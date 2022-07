Intelligence artificielle (IA) en Europe sur le marché des soins de santé Technologie avancée et nouvelles innovations 2020-2027

Le rapport présente une évaluation approfondie de «l’intelligence artificielle (IA) en Europe sur le marché de la santé». Cela comprend la demande habilitante, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la concurrence, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, l’analyse concurrentielle, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, les tendances futures, les chaînes de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème et les stratégies incluses. Le rapport présente également une analyse SWOT et des prévisions pour les investissements européens en intelligence artificielle (IA) dans les soins de santé de 2020 à 2027.

« L’intelligence artificielle sur le marché de la santé en Europe devrait passer de 1 368,59 millions de dollars américains en 2019 à 36 015,25 millions de dollars américains d’ici 2027 ; elle devrait croître à un TCAC de 49,3 % de 2020 à 2027. »

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative :

https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00020540

L’intelligence artificielle (IA) en Europe dans les soins de santé comprend le rapport d’analyse du marché Principales entreprises :

• Alphabet Inc.

• Arterys Inc.

• General Electric Company

• Intel Corporation

• Johnson and Johnson Services, Inc.

• Koninklijke Philips NV

• Microsoft Corporation

• Nuance Communications, Inc

• NVIDIA CORPORATION

One of the latest approaches followed by doctors emphasizes on preventive care relying on data-collection, which ranges from collecting genetic information to advances in the electronic healthcare system and wearable devices. Apple, Fitbit, and Garmin are among the wearable device manufacturing companies that introduce products to efficiently monitor heart rate and activity levels. These devices send signals to the patients concerning exercise and medicine dosage. The best AI solution obtains data from mutation genetics and DNA. AI is applied to aid cancer diagnosis and prognosis, given its unparalleled accuracy level, which is even more sophisticated than that of the general statistical expert. Corporate giants like Google and IBM are already concentrating on making innovations in oncology, using cutting-edge AI algorithms for early detection and personalized cancer treatment. Additionally, AI upsurges healthcare professionals’ capability to understand better the day-to-day patterns and needs of the people they care for. With that understanding, they can provide better responses, guidance, and support for staying healthy.

Intelligence artificielle (IA) en Europe dans la segmentation du marché de la santé :

Intelligence artificielle (IA) en Europe dans le marché de la santé – par type

• Solution logicielle

• Matériel informatique

• Services

Intelligence artificielle (IA) en Europe dans le marché de la santé – par application

• Chirurgie assistée par robot

• Assistants virtuels

• Assistants de workflow administratif

• Machines connectées

• Diagnostic

• Essais cliniques

• Détection de fraude

• Cybersécurité

• Réduction des erreurs de dosage

• Autres

Europe Intelligence artificielle (IA) sur le marché de la santé : paysage concurrentiel

Cette section du rapport identifie les différents fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations sur lesquelles les acteurs se concentrent pour lutter contre la concurrence sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques :

https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00020540

Caractéristiques importantes de l’offre et de l’intelligence artificielle (IA) en Europe sur le marché des soins de santé Faits saillants des rapports :

• Aperçu détaillé de l’intelligence artificielle (IA) en Europe sur le marché des soins de santé

• Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

• Segmentation détaillée du marché par type, application , etc.

• Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de quantité et de valeur

• Tendances et développements récents du secteur

• Situation concurrentielle de l’intelligence artificielle (IA) en Europe sur le marché de la santé

• Entreprises clés et stratégies de produits

• Segment / région de niche potentiel montrant une croissance prometteuse.

Enfin, le rapport Europe Artificial Intelligence (AI) in Healthcare Market est une source crédible pour obtenir des études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport fournit les paramètres régionaux, les conditions économiques, les valeurs des articles, les avantages, les limites, les créations, les fournitures, les demandes, les taux de développement du marché, les chiffres, etc. enquête et enquête sur le retour de capital-risque.

Méthodologie de recherche :

Le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans les soins de santé en Europe comprend des estimations de la valeur et du volume du marché. Des approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du marché de l’intelligence artificielle (IA) en Europe sur le marché de la santé et la taille de divers autres sous-marchés du marché dans son ensemble.

Les principaux acteurs du marché ont été identifiés grâce à des recherches secondaires et la part de marché a été déterminée par des recherches primaires et secondaires. Les répartitions et les répartitions en pourcentage sont toutes déterminées à l’aide de sources primaires secondaires et validées.

Parcourez la description et la table des matières du rapport :

https://www.businessmarketinsights.com/reports/europe-artificial-intelligence-ai-in-healthcare-market

*REMARQUE : Notre équipe étudie le Covid-19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, le cas échéant, nous envisagerons l’analyse Covid-19 des marchés et des industries. Contactez-nous cordialement pour plus de détails.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit des services d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Contactez-nous:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@businessmarketinsights.com

Téléphone : +16467917070