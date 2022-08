Intelligence artificielle dans les tendances futures du marché du diagnostic et de la thérapie du cancer, état du TCAC, croissance, analyse et prévisions jusqu’en 2030 par Emergen Research

croissance artificielle prévisionsun CAGR des revenus de 34,4% au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation de la prévalence du cancer dans la population mondiale et l’augmentation du taux de mortalité par cancer devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial de l’IA dans le diagnostic et le traitement du cancer. En outre, des développements importants dans les approches basées sur l’IA pour détecter les changements génétiques et les interactions protéiques aberrantes à un stade précoce stimulent la croissance des revenus du marché.

Le rapport de recherche sur le marché mondial de l’intelligence artificielle dans le diagnostic et le traitement du cancer est formulé avec des données pertinentes qui aideront les entreprises établies et les nouveaux entrants à analyser les tendances commerciales et à capitaliser sur les stratégies d’investissement. Le marché de l’intelligence artificielle dans le diagnostic et la thérapie du cancer est analysé dans le but d’aider les lecteurs à obtenir un retour sur investissement maximal et à permettre un processus de prise de décision éclairé.

L’IA est capable de reconnaître les tumeurs préexistantes et d’identifier celles qui présentent un risque élevé de développer la maladie avant qu’elle n’apparaisse. Cela permet aux médecins de garder un œil attentif sur ces patients et d’intervenir rapidement si nécessaire. Outre le diagnostic du cancer, l’IA peut prédire la progression et l’évolution des tumeurs, ce qui pourrait aider les médecins à générer des médicaments efficaces pour des patients spécifiques et influencer les futures procédures de traitement. De plus, une intervention précoce augmente la probabilité de survie du patient, puisque le cancer est éradiqué avant qu’il ne puisse développer une résistance immunitaire.

cancer est une maladie avec plusieurs variations génétiques et épigénétiques. De plus, la recherche biomédicale contemporaine se concentre sur l’introduction de la technologie de l’IA dans les cliniques de manière sûre et éthique. Les pathologistes et les cliniciens assistés par l’IA représentent une avancée significative dans la prédiction du risque de maladie, le diagnostic, le pronostic et la thérapie. L’IA a imprégné de nombreux aspects de la vie humaine, y compris la santé. De plus, le diagnostic du cancer est peut-être l’utilisation médicale de l’IA la plus compliquée et la plus difficile sur le plan éthique.

Le rapport d’information sur le marché de l’industrie du marché de l’intelligence artificielle dans le diagnostic et le traitement du cancer comprend une évaluation approfondie de différents produits, applications, utilisateurs finaux et de leurs ventes dans différentes régions. Un examen plus approfondi des termes et définitions importants de l’industrie, des avancées technologiques et des forces influençant le produit et la capacité de production fait en outre du rapport un matériau de référence précieux.

De plus, le rapport couvre l’analyse des principaux acteurs de l’industrie avec un accent particulier sur leur position mondiale, leur situation financière et leurs développements récents. Les principaux fabricants mondiaux suivants, selon la recherche,

Liste des principales entreprises clés présentées sur le marché de l’intelligence artificielle dans le diagnostic et le traitement du cancer Pfizer Inc., Therapixel, SOPHiA Genetics, Janssen Global Services, LLC., PathAI, IBM, Microsoft, Oracle, OncoHealth et Oncora Medical.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Le segment de l’immunothérapie a représenté une part importante des revenus en 2021. L’immunothérapie est une percée importante dans le traitement du cancer. De plus, l’incorporation de l’IA augmente la possibilité d’une immunothérapie efficace contre le cancer en prédisant l’impact thérapeutique sur la base de la construction de scores de prédiction d’immunothérapie tels que l’immunoscore et l’immunophénoscore.

Ces deux systèmes de classement ont été développés pour prédire comment les patients répondront aux médicaments Immune Checkpoint Blockade (ICB). La combinaison d’algorithmes de diagnostic basés sur l’IA avec des interprétations cliniques peut augmenter la précision du diagnostic pour les sous-types de cancer qui sont indiscernables. La technologie d’IA offre une précision d’environ 91,66 % dans la différenciation des schémas du complexe majeur d’histocompatibilité (MHC) associés à la réponse immunothérapeutique. Il est important de noter que l’IA peut être utilisée pour normaliser les tests entre les établissements, plutôt que de dépendre de l’interprétation souvent subjective des médecins.

Le segment du cancer de la prostate a représenté une part modérée des revenus en 2021. Le cancer de la prostate est le cancer non cutané le plus courant chez les hommes et la deuxième cause de mortalité liée au cancer. En outre, il est prévu qu’un homme américain sur six serait affecté par cette condition au cours de sa vie. L’IA et le ML dans les soins de santé sont deux domaines de recherche émergents qui ont récemment attiré une attention considérable.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’IA dans le diagnostic et le traitement du cancer en fonction du type de chirurgie, du type de cancer, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives du type de chirurgie (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Radiothérapie

Chimiothérapie

Immunothérapie

Thérapie de précision

Photothérapie

Thérapie génique

Sonodynamique Thérapie

Type de cancer Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Cancer du sein Cancer du

poumon

Mélanome Cancer Cancer

colorectal Cancer de la

prostate

Autres

perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Hôpitaux

recherche sur le cancer Laboratoires de

diagnostic

Régions clés couvertes par le rapport :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Quelques-unes des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Qu’est-ce que Healthcare Analytics ?

Quels sont les avantages de l’analyse de la santé ?

Quels sont les défis de l’analyse de la santé sur le marché ?

Quelles sont les tendances les plus populaires du marché Analytique de la santé?

Quels sont les différents types de marché Analytique de la santé?

Comment puis-je utiliser Healthcare Analytics dans mon entreprise ?

En quoi le marché de l’analyse des soins de santé est-il différent des autres marchés ?

Quelle est la taille actuelle du marché Analyse de la santé?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché Analytique de la santé?

À propos d’Emergen Research

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie.