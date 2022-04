Intelligence artificielle sur le marché de la santé Demande en plein essor menant à une croissance exponentielle du TCAC d’ici 2029 | GE, J&J, NVIDIA, Intel, IBM, Google, Microsoft

Synopsis du marché mondial de l’intelligence artificielle dans les soins de santé :

Le rapport de première classe sur le marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé décrit un aperçu complet du champ d’application du marché. De plus, le rapport d’analyse de l’industrie comprend des détails pertinents sur la part de marché obtenue par divers segments. Les informations sur les revenus générés par les segments ainsi que les ventes prévues pour la durée du projet sont indiquées dans le document. Le rapport de marché contient également les moteurs et les contraintes du marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé qui sont dérivés de l’analyse SWOT, et montre également quels sont tous les développements récents, lancements de produits, coentreprises, fusions et acquisitions par plusieurs acteurs et marques clés qui sont la conduite du marché sont par des profils d’entreprise systémiques.

En outre, des informations essentielles sur les paramètres fondamentaux tels que les tendances de la concurrence et le taux de concentration du marché sont incluses dans le rapport convaincant sur le marché Intelligence artificielle dans les soins de santé. L’analyse du marché décrit ici en détail les canaux de commercialisation acceptés par les fabricants pour leurs produits en tandem avec les informations concernant les commerçants, les distributeurs et les revendeurs en concurrence sur le marché. Les profils d’entreprise de tous les acteurs et marques clés qui dominent le marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé ont été pris en considération ici. Le document fiable Intelligence artificielle sur le marché des soins de santé est également utile pour évaluer l’efficacité du programme publicitaire et connaît les causes de la résistance des consommateurs.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-artificial-intelligence-in-healthcare-market¶gp .

Le marché mondial de l’intelligence artificielle dans les soins de santé devrait atteindre 123,14 milliards de dollars d’ici 2029 et augmentera à un TCAC de 50,87 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, l’intelligence artificielle dans les soins de santé utilise des logiciels et des algorithmes utilisés pour examiner les fonctions cognitives humaines. Les techniques informatiques sont utilisées par les spécialistes pour proposer des traitements et réaliser des diagnostics cliniques.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’intelligence artificielle dans les soins de santé sont le besoin croissant de services de santé improvisés en raison du déséquilibre entre le personnel de santé et les patients, le nombre croissant de partenariats et de collaborations intersectoriels ainsi que l’amélioration de la puissance de calcul et la baisse. coût du matériel.

Segmentation globale du marché Intelligence artificielle dans les soins de santé :

Sur la base de l’offre, l’intelligence artificielle sur le marché de la santé est segmentée en matériel, logiciels et services.

Basé sur la technologie, le marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé est segmenté en apprentissage automatique, traitement du langage naturel, informatique contextuelle et vision par ordinateur.

Sur la base de l’application, le marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé est segmenté en chirurgie assistée par robot, assistants virtuels, assistants de workflow administratif, machines connectées, diagnostic, essais cliniques, détection de fraude, cybersécurité et réduction des erreurs de dosage.

Basé sur le segment des utilisateurs finaux de l’intelligence artificielle dans le marché des soins de santé, il est segmenté en patients, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, payeurs de soins de santé et autres.

Au niveau régional, la région Amérique du Nord est en tête de l’intelligence artificielle sur le marché des soins de santé en raison du secteur de la santé bien établi, de l’adoption élevée de solutions informatiques pour les soins de santé et de la disponibilité facile des financements pour le développement des capacités d’IA dans la région. L’APAC devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du nombre croissant de start-ups d’IA, de l’amélioration de l’infrastructure pour l’informatique de la santé et de l’adoption croissante de technologies avancées dans cette région particulière.

Accédez au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-artificial-intelligence-in-healthcare-market?utm_source=parag&utm_medium=pingale&utm_campaign=parag&utm_id=parag .

Principaux acteurs clés du marché mondial de l’intelligence artificielle dans les soins de santé :

NVIDIA Corporation

Société intel

IBM

Google LLC

Microsoft

Vision Générale Inc

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Johnson & Johnson Services, Inc.

Siemens Healthcare Private Limited

Medtronic

CloudMedx Inc

Groupe Agfa-Gevaert

Oncora Médical

Imagia Cybernétique Inc

Technologie Micron, Inc.

DeepMind Technologies Limitée

Bienvenue IA

Royal Philips SA

IA de santé de précision

Nuage pharmaceutique

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur l’intelligence artificielle dans les soins de santé, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 L’intelligence artificielle dans la structure du marché des soins de santé, les principaux moteurs et contraintes

Obtenez une table des matières complète du « Rapport sur le marché mondial de l’intelligence artificielle dans les soins de santé 2022 » @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-artificial-intelligence-in-healthcare-market¶gp .

Marché mondial de l’intelligence artificielle dans les soins de santé : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de l’intelligence artificielle dans les soins de santé par région

5 Analyse du marché mondial de l’intelligence artificielle dans les soins de santé par type

6 Analyse du marché mondial de l’intelligence artificielle dans les soins de santé par applications

7 Analyse du marché mondial de l’intelligence artificielle dans les soins de santé par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Intelligence artificielle mondiale dans l’analyse des coûts des fabricants du marché de la santé

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Intelligence artificielle mondiale dans les prévisions du marché de la santé 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com