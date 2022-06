Intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments: taille de l’industrie, tendances des parts, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

Le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) de classe mondiale dans la découverte de médicaments aide les entreprises dans la bonne direction en donnant des informations sur les produits, le marché, les clients, les concurrents et la stratégie marketing à l’heure exacte. Le rapport analyse également divers inhibiteurs ainsi que les facteurs de motivation du marché de manière quantitative et qualitative afin de fournir des informations précises aux utilisateurs finaux. Ces calculs fourniront des estimations sur les performances du marché au cours des années de prévision en indiquant la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché. Le rapport d’étude de marché sur l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments fournit des idées productives qui, à leur tour, contribuent à rendre le produit plus efficace et plus frappant sur le marché concurrentiel.

Analyse du marché et aperçu de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments

L’intelligence artificielle (IA) est décrite comme une machine qui utilise des technologies avancées pour exécuter des activités liées à l’esprit humain. L’objectif principal de la recherche sur la découverte de médicaments est de trouver des médicaments qui peuvent aider à la prévention ou au traitement de maladies spécifiques. Les défis d’examiner, de collecter et d’appliquer des données pour résoudre des problèmes médicaux difficiles dans le secteur pharmaceutique ont alimenté la demande d’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments.

Data Bridge Market Research analyse que l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments devrait atteindre la valeur de 7 818,93 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 41,0 % au cours de la période de prévision. Les applications étendues de l’intelligence artificielle dans divers domaines de la découverte de médicaments, notamment la polypharmacologie, la synthèse chimique, le criblage de médicaments, la conception de médicaments et la réutilisation de médicaments, devraient stimuler considérablement la croissance du marché.

Étendue du marché et taille du marché

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments sont Exscientia plc, Microsoft, NVIDIA Corporation, IBM, Cyclica, Atomwise, Inc., DEEP GENOMICS, Cloud Pharmaceuticals, Inc., Insilico Medicine, BenevolentAI Ltd. , Aria Pharmaceuticals, Inc., NuMedii, Inc., Envisagenics., Owkin Inc., XtalPi Inc., BERG LLC, Euretos, BioAge Labs, Inc., Biosymetrics et Verge Genomics, entre autres.

L’intelligence artificielle (IA) dans le rapport sur le marché de la découverte de médicaments répond aux questions suivantes:

Quels sont les tendances, les défis, les opportunités, les moteurs de croissance et les obstacles du marché Intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments? Comment le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments sera-t-il affecté dans un avenir proche? Quelle entreprise générerait les revenus les plus élevés en augmentant les ventes de lubrifiants ? Quel segment devrait dominer le marché en termes de part ? Quelles stratégies importantes les acteurs clés pour intensifier la concurrence adoptent-ils ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

