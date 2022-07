Intelligence d’affaires et analyse du marché 2027 | Revenus, principaux acteurs, analyse des parts et prévisions

Le marché mondial l’informatique décisionnelle et de l’analyse devrait atteindre 60,49 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Au cours de la période de prévision, le marché mondial de l’intelligence d’affaires et de l’analyse devrait se développer considérablement en termes de revenus en raison de la demande croissante de solutions de prise de décision basées sur les données en temps réel. En outre, le besoin croissant d’identifier le comportement des clients dans divers secteurs et industries devrait alimenter davantage la croissance du marché mondial de l’intelligence d’affaires et de l’analyse au cours de la période de prévision. En outre, l’adoption croissante d’analyses axées sur la recherche pour préparer des rapports propulsera la croissance des revenus de la croissance du marché mondial de l’intelligence d’affaires et de l’analyse dans une large mesure dans un avenir proche. L’analyse basée sur la recherche est un paradigme pour créer des graphiques et des rapports en utilisant le style de recherche sur le Web ; également, il peut incorporer le traitement du langage naturel.

Ainsi que les nouveaux entrants sur le marché de la Business Intelligence et de l’Analytique. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres.

marché sont SAP SE, Oracle Corporation, Microsoft Corporation, TIBCO Software Inc., GoodData Corporation, International Business Machines Corporation, MicroStrategy Incorporated, Tableau Software, Inc., SAS Institute Inc. et Qlik Technologies

Inc.

duLes éléments centraux du rapport sont la large segmentation du marché de la Business Intelligence et de l’analyse qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport.

Faits saillants des rapports :

parmi les segments de type de processus, le segment du traitement analytique en ligne (OLAP) devrait enregistrer un TCAC important de 11,3 %, en raison de l’adoption croissante des solutions d’intelligence d’affaires et d’analyse basées sur le traitement OLAP dans diverses industries et secteurs, depuis OLAP comprend des requêtes analytiques, des rapports et une aide à la décision.

En raison de l’adoption rapide des technologies cloud par les utilisateurs finaux, le segment de distribution de données par canal moderne devrait représenter une part de revenus comparativement plus élevée que les autres segments de distribution de données au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à une demande très élevée de solutions de veille économique et d’analyse hébergées dans le cloud, qui offrent un échange de données rationalisé.

Le marché mondial de la Business Intelligence et de l’analyse est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Intelligence d’affaires et analytique. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’informatique décisionnelle et de l’analyse en fonction du type de processus, de la livraison des données, de l’application, de l’utilisation finale et de la région.

Type de processus Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2020-2027)

Traitement transactionnel en ligne (OLTP)

Traitement analytique en ligne (OLAP)

Perspectives de livraison des données (Revenus, milliards USD ; 2020-2027)

Canaux traditionnels Portail Web Application Web mail (FTP) )

Canaux modernes Hébergement cloud Partage social



Application Outlook (Revenus, milliards USD ; 2020-2027)

Gestion des performances

Planification stratégique

Intelligence des processus

Veille concurrentielle

Gestion informatique

Analyse des applications §

Analyse Web

Gestion de la sécurité

Ventes et marketing

Comportement clientAnalyse

Gestion de campagne

CRM

Marketing ciblé

Gestion des stocks

Ressources humaines

Gestion des talents

humaines

Chaîne d’approvisionnement et logistique

Expédition et contrôle des stocks

Gestion des fournisseurs et des fournisseurs

Analyse des sports et des jeux

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027)

Éducation

Santé

Fabrication

Télécommunications

Technologie de l’information

détail

Divertissement

Gouvernement

Énergie et électricité

Financière Services

Autres

La bifurcation régionale du marché de la Business Intelligence et de l’analyse comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

