Intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments Marché 2022 Rapport de recherche sur la taille, la part, la croissance et l’analyse des moteurs de l’industrie mondiale 2029

Le rapport de classe mondiale sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments , comme d’autres rapports, suit un certain flux de processus en plusieurs étapes. Le premier est le lancement du produit qui comprend la définition de la portée du projet, la définition du calendrier et la finalisation des objectifs. Vient ensuite l’analyse de l’industrie qui couvre la finalisation des ressources en ligne/hors ligne, l’approbation des ressources et la collecte d’informations. Vient ensuite le nettoyage des données où le filtrage des données requises et les données de formatage ont lieu. Pour rendre le rapport exceptionnel, il comprend la conception du rapport selon le modèle – Word, PPT ou InDesign, l’ajout d’infographies, de graphiques et de graphiques et la finalisation du rapport après les commentaires des clients. Le rapport final est envoyé après incorporation des modifications ; le cas échéant, puis approbation.

Data Bridge Market Research analyse que l’ intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments devrait atteindre la valeur de 7 818,93 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 41,0 % au cours de la période de prévision. Les applications étendues de l’intelligence artificielle dans divers domaines de la découverte de médicaments, notamment la polypharmacologie, la synthèse chimique, le criblage de médicaments, la conception de médicaments et la réutilisation de médicaments, devraient stimuler considérablement la croissance du marché.

Téléchargez un exemple de rapport PDF (y compris la table des matières complète, le tableau et les chiffres) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market

Définition:

Certains des facteurs tels que l’augmentation de la production de chanvre, la sensibilisation accrue aux avantages du cannabis pour la santé, la demande croissante de l’industrie de la santé et la légalisation du cannabis dans les diverses industries devraient améliorer le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments en la période de prévision de 2020 à 2027.

Le coût élevé des produits CBD et la présence de réglementations strictes devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée.

Les segments de marché mondiaux de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments et la répartition des données de marché sont illustrés ci-dessous :

En offrant (logiciels, services),

Par technologie (apprentissage automatique, autres technologies)

Par type de médicament (petite molécule, grosses molécules)

Par application (immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, autres applications)

Par utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux)

Le rapport sur le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments met en évidence des informations concernant les tendances actuelles et futures de l’industrie, les modèles de croissance, ainsi qu’il propose des stratégies commerciales pour aider les parties prenantes à prendre des décisions judicieuses qui peuvent aider à assurer la trajectoire des bénéfices sur les prévisions années.

La liste des principaux acteurs clés du rapport sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments est

Exscientia plc, Microsoft, NVIDIA Corporation, IBM, Cyclica, Atomwise, Inc., DEEP GENOMICS, Cloud Pharmaceuticals, Inc., Insilico Medicine, BenevolentAI Ltd., Aria Pharmaceuticals, Inc., NuMedii….

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery- marché

Sur le plan géographique, l’analyse détaillée de la consommation, des revenus, de la part de marché et du taux de croissance des régions suivantes :

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, Venezuela, Argentine, Equateur, Pérou, Colombie, etc.)

Europe (Turquie, Espagne, Turquie, Pays-Bas Danemark, Belgique, Suisse, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Taïwan, Hong Kong, Singapour, Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie).

L’intelligence artificielle (IA) dans le marché de la découverte de médicaments – Le rapport sur le marché des perspectives et des prévisions résume les résultats de recherche globaux comme ci-dessous

– analyse l’environnement macroéconomique global

– Tendances des dépenses et de la distribution

– Identifiez les menaces et les opportunités potentielles en surveillant les politiques gouvernementales et réglementaires, le cas échéant.

– Découvrez les forces et les faiblesses des concurrents, corrélez leurs profils, leurs empreintes géographiques et leur taux de pénétration du marché.

– Faits saillants régionaux et dynamique du marché [Facteurs de croissance, contraintes et opportunités]

– Performance des catégories individuelles et changements de clientèle

– résume les résultats de l’enquête principale sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments – perspectives et prévisions mondiales fournies par plus de 40 entreprises de vente au détail et de consommation dans 18 juridictions / pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique & LATAM, le chapitre établit également un lien entre la position financière et la position sur le marché des acteurs du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments – perspectives et prévisions.

– Perspectives d’avenir

Extraits de la table des matières

1 Couverture de l’étude

Définition de l’industrie

Résumé

Taille du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments (2022-2029) par chiffre d’affaires, production *, taux de croissance

Taille du marché par fabricants [% de part de marché, changement de classement, etc.] Intelligence artificielle mondiale (IA) dans la production de découverte de médicaments, consommation par régions (2022-2029) Taille du marché par type

Chiffre d’affaires mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments par type

Intelligence artificielle mondiale (IA) dans le volume de découverte de médicaments par type

Prix ​​mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments par type

Taille du marché par application (2022-2029)

Intelligence artificielle mondiale (IA) dans les données de répartition de la découverte de médicaments par chiffre d’affaires, volume

Profils des fabricants Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de vente

Parcourir le résumé complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market

Intelligence artificielle (IA) mondiale dans la portée du marché de la découverte de médicaments

Le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments est segmenté en fonction de l’offre, de la technologie, du type de médicament, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Offre

Logiciel

Prestations de service

Sur la base de l’offre, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en logiciels et services.

Technologie

Apprentissage automatique

Autres technologies

Sur la base de la technologie, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en apprentissage automatique et autres technologies. L’apprentissage automatique a été segmenté en apprentissage approfondi, apprentissage supervisé, apprentissage par renforcement, apprentissage non supervisé et autres technologies d’apprentissage automatique.

Type de médicament

Petite Molécule

Grandes molécules

Sur la base du type de médicament, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en petites molécules et grandes molécules.

Application

Immuno-Oncologie

Maladies neurodégénératives

Maladie cardiovasculaire

Maladies métaboliques

Autres applications

Sur la base des applications, l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments est segmentée en immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques et autres applications.

Utilisateur final

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Organismes de recherche sous contrat

Centres de recherche et universitaires

Instituts gouvernementaux

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments a également été segmentée en fonction de l’utilisateur final en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux.

Principaux faits saillants de la table des matières :

Couverture de l’étude de marché sur l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments :

Il comprend les principaux fabricants, l’histoire de la croissance des acteurs émergents et les principaux segments commerciaux du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments, les années considérées et les objectifs de recherche. De plus, segmentation en fonction du type de produit, de l’application et de la technologie.

Intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments Résumé analytique du marché: Il donne un résumé des études globales, du taux de croissance, du marché disponible, du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, des tendances et des problèmes, ainsi que des indicateurs macroscopiques.

Intelligence artificielle (Ai) dans la découverte de médicaments Production du marché par région Intelligence artificielle (Ai) dans la découverte de médicaments Le profil du marché des fabricants-acteurs est étudié sur la base de SWOT, de leurs produits, de leur production, de leur valeur, de leurs finances et d’autres facteurs vitaux.

Points clés traités dans le rapport sur le marché Intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments:

Intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments Aperçu, définition et classification Moteurs et obstacles du marché

Intelligence artificielle (IA) dans la concurrence sur le marché de la découverte de médicaments par les fabricants

Analyse d’impact du COVID-19 sur l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments

Intelligence artificielle (IA) dans la capacité de découverte de médicaments, production, revenus (valeur) par région (2021-2027)

Intelligence artificielle (IA) dans l’offre de découverte de médicaments (production), consommation, exportation, importation par région (2021-2027)

Analyse du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments par application {Entreprise, Individuel, Autre,}

Intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments Profils/analyse des fabricants Intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments Analyse des coûts de fabrication, analyse de la chaîne d’approvisionnement/industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, marketing

Stratégie par principaux fabricants/acteurs, normalisation des distributeurs/négociants connectés, initiatives réglementaires et collaboratives, feuille de route de l’industrie et analyse des facteurs d’effet de marché de la chaîne de valeur.

Réponses aux questions clés

Quelle est la faisabilité du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments pour un investissement à long terme?

Quels sont les facteurs qui influencent la demande d’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments dans un avenir proche ?

Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial Intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments?

Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?



Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe ou LATAM, l’Asie du Sud-Est.