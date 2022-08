Intelligence artificielle (IA) dans l’industrie de la découverte de médicaments 2022 Aperçu du marché, analyse, taille, demande, croissance et progrès technologique 2029

Les dernières études de marché publiées + fiches techniques, camemberts, chapitres qualitatifs avancés et graphiques sur l’intelligence artificielle (IA) mondiale sur le marché de la découverte de médicaments sont désormais disponibles pour fournir une évaluation complète du marché, mettant en évidence les tendances en évolution, les actions des acteurs prises, les perspectives actuelles extraites par l’intermédiaire d’experts et de consultants de l’industrie, valider l’analyse des scénarios futurs et les facteurs de croissance. La recherche décompose le marché par chiffre d’affaires et volume (le cas échéant) et historique des prix pour estimer la taille et l’analyse des tendances et identifier les lacunes et les opportunités. Certains des participants couverts par cette étude sont Exscientia plc, Microsoft, NVIDIA Corporation, IBM, Cyclica, Atomwise, Inc., DEEP GENOMICS, Cloud Pharmaceuticals et autres.

L’intelligence artificielle (IA) est décrite comme des machines qui utilisent une technologie de pointe pour effectuer des activités liées à l’esprit humain. L’objectif principal de la recherche sur la découverte de médicaments est de trouver des médicaments qui aident à prévenir ou à traiter une maladie spécifique. Le défi d’examiner, de collecter et d’appliquer des données pour résoudre des problèmes médicaux complexes dans l’industrie pharmaceutique stimule la demande d’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments devrait être évaluée à 7 818,93 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 41,0 % au cours de la période de prévision. L’application croissante de l’intelligence artificielle dans divers domaines de la découverte de médicaments, notamment la polypharmacologie, la synthèse chimique, le criblage de médicaments, la conception de médicaments et la réutilisation de médicaments, devrait stimuler de manière significative la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant dans l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments comprennent Exscientia plc, Microsoft, NVIDIA Corporation, IBM, Cyclica, Atomwise, Inc., DEEP GENOMICS, Cloud Pharmaceuticals, Inc., Insilico Medicine, BenevolentAI Ltd. . , Aria Pharmaceuticals, Inc., NuMedii, Inc., Envisagenics., Owkin Inc., XtalPi Inc., BERG LLC, Euretos, BioAge Labs, Inc., Biosymetrics et Verge Genomics, etc. :

Portée de l’intelligence artificielle (IA) dans le rapport sur le marché de la découverte de médicaments:

La recherche étudie en détail les principaux acteurs de l’intelligence artificielle (IA) mondiale sur le marché de la découverte de médicaments , en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur gamme de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs et aide les participants à prévoir les futures tendances concurrentielles de l’intelligence artificielle (IA) mondiale dans le domaine de la découverte de médicaments.

Analyse régionale pour l’intelligence artificielle (IA) dans le marché de la découverte de médicaments:

Le rapport de recherche sur l’intelligence artificielle (IA) dans le marché mondial de la découverte de médicaments détaille les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, tels que les stratégies de production, les plateformes de développement et les portefeuilles de produits. Selon nos chercheurs, même un petit changement dans un profil de produit peut faire des ravages sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport couvre les chapitres suivants

Résumé exécutif – La section Résumé exécutif du rapport fournit un bref aperçu et un résumé du rapport

Structure du rapport – Cette section donne la structure du rapport et les informations couvertes dans chaque section.

Introduction – La section Introduction du rapport donne un aperçu de la répartition par type, de la répartition par type de canal et de la répartition par mode de paiement.

Caractéristiques du marché – La section des caractéristiques du marché du rapport définit et explique l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments. Ce chapitre définit et décrit également les biens et services connexes couverts par le rapport.

Tendances et stratégies – Ce chapitre décrit les principales tendances qui façonnent l’intelligence artificielle (IA) mondiale sur le marché de la découverte de médicaments. Cette section met en évidence les évolutions futures possibles du marché et suggère des approches que les entreprises peuvent adopter pour tirer parti de ces opportunités.

Impact du COVID-19 – Ce chapitre traite de l’impact du COVID-19 sur l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments.

Taille et croissance du marché mondial – Cette section contient l’historique mondial (2010-2020) et les prévisions (2021-2028), la valeur marchande, ainsi que les moteurs et les contraintes qui soutiendront et contrôleront la croissance du marché au cours des périodes historiques et prévisionnelles.

Analyse régionale – Cette section contient des données historiques (2010-2020) et prévisionnelles (2021-2028), ainsi que des comparaisons de la valeur marchande, de la croissance et des parts de marché par région.

Segmentation – Cette section contient la valeur marchande (2021-2028) et l’analyse des différents segments.

Taille et croissance du marché régional – Cette section contient la taille du marché (2021), l’historique (2010-2021) et les prévisions (2021-2028) pour la région, ainsi que des comparaisons de la valeur du marché, de la croissance et de la part de marché dans les pays de la région. . Le rapport comprend des informations sur toutes les régions d’Asie-Pacifique, d’Europe de l’Ouest, d’Europe de l’Est, d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique, ainsi que sur les principaux pays de chaque région.

La section aperçu du marché du rapport décrit la taille actuelle du marché, les informations générales, les initiatives gouvernementales, les réglementations, les régulateurs, les associations, les structures fiscales des entreprises, les investissements et les grandes entreprises.

Paysage concurrentiel – Cette section détaille le paysage concurrentiel du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments, les parts de marché estimées et les profils d’entreprise des principaux acteurs.

Principales fusions et acquisitions – Ce chapitre fournit des informations sur les récentes fusions et acquisitions sur les marchés couverts par le rapport. Cette section fournit les principaux détails financiers des fusions et acquisitions qui ont façonné le marché ces dernières années.

Opportunités et stratégies – Cette section fournit des informations sur les opportunités de croissance par pays, segments et stratégies à suivre sur ces marchés. Cela nous donne une idée de l’endroit où les concurrents gagneront des affaires importantes au cours des cinq prochaines années.

Conclusions et recommandations – Cette section comprend des conclusions et des recommandations basées sur les résultats de l’étude. Cette section fournit également des recommandations pour l’intelligence artificielle (IA) dans les entreprises de découverte de médicaments en termes d’offres de services, d’expansion géographique, d’offres de prix et de groupes cibles.

Annexe – Cette section contient des informations détaillées sur les abréviations et les codes de devise utilisés dans ce rapport.

