Intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments Marché 2022 Stratégies clés de l’industrie mondiale, analyse historique, segmentation, application, technologie, tendances et opportunités Prévisions jusqu’en 2029

La dernière étude de recherche publiée par DBMR « Intelligence artificielle (Ai) sur le marché de la découverte de médicaments » avec plus de 350 pages d’analyse sur la stratégie commerciale reprise par des acteurs clés et émergents de l’industrie et fournit un savoir-faire sur la taille, la part, la croissance et les tendances actuelles du marché , demande, paysage, technologies, moteurs, opportunités, point de vue et statut du marché. Comprendre les segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui favorisent la croissance du marché. Certaines des grandes entreprises couvertes par cette recherche sont Exscientia plc, Microsoft, NVIDIA Corporation, IBM, Cyclica, Atomwise, Inc., DEEP GENOMICS, Cloud Pharmaceuticals, etc.

Analyse et taille du marché

L’intelligence artificielle (IA) est décrite comme une machine qui utilise des technologies avancées pour exécuter des activités liées à l’esprit humain. L’objectif principal de la recherche sur la découverte de médicaments est de trouver des médicaments qui peuvent aider à la prévention ou au traitement de maladies spécifiques. Les défis d’examiner, de collecter et d’appliquer des données pour résoudre des problèmes médicaux difficiles dans le secteur pharmaceutique ont alimenté la demande d’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments.

Data Bridge Market Research analyse que l’ intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments devrait atteindre la valeur de 7 818,93 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 41,0 % au cours de la période de prévision. Les applications étendues de l’intelligence artificielle dans divers domaines de la découverte de médicaments, notamment la polypharmacologie, la synthèse chimique, le criblage de médicaments, la conception de médicaments et la réutilisation de médicaments, devraient stimuler considérablement la croissance du marché.

Parcourez les informations de marché, les tableaux et les chiffres dans l’étendue de la table des matières sur “L’intelligence artificielle (IA) mondiale sur le marché de la découverte de médicaments, par offre (logiciels, services), technologie (apprentissage automatique, autres technologies), type de médicament (petite molécule, grandes molécules ), Application (immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, autres applications), utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 » .

Enfin, toutes les parties du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments sont quantitativement et subjectivement évaluées pour penser au marché mondial tout comme au marché régional. Cette étude de marché présente des données de base et des chiffres réels sur le marché donnant une analyse approfondie de ce marché en fonction des tendances du marché, des moteurs du marché, des contraintes et de ses perspectives d’avenir. Le rapport fournit le défi monétaire mondial à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter et de l’analyse SWOT.

Sur la base des segments et sous-segments du marché intitulés par rapport, sont mis en évidence ci-dessous:

Par offre (logiciels, services),

Par technologie (apprentissage automatique, autres technologies)

Par type de médicament (petite molécule, grosses molécules)

Par application (immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, autres applications)

Par utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux)

Intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments par les principaux acteurs : Exscientia plc, Microsoft, NVIDIA Corporation, IBM, Cyclica, Atomwise, Inc., DEEP GENOMICS, Cloud Pharmaceuticals, Inc., Insilico Medicine, BenevolentAI Ltd., Aria Pharmaceuticals, Inc. ., NuMedii, etc.

Géographiquement, ce rapport est segmenté en certaines régions clés, avec la fabrication, l’épuisement, les revenus (millions USD), la part de marché et le taux de croissance de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments dans ces régions, de 2011 à 2029 (prévision), couvrant Chine, États-Unis, Europe, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Amérique du Sud et leur part (%) et TCAC pour la période de prévision 2022 à 2029

Informations à retenir de l’étude de marché: Le rapport Intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments correspond aux données entièrement examinées et évaluées des entreprises notables et à leur situation sur le marché compte tenu de l’impact du coronavirus. Les outils mesurés, y compris l’analyse SWOT, l’analyse des cinq puissances de Porter et la dette de retour d’hypothèse, ont été utilisés tout en séparant l’amélioration des principaux acteurs performants sur le marché.

Développements clés sur le marché: Ce segment du rapport sur l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments fusionne les principaux développements du marché qui contient des confirmations, des efforts composés, de la R&D, de l’envoi de nouvelles choses, des efforts conjoints et des relations entre les membres moteurs travaillant dans le marché.

Intelligence artificielle (IA) mondiale dans la portée du marché de la découverte de médicaments

Le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments est segmenté en fonction de l’offre, de la technologie, du type de médicament, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Offre

Logiciel

Prestations de service

Sur la base de l’offre, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en logiciels et services.

Technologie

Apprentissage automatique

Autres technologies

Sur la base de la technologie, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en apprentissage automatique et autres technologies. L’apprentissage automatique a été segmenté en apprentissage approfondi, apprentissage supervisé, apprentissage par renforcement, apprentissage non supervisé et autres technologies d’apprentissage automatique.

Type de médicament

Petite Molécule

Grandes molécules

Sur la base du type de médicament, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en petites molécules et grandes molécules.

Application

Immuno-Oncologie

Maladies neurodégénératives

Maladie cardiovasculaire

Maladies métaboliques

Autres applications

Sur la base des applications, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques et autres applications.

Utilisateur final

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Organismes de recherche sous contrat

Centres de recherche et universitaires

Instituts gouvernementaux

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments a également été segmentée en fonction de l’utilisateur final en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux.

Certaines des questions importantes pour les parties prenantes et les professionnels des affaires pour élargir leur position sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments :

Q 1. Quelle région offre les portes ouvertes les plus enrichissantes pour le marché avant 2022 ?

Q 2. Quelles sont les menaces commerciales et l’impact du dernier scénario sur la croissance et l’estimation du marché ?

Q 3. Quels sont probablement les scénarios de développement les plus encourageants pour l’intelligence artificielle (IA) dans la vitrine du mouvement de découverte de médicaments par applications, types et régions ?

Q 4. Quels segments attirent le plus l’attention sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments en 2020 et au-delà?

Q 5. Quels sont les principaux acteurs confrontés et se développant sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments?

Pôles clés de la table des matières:

Chapitre 1 Présentation des activités du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments

Chapitre 2 Répartition majeure par type [service et solution]

Chapitre 3 Répartition par application majeure (revenus et volume)

Chapitre 4 Répartition du marché de fabrication

Chapitre 5 Ventes et Estimations Étude de marché

Chapitre 6 Répartition comparative du marché de la production et des ventes des principaux fabricants

Chapitre 8 Fabricants, transactions et fermetures Évaluation et agressivité du marché

Chapitre 9 Répartition des principales entreprises par taille globale du marché et revenus par type

Chapitre 11 Chaîne commerciale / industrielle (analyse de la valeur et de la chaîne d’approvisionnement)

Chapitre 12 Conclusions et annexe

