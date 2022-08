Intelligence artificielle (IA) dans le rapport d’étude de marché sur la découverte de médicaments – Taille, part, nouvelles tendances et opportunités, analyse concurrentielle et prévisions futures

L’intelligence artificielle (IA) dans le document sur le marché de la découverte de médicaments fournit un synopsis complet de l’étude de marché et de son impact sur l’industrie de la santé. En appliquant des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche, une analyse complète du marché est effectuée dans ce rapport de marché pour s’assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations pour le succès de l’entreprise du client. De plus, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement sont également reconnues et, en conséquence, les stratégies de marketing, de promotion et de vente sont interprétées pour un succès extrême. Les entreprises peuvent prospérer sur ce marché en évolution rapide en adoptant un rapport d’étude de marché crédible.

Les ventes d'intelligence artificielle (IA) pour la découverte de médicaments et les services associés constituent le marché de l'intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments. L'intelligence artificielle (IA) pour la découverte de médicaments est une technologie qui utilise des machines pour simuler l'intelligence humaine afin de résoudre des défis complexes dans la procédure de développement de médicaments. Dans le secteur pharmaceutique, il aide à la découverte de nouveaux composés, à l'identification de cibles thérapeutiques et au développement de médicaments personnalisés.

L’intelligence artificielle (IA) dans la dynamique du marché de la découverte de médicaments

Conducteurs

Collaborations et partenariats stratégiques

Le nombre croissant de collaborations et de partenariats intersectoriels agira comme un moteur majeur influençant le taux de croissance du marché.

Réduction du temps total impliqué dans le processus de découverte de médicaments

L’augmentation de la demande de réduction du temps global nécessaire au processus de découverte de médicaments augmentera la demande d’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments et propulsera davantage le taux de croissance du marché. Les modèles animaux mettent généralement trois à cinq ans pour identifier et améliorer les composés avant qu’ils ne soient testés sur l’homme, tandis que les start-up basées sur l’IA peuvent identifier et concevoir de nouveaux médicaments en quelques jours ou mois.

En outre, l’augmentation de la capacité de dépenses en soins de santé et l’avancement des infrastructures de soins de santé sont les principaux moteurs qui renforceront la croissance du marché. L’augmentation de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour étudier efficacement l’activité des médicaments accélérera la demande d’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments. De plus, la réduction du coût de la découverte de médicaments agira comme un moteur majeur influençant l’intelligence artificielle (IA) dans le taux de croissance du marché de la découverte de médicaments. Un autre facteur important résultant de l’expansion du marché est l’avancement de la technologie. L’urbanisation rapide et l’augmentation du niveau des revenus disponibles dans les pays en développement et développés influenceront le taux de croissance de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments.

Opportunités

Hausse des investissements en R&D

De plus, l’augmentation des activités de recherche et développement et l’adoption croissante de services et d’applications basés sur le cloud offriront des opportunités bénéfiques pour l’intelligence artificielle (IA) dans la croissance du marché de la découverte de médicaments. La demande croissante des marchés émergents et l’expansion des industries de la biotechnologie augmenteront encore l’intelligence artificielle (IA) dans le taux de croissance du marché de la découverte de médicaments à l’avenir.



Certaines des principales entreprises influençant ce marché comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments sont Exscientia plc, Microsoft, NVIDIA Corporation, IBM, Cyclica, Atomwise, Inc., DEEP GENOMICS, Cloud Pharmaceuticals, Inc., Insilico Medicine, BenevolentAI Ltd. , Aria Pharmaceuticals, Inc., NuMedii, Inc., Envisagenics., Owkin Inc., XtalPi Inc., BERG LLC, Euretos, BioAge Labs, Inc., Biosymetrics et Verge Genomics, entre autres.

Segmentation du marché : –

Le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments est segmenté en fonction de l’offre, de la technologie, du type de médicament, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Offre

Logiciel

Prestations de service

Technologie

Apprentissage automatique

Autres technologies

Type de médicament

Petite Molécule

Grandes molécules

Application

Immuno-Oncologie

Maladies neurodégénératives

Maladie cardiovasculaire

Maladies métaboliques

Autres applications

Utilisateur final

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Organismes de recherche sous contrat

Centres de recherche et universitaires

Instituts gouvernementaux

Régions couvertes par l’intelligence artificielle dans le rapport sur le marché mondial 2022 de la génomique:

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)



Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent:

qui sont les principaux acteurs du marché sur ce marché?

Quelles sont les principales régions pour les métiers dissemblables qui devraient connaître une croissance étonnante pour ce marché ?

Quelles sont les tendances de croissance régionales et les principales régions génératrices de revenus pour ce marché ?

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance d’ici la fin de la période de prévision ?

Quelles sont les principales tendances de ce marché ayant un impact sur la croissance du marché?

Quels sont les principaux types de produits de ce marché ?

Quelles sont les applications majeures de ce Marché ?

