Intelligence artificielle dans les violations du marché du marketing 12 044,46 millions de dollars US Taille ; Encore de la place pour grandir | IBM, Amazon Web Services, Adobe

Selon l’étude de marché d’Insight Partners sur » L’intelligence artificielle sur le marché du marketingjusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par offre, application, industrie d’utilisation finale et géographie », « le marché était évalué à 12 044,46 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 107 535,57 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 31,6 % entre 2021 et 2028. L’adoption croissante de stratégies de marketing centrées sur le client et l’utilisation croissante des médias sociaux pour la publicité font partie des facteurs qui contribuent à la croissance. Cependant, la disponibilité limitée de professionnels ayant une expertise en IA freine la croissance de l’intelligence artificielle sur le marché du marketing. Néanmoins, la montée en flèche de l’adoption d’applications et de services basés sur le cloud crée des opportunités importantes pour les fournisseurs opérant dans l’intelligence artificielle sur le marché du marketing.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché de l’intelligence artificielle dans le marketing sont Affectiva, Appier Inc., Bidalgo, Novantas (Amplero), Inc., CognitiveScale, SAS Institute Inc., SAP SE, Salesforce.com, inc., Oracle Corporation, IBM Corporation, Amazon Web Services, Adobe, Accenture, Microsoft Corporation, Xilinx, Inc.

L’adoption croissante de stratégies de marketing centrées sur le client et l’utilisation croissante des plateformes de médias sociaux pour la publicité font partie des facteurs qui stimulent l’intelligence artificielle dans la croissance du marché du marketing. Cependant, la rareté du personnel connaissant bien les connaissances en IA entrave la croissance du marché. En outre, la montée en flèche de l’adoption d’applications et de services basés sur le cloud crée des opportunités notables pour l’intelligence artificielle chez les acteurs du marché du marketing.

Aperçu du marché

Adoption croissante des stratégies de marketing centrées sur le client

De nombreuses entreprises, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, se concentrent sur le développement de relations à long terme et mutuellement bénéfiques avec leurs clients, pour survivre dans la concurrence en croissance rapide sur le marché mondial. Au cours des dernières années, les stratégies et les actions d’engagement client sont passées d’une orientation produit à une approche plus centrée sur le client. L’orientation client permet aux entreprises de mieux comprendre leurs clients et de prévoir, ainsi que de répondre à leurs besoins, à tout moment. Il est prouvé que les entreprises qui ont réussi à passer à un engagement centré sur le client bénéficient d’un avantage concurrentiel majeur et d’une croissance des ventes et des revenus. Selon la Harvard Business Review, plus d’un tiers des entreprises du Fortune 500 se sont réformées autour du client, en utilisant les préférences, les segments et les parcours comme concepts directeurs. Néanmoins, ces dernières années, de nombreuses marques de haut rang ont adopté avec succès l’orientation client. Aux États-Unis, les entreprises populaires centrées sur le client incluent American Express, Tumi et USAA. Les modèles traditionnels sont abandonnés par des compagnies aériennes telles qu’Emirates, Air New Zealand et Singapore Airlines pour passer à de nouveaux formats publicitaires. L’orientation client est une stratégie commerciale qui met l’accent sur la fourniture d’une excellente expérience client avant et après l’achat afin de créer des opportunités de répétition des commandes, ainsi que d’accroître la fidélité des clients et de stimuler le développement commercial. Par exemple, Zappos et Amazon sont deux exemples exceptionnels d’entreprises centrées sur le client qui ont passé des décennies à développer une culture qui tourne autour des clients et de leurs préférences.

Le rapport segmente l’intelligence artificielle sur le marché du marketing comme suit :

En offrant

Solutions

Prestations de service

Par application

Publicité sur les réseaux sociaux

Publicité sur le Réseau de Recherche

Tarification dynamique

Assistant virtuel

Curation contenu

Automatisation des ventes et du marketing

Plateforme d’analyse

Les autres

Par industrie d’utilisation finale

BFSI

Détail

Biens de consommation

Médias et divertissement

Les autres

Par géographie

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique.

L’épidémie de COVID-19 affecte toutes les entreprises du monde depuis décembre 2019. La croissance continue et vigoureuse du nombre de patients infectés a conduit les gouvernements à interdire le transport des personnes et des marchandises. Cependant, une augmentation de l’adoption des réseaux privés 5G et LTE est attendue au milieu de la pandémie. La consommation de données devrait augmenter avec les normes de distanciation sociale en vigueur dans le B2C et d’autres opérations de consommation. De plus, les entreprises ont commencé à se tourner vers des modèles numériques et des opérations virtuelles, ce qui a encore augmenté le taux de consommation de données, créant ainsi une demande pour la mise en place d’écosystèmes centrés sur la connectivité.

