que les appareils photo, les smartphones et les appareils portables, collectent les données nécessaires à partir d’appareils supplémentaires utilisés pour améliorer l’expérience client.

Adoption croissante des plates-formes cloud, émergence croissante de l’analyse et du traitement des données avancés, adoption croissante de la technologie IoT dans les secteurs des utilisateurs finaux tels que la fabrication, l’automobile et la santé, augmentation des investissements en capital-risque dans l’industrie IoT et pénétration croissante d’Internet et du haut débit Ce sont quelques-uns des principaux facteurs et facteurs clés qui augmenteront la croissance de l’Internet des objets (IoT) sur le marché alimentaire au cours de la période projetée de 2021-2028. D’autre part, l’urbanisation rapide associée à la sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité des produits comestibles contribuera davantage en créant des opportunités massives qui conduiront à la croissance de l’Internet des objets (IoT) sur le marché alimentaire au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Internet mondial des objets (IoT) dans la portée du marché alimentaire et la taille du marché

Le marché de l’Internet des objets (IoT) dans l’alimentation est segmenté en fonction des composants, des composants de nœuds, des technologies de connectivité et de l’infrastructure réseau. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès au marché, et de déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Basé sur les composants, l’Internet des objets (IoT) sur le marché alimentaire est segmenté en solutions logicielles et services. , et plate-forme. Les solutions logicielles ont été segmentées en analyse de flux en temps réel, sécurité, gestion des données, surveillance à distance et gestion de la bande passante du réseau. La sécurité a été subdivisée en gestion de l’accès à l’identité, au chiffrement et à la tokenisation des données, aux communications sécurisées et à la protection distribuée contre le déni de service. La gestion des données a été subdivisée en données client, données produit, données fournisseur, données de localisation et données d’actifs. La gestion de la bande passante réseau a été subdivisée en gestion de réseau autonome et gestion de réseau groupée. Les services sont segmentés en services professionnels et services gérés. Les services professionnels ont été segmentés en déploiement et intégration, support et maintenance et conseil. La plate -forme a été segmentée en gestion des appareils, gestion des applications, gestion du réseau et plate-forme cloud.

Basé sur des composants de nœuds, l’Internet des objets (IoT) sur le marché alimentaire est segmenté en processeurs, capteurs et circuits intégrés de connectivité. Les processeurs ont été subdivisés en microcontrôleurs (MCU), microprocesseurs (MPU), processeurs de signal numérique (DSP) et processeurs d’application (AP). Les capteurs ont été subdivisés en accéléromètres, unités de mesure inertielle (IMU), capteurs de fréquence cardiaque, capteurs de pression, capteurs de température, capteurs de glycémie, capteurs d’électrocardiogramme (ECG), capteurs d’oxygène sanguin, capteurs d’humidité, capteurs d’image, capteurs de lumière ambiante et flux capteurs. capteurs, capteurs de niveau, capteurs chimiques, capteurs de monoxyde de carbone, capteurs de mouvement et de position, modules de caméra. Les circuits intégrés de connectivité ont été subdivisés en dispositifs câblés, sans fil, à mémoire et logiques.

Basé sur la technologie de connectivité, l’Internet des objets (IoT) sur le marché alimentaire est segmenté en Wi-Fi, Bluetooth basse énergie (BLE), Zigbee, communication en champ proche (NFC), cellulaire et satellite.

Sur la base de l’infrastructure réseau, l’Internet des objets (IoT) sur le marché alimentaire est segmenté en serveurs, stockage, commutateurs et routage Ethernet et passerelles.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché de l’Internet des objets (IoT) dans l’alimentation sont :

Un acteur majeur couvert dans le rapport Internet des objets (IoT) sur le marché alimentaire est Intel Corporation. SAP SE ; Cisco ; Microsoft ; IBM Corporation ; confiance; CTP ; Google; Hewlett Packard Enterprise Development LP ; Amazon Web Services, Inc. ; Bosch.IO GmbH ; General Electric; Telit ; le cœur le plus heureux; Harman International.; ScienceSoft USA Corporation.; Logiciel QG.; restrictions de bras; Siemens ; Koninklijke Philips NVparmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Attrait de l’Internet des objets (IoT) dans le rapport sur le marché alimentaire: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces et les risques de développement.

L’Internet prédictif des objets (IoT) dans les données du marché alimentaire aidera à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement.

Ce rapport sert de guide complet pour la micro-surveillance de tous les importants Internet des objets (IoT) sur le marché alimentaire.

Une perspective concise du marché facilitera la compréhension.

Marché de l’huile de noix Une perspective de marché concurrentiel aidera les joueurs à s’orienter dans la bonne direction.

Quels avantages les études DBM offrent-elles ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénarios de développement

ouvrir de nouveaux marchés

Saisir une opportunité de marché forte

Décisions clés dans la planification et l’expansion future de la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Internet des objets (IoT) dans un environnement de marché alimentaire

Partie 04 : Internet des objets (IoT) à l’échelle du marché alimentaire

Partie 05 : Internet des objets (IoT) dans la segmentation du marché alimentaire par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

