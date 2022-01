Intermediate Bulk Containers (IBC) Market Overview with Detailed Analysis, Competitive Landscape, Forecast to 2029 | TPS Rental Systems Ltd IBC Containers, HOYER GmbH, Arlington Packaging (Rental) Limited, CHEP

Le conteneur pour vrac intermédiaire est défini comme un navire utilisé pour le stockage. Il s’agit d’un conteneur réutilisable de qualité industrielle monté sur palette pouvant être utilisé pour stocker et transporter des liquides et des poudres en vrac. Il existe trois types de GRV comme rigide, pliable et flexible et l’application des GRV est dans le secteur du transport pour stocker des produits chimiques, des solvants, des produits pharmaceutiques et autres.

Le rapport sur le marché des conteneurs en vrac intermédiaires (IBC) présente les entreprises suivantes, qui comprennent: – TPS Rental Systems Ltd IBC Containers, HOYER GmbH, Arlington Packaging (Rental) Limited, CHEP, Berry Global Inc., Bulk Lift International, LLC, Conitex Sonoco , GLOBAL-PAK, INC., Greif, Plastipak Holdings, Inc., SYSPAL Ltd., DS Smith, Plymouth Industries, Pensteel Ltd. et SIA FLEXITANKS

La hausse des industries chimiques et pharmaceutiques agit comme le principal facteur d’escalade de la croissance du marché, également la hausse des investissements dans l’industrie chimique, la hausse du marché de l’emballage industriel en raison de l’augmentation du commerce international et de l’exigence d’emballages en vrac rentables et l’augmentation des industries des boissons sont les principaux facteurs, entre autres, qui stimulent la croissance du marché des conteneurs pour vrac intermédiaires (GRV). En outre, l’augmentation de la modernisation et des activités continues de recherche et développement créera de nouvelles opportunités pour le marché des conteneurs pour vrac intermédiaires (GRV) au cours de la période de prévision 2020-2028.

Par type de produit (RIBCs (Rigid Intermediate Bulk Containers), FIBCs (Flexible Intermediate Bulk Containers), Grade (Type A, Type B, Type C, Type D, Food Grade), Material (Plastique, Métal), End-Usage (Food et boissons, agriculture, produits chimiques, pétrole et gaz, peintures, encres et colorants, produits pharmaceutiques, textile, bâtiment et construction, autres)

