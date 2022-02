Intelligence artificielle dans les tendances du marché du marketing, les opportunités commerciales, les stratégies, l’analyse et les prévisions des acteurs clés 2028

Pour construire un brillant rapport d’analyse de marché sur l’intelligence artificielle dans le marketing, une combinaison d’aspects principaux tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse dédiées, l’innovation, des solutions de talents, des approches intégrées, la technologie la plus avancée et l’engagement joue un rôle clé. Par conséquent, lors de la génération de ce rapport sur le marché mondial pour un client, tous ces éléments sont fermement suivis. Il présente une solution claire pour obtenir des informations sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent réfléchir clairement au marché et ainsi prendre des décisions importantes pour la croissance de l’entreprise. Le rapport sur le marché à grande échelle Intelligence artificielle dans le marketing illustre tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques.

La taille du marché de l’intelligence artificielle dans le marketing est évaluée à 84,33 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 28,13% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans le marketing sont IBM, Google, Microsoft, Salesforce, Qualcomm, NVIDIA Corporation, Intel Corporation, Samsung, Micron Technology, Inc., Amazon Web Services, Inc., Apple Inc., Next IT. Corp., Facebook, Siemens, GENERAL ELECTRIC, Oracle, Enlitic, Inc., Albert Technologies, iCarbonX, Xillinx et Iteris Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation : Intelligence artificielle mondiale sur le marché du marketing

Sur la base de l’offre, le marché de l’intelligence artificielle dans le marketing est segmenté en logiciels, matériel et services. Les logiciels ont en outre été segmentés en solutions d’IA et plates-formes d’IA. Le matériel a ensuite été segmenté en processeur, stockage et réseau. Les services ont ensuite été segmentés en déploiement et intégration et support et maintenance.

Sur la base du mode de déploiement, l’intelligence artificielle sur le marché du marketing est segmentée en cloud et sur site.

Le marché de l’intelligence artificielle dans le marketing est segmenté sur la base de la technologie en apprentissage automatique, traitement du langage naturel, informatique sensible au contexte et vision par ordinateur. L’apprentissage automatique a en outre été segmenté en apprentissage en profondeur, apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé, apprentissage par renforcement et apprentissage semi-supervisé.

Sur la base de l’application, l’intelligence artificielle sur le marché du marketing est segmentée en publicité sur les réseaux sociaux, publicité de recherche, tarification dynamique, assistant virtuel, curation de contenu, automatisation des ventes et du marketing, plate-forme d’analyse et autres. D’autres ont en outre été segmentés dans la conception de sites Web et la mesure des émotions.

Le segment des utilisateurs finaux du marché de l’intelligence artificielle dans le marketing est segmenté en banque, services financiers et assurance, vente au détail, biens de consommation, médias et divertissement, entreprise et autres. D’autres ont été segmentés en éducation, soins de santé, fabrication et automobile.

Analyse au niveau du pays

Le marché de l’intelligence artificielle dans le marketing est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans le marketing sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. , Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

