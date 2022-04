Intelligence artificielle (IA) dans les opportunités commerciales du marché des aliments et des boissons, enquête, analyse de la croissance et perspectives de l’industrie

le L’intelligence artificielle (IA) sur le marché des aliments et des boissons le rapport est une étude détaillée des différents segments du marché, des facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché et du paysage régional sur la base des données recueillies à partir des sources primaires et secondaires de collecte de données, ainsi que de la méthodologie de recherche utilisée pour l’analyse fournie dans l’étude. L’aperçu du marché, l’analyse SWOT et un aperçu des stratégies adoptées par les principaux acteurs opérant sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans les aliments et les boissons aident à comprendre les forces du marché et comment celles-ci peuvent être exploitées pour bénéficier des opportunités futures.

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché des aliments et des boissons devrait atteindre une taille de marché de 62,83 milliards USD à un TCAC stable de 44,4 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Cette croissance régulière des revenus peut être attribuée au besoin croissant d’installations de production plus sûres et plus efficaces dans les industries de l’alimentation et des boissons. Les industries de l’alimentation et des boissons adoptent de plus en plus des solutions d’IA pour suivre les coûts, surveiller les niveaux de stock et maintenir la transparence des processus de la chaîne d’approvisionnement.

Le besoin croissant de réduire le gaspillage alimentaire stimule également l’utilisation de l’IA dans l’industrie alimentaire et des boissons. L’accent mis sur l’amélioration des normes de sécurité alimentaire et la nécessité de respecter des réglementations strictes liées à la qualité des aliments et à la sécurité des processus favorisent l’adoption de l’intelligence artificielle dans l’industrie agroalimentaire. De plus, l’IA permet le maintien d’une grande précision dans les inspections visuelles, la détection des problèmes liés à la qualité en temps réel et aide à identifier la cause première des problèmes de qualité, ce qui contribuera également à l’amélioration des processus de production à l’avenir.

En outre, l’étude examine les principaux facteurs tels que le statut d’importation et d’exportation, le volume de consommation, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la production capacité et pouvoir d’achat pour aider les propriétaires d’entreprise, les parties prenantes ainsi que les responsables marketing sur le terrain à se concentrer sur des stratégies commerciales rentables et à rester compétitifs. Une analyse approfondie de la concurrence intense entre les plus performants et des stratégies qui leur ont permis de s’implanter solidement sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans les aliments et les boissons fait du rapport une ressource précieuse pour les propriétaires de produits explorant de nouvelles voies. Toutes les informations vitales sont présentées sous forme de tableaux, de graphiques et de tableaux et peuvent être consultées pour une présentation spécifique à l’industrie.

Informations clés présentées dans le rapport:

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et étendue du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché des aliments et des boissons

Chiffre d’affaires des ventes par principaux acteurs et nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris des aspects tels que la présentation de l’entreprise, les spécifications des produits ou services, les fournisseurs et les acheteurs

Les fusions, acquisitions, lancements de produits récents, les investissements récents et les coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

Sur la base du paysage concurrentiel, le rapport de marché analyse les principales sociétés opérant dans l’industrie :

Raytec Vision SpA, Rockwell Automation Inc., ABB Ltd., Honeywell International Inc., Key Technology Inc., TOMRA Sorting Solutions AS, GREEFA, Sesotec, Sight Machine Inc. et AGCO Corporation.

Le rapport segmente le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans les aliments et les boissons en fonction de la géographie, de l’utilisateur final, de l’utilisation finale, de l’application du produit, du type, de la part, du taux de croissance et de la taille pour révéler où en sera l’industrie dans les années à venir. . Les chercheurs évaluant l’industrie ont inclus les détails des décisions et événements récents tels que les acquisitions et les fusions, les collaborations, le lancement de produits et les investissements. Les décisions importantes liées à de tels événements sont utiles pour les propriétaires d’entreprise lors du positionnement de leurs marques sur le marché mondial et de la finalisation des stratégies de marketing.

Principaux faits saillants du rapport

En octobre 2020, ABB Ltd. a annoncé l’acquisition de Codian Robotics BV, qui est l’un des principaux fournisseurs de robots delta. Les offres de Codian Robotics comprennent une ligne de conception hygiénique, idéale pour les industries sensibles à l’hygiène, notamment les produits pharmaceutiques, l’agroalimentaire et les boissons.

Le segment de l’industrie de la transformation des aliments représentait la plus grande part de marché de 49,0 % en 2020. L’augmentation des initiatives dans les industries de la transformation des aliments et l’adoption croissante de solutions alimentées par l’IA dans les unités de transformation des aliments devraient continuer à stimuler la croissance des revenus de ce segment.

Les revenus du segment de l’engagement des consommateurs devraient augmenter à un TCAC rapide de 45,2 % au cours de la période de prévision. Les entreprises du secteur alimentaire et des boissons déploient de plus en plus l’intelligence artificielle qui peut surveiller les émotions des clients sur les réseaux et les plateformes de médias sociaux afin d’obtenir des réponses des consommateurs, grâce auxquelles les entreprises du secteur alimentaire et des boissons peuvent améliorer l’expérience client et améliorer les offres de produits.

Le rapport sur le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans les aliments et les boissons couvre l’analyse des moteurs, des tendances, des limites, des contraintes et des défis qui se posent sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans les aliments et les boissons. Le rapport examine également l’impact de divers autres facteurs du marché affectant la croissance du marché dans divers segments et régions. Le rapport segmente le marché en fonction des types, des applications et des régions pour donner une meilleure compréhension du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans les aliments et les boissons.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans les aliments et les boissons en fonction de l’utilisation finale, de l’application et

de

région

la

:de l’industrie

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028)

Engagement des consommateurs

Maintenance

Tri des aliments

Production et emballage

Contrôle de la qualité et conformité à la sécurité

Autres applications

L’analyse régionale détaillée couvre :

l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

l’Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de MEA)

Principaux avantages de l'achat de l'intelligence artificielle mondiale ( AI) dans le rapport sur les aliments et les boissons :

Compre analyse approfondie de l’évolution du paysage concurrentiel

Aide aux processus de prise de décision pour les entreprises ainsi qu’à des méthodologies de planification stratégique détaillées

Le rapport propose une prévision et une évaluation sur 8 ans du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans les aliments et les boissons

Aide à comprendre le produit clé segments et leur taux de croissance estimé

Analyse approfondie des moteurs, contraintes, tendances et opportunités du marché

Analyse régionale complète du marché mondial Intelligence artificielle (IA) dans les aliments et les boissons

Profilage approfondi des principales parties prenantes de la sphère commerciale

Analyse détaillée de la Facteurs influençant la croissance du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans les aliments et les boissons

Merci d'avoir lu notre rapport.

