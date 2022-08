Intelligence artificielle et taille du marché de l’apprentissage automatique avancé: principaux acteurs, demandes, tendances futures, facteurs de croissance, stratégie, prix et marge brute jusqu’en 2028

La taille du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique avancé (ML) devrait atteindre 471,39 USD Milliards à un TCAC stable de 35,2 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research.

L’intelligence artificielle (IA) et les technologies avancées d’apprentissage automatique (ML) connaissent une demande et un déploiement croissants dans divers domaines, tels que les diagnostics médicaux de pointe, les systèmes informatiques quantiques avancés, l’électronique grand public et les assistants personnels intelligents. L’apprentissage automatique est un type d’IA, qui permet aux ordinateurs d’apprendre sans être initialement programmés. L’attention croissante portée au développement de programmes informatiques capables de s’auto-apprendre et de changer et d’évoluer lorsqu’ils sont exposés à de nouvelles données est un facteur qui stimule la demande pour ces technologies.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/616

Quelques faits saillants du rapport

En janvier 2021, la société technologique de santé mentale, Clarigent Health, a lancé Clarity, qui est une application d’écoute avec IA conçue pour identifier les patients à risque de suicide. L’application utilise ML pour prédire les patients qui envisagent de se suicider.

L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique sont utilisés pour améliorer efficacement l’industrie manufacturière. Les usines intelligentes, également connues sous le nom d’usines intelligentes 4.0, peuvent réduire les temps d’arrêt imprévus majeurs et améliorer l’efficacité et le temps de transition, la qualité globale des produits et la sécurité des travailleurs. L’intelligence artificielle permet une plus grande productivité, tout en garantissant que les installations sont respectueuses de l’environnement.

Le segment des grandes entreprises représentait la plus grande part des revenus en 2020. Ces entreprises adoptent l’IA et le ML avancé à un rythme rapide pour extraire les informations nécessaires à partir de grands volumes de données et prédire le résultat des différents problèmes rencontrés par l’organisation.

Notre exemple de copie comprend une brève analyse du marché Intelligence artificielle et apprentissage automatique avancé, la liste des tableaux et des figures, le scénario concurrentiel et la segmentation géographique du marché, ainsi que l’innovation produit et les développements futurs basés sur une méthodologie de recherche recherchée. Par conséquent, il sert de cadre complet de la dynamique du marché mondial de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique avancé et comprend une étude critique des parcours des consommateurs, des avenues de marché actuelles et émergentes et des initiatives stratégiques entreprises par les entreprises pour permettre aux lecteurs d’obtenir des informations significatives sur le marché.

Pour accéder au rapport de recherche complet, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/artificial-intelligence-and-advanced-machine-learning-market

mondial de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique

Marché

avancé

Production, par type de produit

Chiffre d’affaires, par type de produit

Prix, par type de produit

Perspectives d’application :

Consommation, par application

Part de marché, par application

Répartition géographique :

Production, par région

Chiffre d’affaires, par région

Consommation, par région

Fabricants Aperçu :

Sites de production et zones desservies

Lancement du produit, application et spécification

Production, revenus, prix départ usine et marge brute

Activités clés

Pour obtenir les principales solutions du marché, visitez le lien ci-dessous : https://www.emergenresearch.com/industry-report-artificielle-et-de-l’apprentissage-machine-

l’intelligence

avancé –2028)

Opérations

Fabrication

Support client

Ventes et marketing

Recherche et développement

Autres

Taille de l’organisation Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Perspectives verticales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Biens de consommation et vente au détail

Automobile

Santé

BFSI

Informatique et télécommunications

Gouvernement

Autres (éducation, médias et divertissement)

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Reste du Nord Amérique

Europe

Allemagne

Uni

France

Espagne

BENELUX

Pologne

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste APAC

Amérique latine

Brésil

Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Israël

Reste MEA

Perspectives concurrentielles :

Le dernier rapport de recherche comprend une analyse précise Résumé du paysage intensément concurrentiel du marché mondial Intelligence artificielle et apprentissage automatique avancé. Il propose une présentation systématique des profils d’entreprises des principaux acteurs du marché. Cette section du rapport analyse les initiatives efficaces entreprises par ces acteurs pour l’expansion des affaires à long terme. En outre, cette section met en évidence les principaux développements et positions financières de ces sociétés pour expliquer le scénario de marché global. Les profils d’entreprise des acteurs établis et nouveaux ont été évalués à l’aide de certains outils d’analyse efficaces, tels que l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT.

Principales entreprises opérant sur le marché mondial de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique avancé :

NVIDIA Corporation, Prisma Labs, Inc., IBM, Google, Intel Corporation, Clarifai, Inc., Microsoft Corporation, Siemens, Netguru et Micron Technology.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/artificial-intelligence-and-advanced-machine-learning-market

Le rapport considère le calendrier suivant pour l’estimation du marché :

Années historiques : 2017-2018

Année de référence : 2019

Année estimée : 2020

Années de prévision : 2021-2028

Demandez un échantillon personnalisé du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/616

Merci d’avoir lu notre rapport. En cas de questions supplémentaires concernant le rapport ou une demande de personnalisation, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que votre rapport soit bien adapté à vos besoins.

Explorez plus de rapport de recherche Emergen @ www.emergenresearch.com

marché des filtres à air durables-https://www.google.be/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/sustainable-air-filters-market

la culture des champignons-https-

marché du câblage structuréhttps://www.google.be/url?q= https://www.emergenresearch.com/industry-report/structured-cabling-market

marché de l’hybridation in situ –https://www.google.be/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry -report/in-situ-hybridization-market

cloud tv market-https://www.google.be/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/cloud-tv-market

high-performance marché de la chromatographie liquide –https://www.google.be/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/high-performance-liquid-chromatography-market

de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique avancé –https https://www.google.be/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/artificial-intelligence- and-advanced-machine-learning-market marché des

équipements de photolithographie-https://www.google.be/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/photolithography-equipment-market

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogs

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-artificial-intelligence-and-advanced-machine-learning-market