Intelligence artificielle (IA) dans la taille du marché de la découverte de médicaments, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Le rapport d’étude de marché sur l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments est créé en menant une étude systématique, objective et exhaustive des détails liés à plusieurs sujets dans le domaine du marketing. Ce rapport de marché analyse véritablement le potentiel du marché par rapport au scénario actuel et aux perspectives futures en prenant en considération de nombreux aspects de l’industrie. Sans oublier que diverses étapes de collecte, d’analyse et d’enregistrement des données et des informations ont été utilisées pour générer le rapport.

Il aide à ajuster la production en fonction des conditions de la demande sur le marché, ce qui évite le gaspillage de marchandises. En outre, ce rapport de recherche marketing aide à la planification en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes des consommateurs, leurs préférences d’achat, leurs attitudes et leurs goûts changeants concernant le produit spécifique.

Téléchargez l’exemple de rapport PDF (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=Global-Artificial-Intelligence-AI-in-Drug- Découverte-Marché&Shri

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments devrait atteindre une valeur de 24 618,25 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 53,3 % au cours de la période de prévision. Les logiciels représentent le plus grand segment technologique du marché en raison de l’évolution rapide des avancées technologiques pour commercialiser l’utilisation de l’IA sur le marché de la découverte de médicaments. Ce rapport de marché couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Microsoft

NVIDIA Corporation

Société IBM

Atomwise, Inc.

GÉNOMIQUE PROFONDE

Cloud Pharmaceuticals, Inc.

Médecine Insilico

BenevolentAI Ltd

Exscientia

Cyclica inc.

Numérer

NuMedii, Inc.

Envisagéniques.

twoXAR, Incorporée

OWKIN, INC.

XtalPi Inc.

SARL BERG

Définition du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments

L’IA a attiré l’attention et l’esprit des praticiens de la technologie médicale au cours des dernières années, alors que plusieurs entreprises et grands laboratoires de recherche ont travaillé à perfectionner ces technologies pour une utilisation clinique. Les premières démonstrations commercialisées de la façon dont l’IA (également connue sous le nom d’apprentissage en profondeur (DL), d’apprentissage automatique (ML) ou de réseaux de neurones artificiels (ANN)) pourraient aider les cliniciens sont désormais disponibles. Ces systèmes pourraient entraîner un changement de paradigme dans le flux de travail des cliniciens et augmenter la productivité tout en améliorant simultanément le traitement et le débit des patients. L’IA pour la découverte de médicaments est une technologie qui utilise des machines pour simuler l’intelligence humaine afin de résoudre des défis complexes dans la procédure de développement de médicaments. L’adoption de solutions d’IA dans le processus d’essai clinique élimine les obstacles possibles, réduit le temps de cycle des essais cliniques et augmente la productivité et la précision du processus d’essai clinique. Par conséquent, l’adoption de ces solutions d’IA avancées dans les processus de découverte de médicaments gagne en popularité parmi les acteurs de l’industrie des sciences de la vie. Dans le secteur pharmaceutique, il aide à la découverte de nouveaux composés, à l’identification de cibles thérapeutiques et au développement de médicaments personnalisés. Les plates-formes d’IA utilisées pour la découverte de médicaments peuvent s’avérer être une option réalisable pour obtenir des informations sur la découverte de médicaments pour traiter et minimiser la gravité de diverses maladies chroniques. il aide à la découverte de nouveaux composés, à l’identification de cibles thérapeutiques et au développement de médicaments personnalisés. Les plates-formes d’IA utilisées pour la découverte de médicaments peuvent s’avérer être une option réalisable pour obtenir des informations sur la découverte de médicaments pour traiter et minimiser la gravité de diverses maladies chroniques. il aide à la découverte de nouveaux composés, à l’identification de cibles thérapeutiques et au développement de médicaments personnalisés. Les plates-formes d’IA utilisées pour la découverte de médicaments peuvent s’avérer être une option réalisable pour obtenir des informations sur la découverte de médicaments pour traiter et minimiser la gravité de diverses maladies chroniques.

Intelligence artificielle (IA) mondiale dans la dynamique du marché de la découverte de médicaments

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

L’augmentation de l’incidence des maladies chroniques propulse le besoin d’IA dans la découverte de médicaments

L’incidence des maladies chroniques augmente à un rythme rapide dans le monde entier. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), six adultes sur 10 aux États-Unis souffrent d’une maladie chronique. En outre, le CDC souligne également que les maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le diabète sont les principales causes de décès aux États-Unis. Ces statistiques mettent en lumière la prévalence croissante des maladies chroniques et la nécessité de réduire le taux de mortalité causé par ces maladies.

Les plates-formes d’IA utilisées pour la découverte de médicaments peuvent s’avérer être une option réalisable pour obtenir des informations sur la découverte de médicaments pour traiter et minimiser la gravité de diverses maladies chroniques. Ainsi, ces facteurs devraient agir comme un moteur de la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Collaborations stratégiques, partenariats et lancement de produits

L’IA a le potentiel de transformer la découverte de médicaments en accélérant rapidement le calendrier de R&D, en rendant le développement de médicaments moins cher et plus rapide et en améliorant la probabilité d’approbation. L’IA peut également accroître l’efficacité de la recherche sur la réorientation des médicaments.

Une augmentation des alliances et des collaborations intersectorielles stimule le marché. L’augmentation de la pertinence de l’IA dans la découverte et le développement de médicaments et une augmentation du financement des activités de R&D, y compris la technologie de l’IA dans le domaine de la recherche sur les médicaments, devraient propulser la croissance du marché mondial. Par conséquent, l’augmentation des collaborations et des partenariats intersectoriels stimule le marché.

Retenue

Coût élevé associé à la technologie et aux limitations techniques

Le secteur de la santé actuel est confronté à plusieurs défis complexes, tels que l’augmentation du coût des médicaments et des thérapies, et la société a besoin de changements significatifs spécifiques dans ce domaine. Tout le succès de l’IA dépend de la disponibilité d’une quantité substantielle de données car ces données sont utilisées pour la formation ultérieure fournie au système. L’accès aux données de divers fournisseurs de bases de données peut entraîner des coûts supplémentaires pour une entreprise. Les essais cliniques visent à établir l’innocuité et l’efficacité d’un médicament chez l’homme pour une maladie particulière et nécessitent de six à sept ans ainsi qu’un investissement financier substantiel. Cependant, seule une molécule sur dix entrant dans ces essais obtient une autorisation réussie, ce qui représente une perte massive pour l’industrie. Ces échecs peuvent résulter d’une sélection inappropriée des patients, manque d’exigences techniques et mauvaise infrastructure. Ainsi, l’augmentation des coûts avec la technologie agit comme un frein à la croissance du marché.

Voir le rapport détaillé @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market?Shri

Impact post-COVID-19 sur l’intelligence artificielle (IA) mondiale sur le marché de la découverte de médicaments

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact bénéfique sur l’expansion de l’IA dans l’industrie de la découverte de médicaments en raison de son utilisation généralisée par diverses organisations pour l’identification ainsi que le dépistage des médicaments existants utilisés dans le traitement du COVID-19. L’IA est utile pour détecter les produits chimiques actifs pour la prévention du SRAS-CoV, du VIH, du SRAS-CoV-2, du virus de la grippe et autres. Pendant la pandémie, les économies du monde entier se sont appuyées sur la découverte de médicaments basés sur l’IA plutôt que sur les processus traditionnels de détection de vaccins, qui prennent des années à créer et sont tout aussi coûteux, contribuant à la croissance du marché.

Les fabricants prennent diverses décisions stratégiques pour rebondir après le COVID-19. Les acteurs mènent de multiples activités de R&D pour améliorer la technologie impliquée dans le microphone sans fil. Avec cela, les entreprises mettront sur le marché des logiciels d’IA avancés et précis.

DEVELOPPEMENTS récents

En mars 2022, NVIDIA Corporation a lancé Clara Holoscan MGX pour développer et déployer des applications d’IA en temps réel. Clara Holoscan MGX étend la plate-forme Clara Holoscan pour fournir une architecture de référence tout-en-un de qualité médicale, ainsi qu’un support logiciel à long terme, pour accélérer l’innovation dans l’industrie des dispositifs médicaux. Cela aidera l’entreprise à améliorer les performances de l’IA dans le secteur de la santé pour la chirurgie, le diagnostic et la découverte de médicaments.

En mai 2022, Benevolent AI, une importante société de découverte de médicaments basée sur l’IA au stade clinique, a annoncé qu’AstraZeneca avait sélectionné une nouvelle cible supplémentaire pour la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) pour son portefeuille de développement de médicaments, ce qui a entraîné un paiement d’étape à Benevolent AI. Il s’agit de la troisième nouvelle cible de la collaboration qui a été identifiée à l’aide de la plate-forme bienveillante dans deux domaines pathologiques, la FPI et l’insuffisance rénale chronique, puis validée et sélectionnée pour l’entrée dans le portefeuille par AstraZeneca. Cela s’appuie sur la récente extension de la collaboration avec AstraZeneca pour inclure deux nouveaux domaines pathologiques, le lupus érythémateux disséminé et l’insuffisance cardiaque, signés en janvier 2022. Cela a aidé l’entreprise à renforcer sa collaboration.

Marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments

Le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments est segmenté en application, technologie, type de médicament, offre, indication et utilisation finale. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

APPLICATION

Nouveaux candidats médicaments

Optimisation et réorientation des médicaments Tests et approbation précliniques

Surveillance des médicaments

Trouver de nouvelles cibles et voies associées aux maladies

Comprendre les mécanismes de la maladie

Agréger et synthétiser les informations

Formation & qualification des hypothèses

Conception de médicaments de novo

Trouver les cibles médicamenteuses d’un ancien médicament

Autres

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en nouveaux candidats-médicaments, optimisation et réorientation des tests précliniques et approbation des médicaments, surveillance des médicaments, recherche de nouvelles cibles et voies associées aux maladies, compréhension des mécanismes de la maladie, agrégation et synthèse des informations, formation et qualification des hypothèses, de novo la conception de médicaments, la recherche de cibles médicamenteuses d’un ancien médicament et d’autres.

LA TECHNOLOGIE

Apprentissage automatique (ML)

Apprentissage en profondeur (DL)

Traitement du langage naturel (TAL)

Autres

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), Natural Language Processing (NLP) et autres.

TYPE DE DROGUE

Petite Molécule

Grande Molécule

En fonction du type de médicament, le marché est segmenté en petites molécules et grandes molécules.

OFFRE

Logiciel

Prestations de service

Basé sur l’offre, le marché est segmenté en logiciels et services.

INDICATION

Immuno-Oncologie

Maladies neurodégénératives

Maladies cardiovasculaires

Maladies métaboliques

Autres

Sur la base des indications, le marché est segmenté en immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques et autres.

UTILISATION FINALE

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Organisations de recherche sous contrat (CRO)

Centres de recherche et instituts universitaires

Autres

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, les tableaux et les figures, les graphiques ainsi que le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=Global-Artificial-Intelligence-AI-in-Drug- Découverte-Marché&Shri

Intelligence artificielle (IA) mondiale dans la découverte de médicaments Analyse/aperçus régionaux du marché

Le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par application, technologie, type de médicament, offre, indication et utilisation finale.

Les pays couverts par ce rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Thaïlande. , Malaisie, Australie et Nouvelle-Zélande, Philippines, Indonésie, reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Israël, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Égypte, reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché. L’investissement croissant dans la R&D et l’adoption de la technologie de l’IA dans la découverte et le développement de médicaments dans la région Amérique du Nord au cours des dernières années devraient stimuler la croissance du marché. Les États-Unis dominent la région de l’Amérique du Nord en raison de la forte présence de fournisseurs de technologies d’IA tels qu’IBM, Google, Microsoft et autres.

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des écrans médicaux

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché et des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché

Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market?Shri

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market?Shri

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market?Shri

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market?Shri