Intelligence artificielle (IA) dans l’analyse du marché de la découverte de médicaments, taille, part, tendances à la hausse et recherche de nouvelles technologies jusqu’en 2029

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 3 932,87 millions USD d’ici 2027, avec un TCAC de 40,5 % dans ce qui précède. période de prévision mentionnée. La prise de conscience croissante parmi les médecins et les patients des avantages de l’intelligence artificielle a eu un impact direct sur la croissance du marché.

Principaux acteurs : –

Microsoft, NVIDIA Corporation, IBM Corporation, Atomwise, Inc., DEEP GENOMICS, Cloud Pharmaceuticals, Inc., Insilico Medicine, BenevolentAI Ltd, Exscientia, Cyclica Inc., Numerate, NuMedii, Inc., Envisagenics., twoXAR, Incorporated, OWKIN, INC., XtalPi Inc., BERG LLC, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et intelligence artificielle (IA) dans l’analyse de la part de marché de la découverte de médicaments

L’intelligence artificielle (IA) dans le paysage concurrentiel du marché de la découverte de médicaments fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments.

L’analyse de marché et les informations couvertes dans ce document commercial sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments offrent des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constituent une source impérative de conseils qui fournit une orientation exacte aux entreprises et aux particuliers intéressés par le industrie. Ce rapport contient une connaissance et des informations sans fond sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché et explique également les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT. Les points saillants importants de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives futures du secteur.

Le besoin croissant de réduire les coûts et la découverte de médicaments ainsi que de réduire le temps, la croissance des industries pharmaceutiques par des collaborations avec d’autres industries, l’adoption de services et d’applications basés sur le cloud, le retard dans l’expiration des brevets sont quelques-uns des facteurs qui amélioreront la croissance de l’intelligence artificielle (IA ) sur le marché de la découverte de médicaments au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, l’expansion des industries de la biotechnologie créera davantage de nouvelles et amples opportunités pour la croissance de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

L’indisponibilité de main-d’œuvre qualifiée et le manque d’ensembles de données constituent des défis du marché pour la croissance de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de revenus émergents poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : PAYSAGE DU MARCHÉ

• Écosystème

du marché • Caractéristiques du marché

• Analyse de la segmentation du marché

PARTIE 05 : ANALYSE DU PIPELINE

• Analyse du pipeline

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

• Définition

du marché • Dimensionnement du marché

• Taille du marché et prévisions

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

• Pouvoir de négociation des acheteurs

• Pouvoir de négociation des fournisseurs

• Menace de nouveaux entrants

• Menace de substituts

• Menace de rivalité

• État du marché

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ

• Segmentation

• Comparaison

• Opportunité de marché

PARTIE 09 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 10 : PAYSAGE RÉGIONAL

• Segmentation géographique

• Comparaison régionale

• Amérique du Nord

• Amérique du Sud

• Europe

• MEA

• APAC

• Opportunité de marché

PARTIE 11 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 12 : FACTEURS ET DÉFIS

• Moteurs du marché

• Défis du marché

PARTIE 13 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 14 : PAYSAGE DES VENDEURS

• Vue d’ensemble

• Perturbation du paysage

PARTIE 15 : ANALYSE DES FOURNISSEURS

• Fournisseurs couverts

• Classification des fournisseurs

• Positionnement des fournisseurs sur le marché

PARTIE 16 : ANNEXE

• Liste des abréviations

Global Intelligence artificielle (IA) dans la portée du marché de la découverte de médicaments et la taille du marché

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en fonction de l’offre, de la technologie, du type de médicament, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de l’offre, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en logiciels et services.

Sur la base de la technologie, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en apprentissage automatique et autres technologies. L’apprentissage automatique a été segmenté en apprentissage approfondi, apprentissage supervisé, apprentissage par renforcement, apprentissage non supervisé et autres technologies d’apprentissage automatique.

Sur la base du type de médicament, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en petites molécules et grandes molécules.

Sur la base des applications, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques et autres applications.

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments a également été segmentée en fonction de l’utilisateur final en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux.

Objectifs de recherche

Percevoir les forces de pivotement et d’entrave les plus influentes de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments et son empreinte sur le marché international.

Découvrez les politiques de marché approuvées par les organisations respectives au pouvoir.

Pour obtenir une étude perspicace du marché et avoir une interprétation approfondie de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments et de son paysage matérialiste.

Comprendre la structure de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs mondiaux du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

Projeter la consommation de l’intelligence artificielle (IA) dans les sous-marchés du marché de la découverte de médicaments, en ce qui concerne les régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance

Analyser le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

Croissance des sociétés pharmaceutiques et des services basés sur le cloud

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments, l’impact de la technologie utilisant la vie courbes de ligne et changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur l’intelligence artificielle (IA) dans le marché de la découverte de médicaments. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

