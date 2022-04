Intelligence artificielle (IA) dans la taille du marché de la découverte de médicaments, part de l’industrie, marge brute, tendance, demande future, analyse par le principal acteur et prévisions jusqu’en 2028

Un nouveau rapport de recherche commerciale publié par DBMR avec le titre Global Artificial Intelligence (AI) in Drug Discovery Market Prévisions de l’étude jusqu’en 2029. Ce rapport présente une analyse concurrentielle détaillée, y compris la part de marché, la taille, la croissance, les tendances, la demande, les revenus, la structure des coûts, le segment et la portée future 2029. Cette étude catégorise les données de ventilation mondiales des produits de santé et de sécurité par fabricants, région , type et applications, analyse également les moteurs du marché, les opportunités et les défis. Ce rapport sur le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments apporte des données pour l’année estimée 2022 et des prévisions jusqu’en 2029 en termes de valeur (US $ MN) et de volume (MT). Le rapport comprend également des facteurs de prévision, des facteurs macroéconomiques et des perspectives de marché du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments. L’étude est menée en appliquant à la fois des approches descendantes et ascendantes et d’autres méthodes itératives utilisées pour valider et dimensionner l’estimation du marché et les tendances du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments. L’intelligence artificielle (IA) dans le rapport sur le marché de la découverte de médicaments ajoutera l’analyse de l’impact du COVID-19 sur cette industrie.

La taille du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments devrait atteindre 3 932,87 millions USD d’ici 2027, affichant un TCAC de 40,5 % de 2020 à 2027, selon une nouvelle étude de Data Bridge Market Research.

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments devrait croître à un TCAC de 40,5 % pour atteindre une valeur estimée à 3 932,87 millions USD d’ici 2027, des facteurs tels que le manque d’ensembles de données et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée freinant la croissance. du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Certains des facteurs tels que la sensibilisation croissante des patients et des médecins aux avantages de l’intelligence artificielle et l’adoption d’applications et de services basés sur le cloud stimulent la croissance du marché.

«Le rapport mondial sur l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments 2020-2027 met en évidence la dynamique du marché clé de l’industrie de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments et couvre les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont

Microsoft

NVIDIA Corporation

IBM Corporation

Atomwise, Inc

DEEP GENOMICS

Cloud Pharmaceuticals, Inc

Insilico Medicine

BenevolentAI Ltd

Exscientia

Cyclica Inc

Numerate

NuMedii, Inc

Envisagenics

twoXAR, Incorporated

OWKIN, INC

XtalPi Inc

BERG LLC

Si vous êtes impliqué dans l’industrie de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments ou avez l’intention de l’être, cette étude vous fournira une perspective complète. Il est essentiel que vous gardiez à jour vos connaissances du marché, segmentées par offre (logiciels, services), technologie (apprentissage automatique, autres technologies), type de médicament (petite molécule, grandes molécules), application (immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires , maladies métaboliques, autres applications), utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux), dans la découverte de médicaments et autres et acteurs majeurs. Si vous souhaitez classer différentes entreprises en fonction de votre objectif ou de votre géographie, nous pouvons vous proposer une personnalisation en fonction de vos besoins.

L’étude de recherche sur l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments consiste à définir la taille du marché de divers segments et pays au cours des années passées et à prévoir les valeurs au cours des 7 prochaines années. Le rapport est assemblé pour comprendre chaque élément qualitatif et quantitatif des faits de l’industrie, notamment: part de marché, taille du marché (valeur et volume 2010-2020, et prévisions jusqu’en 2027) qui admirent chaque pays concerné par le concours. En outre, l’étude fournit en outre des statistiques détaillées sur les éléments cruciaux, notamment les moteurs et les facteurs restrictifs qui définissent les perspectives de croissance future du marché.

Les années importantes considérées dans l’étude sont :

Année historique – 2010-2019 ; Année de base – 2019 ; Période de prévision** – 2020 à 2027 [** sauf indication contraire]

Les segments et sous-sections de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments sont présentés ci-dessous:

L’étude est segmentée selon le type de produit suivant : par offre (logiciels, services),

Par technologie (apprentissage automatique, autres technologies), les principales applications/utilisateurs finaux sont les suivants : machines et équipements, automobile et autres

Par type de médicament (petite molécule, grosses molécules), application (immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, autres applications)

Par utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux)

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués sur le marché sont Microsoft, NVIDIA, IBM, Atomwise, DEEP GENOMICS, Cloud Pharmaceuticals, Insilico Medicine, BenevolentAI- Ltd, Exscientia, Cyclica, Numerate, NuMedii, Envisagenics, twoXAR, Incorporated, OWKIN, XtalPi, BERG LLC.

Si vous optez pour la version mondiale de l’intelligence artificielle (IA) dans l’analyse du marché de la découverte de médicaments est fournie pour les principales régions comme suit:

– Amérique du Nord (USA, Canada et Mexique)

– Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

– Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

– Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays etc.)

– Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Israël, Egypte, Nigeria et Afrique du Sud)

Il y a 15 chapitres pour afficher le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments.

Chapitre 1, À propos du résumé décrivant la définition, les spécifications et la classification de l’intelligence artificielle (IA) mondiale sur le marché de la découverte de médicaments, les applications (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux)

Chapitre 2, objectif de l’étude.

Chapitre 3, pour afficher la méthodologie et les techniques de recherche.

Chapitre 4 et 5, pour montrer l’intelligence artificielle (IA) dans l’analyse du marché de la découverte de médicaments, l’analyse de segmentation, les caractéristiques;

Chapitre 6 et 7, pour montrer les cinq forces (pouvoir de négociation des acheteurs/fournisseurs), les menaces pesant sur les nouveaux entrants et l’état du marché ;

Chapitre 8 et 9, pour montrer l’analyse par segmentation régionale [Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud & Moyen-Orient & Afrique], comparaison, principaux pays et opportunités ; Analyse du type de marketing régional, analyse de la chaîne d’approvisionnement

Chapitre 10, pour identifier le cadre décisionnel majeur accumulé par les experts de l’industrie et les décideurs stratégiques ;

Chapitre 11 et 12, Intelligence artificielle mondiale (IA) dans l’analyse des tendances du marché de la découverte de médicaments, moteurs, défis par comportement des consommateurs, canaux de commercialisation

Chapitre 13 et 14, sur le paysage des fournisseurs (classification et classement du marché)

Le chapitre 15 traite de l’intelligence artificielle (IA) mondiale dans le canal de vente du marché de la découverte de médicaments, des distributeurs, des résultats de recherche et de la conclusion, de l’annexe et de la source de données.