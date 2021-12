Intelligence artificielle et apprentissage automatique dans la taille du marché de l’IoT par type et application, tendance et stratégies d’ici 2021-2028

Selon le dernier rapport de recherche, « Intelligence artificielle et apprentissage automatique dans l’analyse du marché de l’IoT 2021 », le marché devrait connaître une croissance considérable au cours de la période 2021-2028. La croissance du marché est attribuable à l’adoption et au déploiement croissants de solutions, telles que la gestion de contenu, la collaboration et l’analyse prédictive. L’utilisation d’une intelligence artificielle et d’un apprentissage automatique sur le marché de l’IoT par divers secteurs tels que les grandes entreprises et les PME a augmenté. En outre, le rapport fournit une analyse détaillée de la taille du marché mondial, de la taille du marché régional et national, une analyse stratégique de la croissance du marché, des lancements de produits, de l’expansion du marché régional et des innovations technologiques de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique sur le marché de l’IoT.

Principaux acteurs clés : Google Inc., Cisco, IBM Corp., Microsoft Corp., Amazon Inc., PTC (ColdLight), Infobright, Mtell, Predikto, Predixion Software et Sight Machine

L’étude comprend une analyse détaillée du marché avec des données provenant de plusieurs sources en analysant des paramètres clés tels que les prix, les bénéfices et la concurrence. Le rapport couvre les domaines suivants :

Intelligence artificielle et apprentissage automatique dans le dimensionnement du marché de l’IoT

Intelligence artificielle et apprentissage automatique dans les prévisions du marché de l’IoT

Intelligence artificielle et apprentissage automatique dans l’analyse de l’industrie du marché de l’IoT

Impact de la pandémie de COVID-19 sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique sur le marché de l’IoT :

La pandémie de COVID-19 affecte de nombreuses entreprises dans le monde. La croissance continue du nombre de patients infectés par le virus a contraint les gouvernements à interdire le transport des humains et des marchandises en raison des interdictions de voyager, des blocages de masse et des fermetures d’entreprises. L’imposition du verrouillage a conduit à une moindre production de produits de base, de biens et de services. Les secteurs de la fabrication, de l’automobile, des semi-conducteurs et de l’électronique, du pétrole et du gaz, des mines, de l’aviation et d’autres ont connu une baisse de leurs opérations en raison de l’arrêt temporaire des activités.

Les objectifs de ce rapport sont les suivants :

– Donner un aperçu du marché mondial de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique sur l’IoT

– Analyser et prévoir le marché mondial de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique sur l’IoT sur la base de son application

– Fournir la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2028 pour l’intelligence artificielle globale et l’apprentissage automatique sur le marché de l’IoT dans cinq grandes régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui est ensuite sous-segmentée par pays respectifs

– Évaluer la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures

– Fournir une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions

– Profils clés de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans les acteurs de l’IoT qui influencent le marché ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché

Points clés traités dans le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans l’IoT :

– Intelligence artificielle et apprentissage automatique dans l’IoT Aperçu, définition et classification Perspectives du marché, facteurs moteurs et demandes

– Intelligence artificielle et apprentissage automatique dans la concurrence sur le marché de l’IoT par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de COVID-19 sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique sur le marché de l’IoT

– Intelligence artificielle et apprentissage automatique dans la part, la taille, les revenus (valeur) de l’IoT par région (2021-2028)

– Intelligence artificielle et apprentissage automatique dans l’analyse du marché de l’IoT par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Intelligence artificielle et apprentissage automatique dans l’offre, la consommation, l’exportation et l’importation d’IoT par pays

– Stratégie par les principaux fabricants/acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

Merci d’avoir lu ce communiqué ; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

