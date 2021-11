Intelligence artificielle mondiale ai sur le marché de la découverte de médicaments 2021 | Taille de l’industrie, part, demande, fabricants et prévisions 2028|Microsoft NVIDIA Corporation IBM Corporation Atomwise, Inc. DEEP GENOMICS

Le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments devrait croître de 40,50 % pour 2020-2027 avec des facteurs tels que l’indisponibilité de main-d’œuvre qualifiée et le manque d’ensembles de données qui entraveront la croissance du marché dans les économies émergentes.

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments a montré une pénétration exceptionnelle dans les économies développées d’Amérique du Nord. Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement ainsi que de la prévalence de divers acteurs du marché, ce qui est susceptible d’améliorer la croissance du marché.

Analyse d’impact COVID-19 :

Le rapport cherche à suivre l’évolution des voies de croissance du marché et à publier une crise médicale dans une section exclusive publiant une analyse de l’impact de COVID-19 sur le marché. La nouvelle analyse de la pandémie de COVID-19 fournit une évaluation claire de l’impact sur le marché et de la volatilité attendue du marché au cours de la période de prévision. Divers facteurs pouvant affecter la dynamique générale du marché au cours de la période de prévision (2021-2028), y compris les tendances actuelles, les opportunités de croissance, les facteurs limitatifs, etc., sont discutés en détail dans cette étude de marché.

Portée du rapport

Offre (logiciels, services)

Technologie (apprentissage automatique, autres technologies)

Type de médicament (petites molécules, grosses molécules)

Application (immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, autres applications)

Utilisateur final (entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux)

Régions géographiques : Amérique du Nord (États-Unis, Canada) ), Amérique du Sud, pays d’Asie (Chine, Japon, Inde, Corée), pays d’Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie), autre pays (Moyen-Orient, Afrique, CCG)

clés :

Microsoft

NVIDIA Corporation

IBM Corporation

Atomwise, Inc.

DEEP GÉNOMIQUE

Nuage Pharmaceuticals, Inc.

Insilico Medicine

BenevolentAI Ltd

Exscientia

Cyclica Inc.

Numerate

NuMedii, Inc.

Global Intelligence artificielle (AI) dans la portée du marché de découverte de médicaments et la taille du marché

intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée la base de l’offre, de la technologie, du type de médicament, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base de l’offre, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en logiciels et services.

Sur la base de la technologie, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en apprentissage automatique et autres technologies. L’apprentissage automatique a été segmenté en apprentissage en profondeur, apprentissage supervisé, apprentissage par renforcement, apprentissage non supervisé et autres technologies d’apprentissage automatique.