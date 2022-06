Intelligence artificielle dans les tendances de croissance du marché de la défense avec 10,8 % de TCAC d’ici 2028 : les partenaires Insight

Selon la dernière étude de marché de The Insight Partners sur « L’intelligence artificielle dans les prévisions du marché de la défense jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par composant, technologie, plate-forme et application », le marché de l’intelligence artificielle dans la défense était évalué à 6 404,73 $ US. millions en 2021 et devrait atteindre 13 153,31 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 10,8 % de 2021 à 2028.

Les véhicules aériens sans pilote (UAV) sont utilisés dans de multiples applications, et ils gagnent en popularité. Les progrès récents des drones et de l’intelligence artificielle (IA) constituent une nouvelle chance pour les opérations et le vol autonomes. De nos jours, l’intelligence artificielle et l’apprentissage en profondeur sont à l’origine de l’évolution des drones et alimentent leur avenir autonome. La vision par ordinateur a progressé dans la classification et la segmentation des images et la détection d’objets, ce qui en fait un domaine de recherche attractif lorsqu’il est appliqué sur les drones. L’intelligence artificielle est plus bénéfique pour les drones dans la prise de décision et est essentielle dans les opérations militaires

Par exemple, Shield AI fournit Nova 2, un système de drone capable de vol autonome et autonome en extérieur et en intérieur. Nova opère de manière indépendante dans des environnements complexes et contestés, tirant parti de l’IA pour déterminer l’accomplissement de la tâche. Shield a conçu le Nova2 pour qu’il fonctionne de manière autonome, sans avoir besoin d’un humain pour le contrôler à distance ou d’une connexion constante à un centre de données distant. Il n’a pas non plus besoin d’un signal GPS pour naviguer et cartographier son environnement. Les drones Nova2 de Shield AI sont déjà utilisés par le Commandement des opérations spéciales américain depuis 2018, y compris au combat. Par conséquent, l’IA a ajouté plus d’avantages au secteur de la défense en la mettant en œuvre dans des véhicules aériens sans pilote. Ainsi, la forte adoption de l’IA dans les véhicules aériens sans pilote stimule la demande d’intelligence artificielle sur le marché de la défense.

Basé sur les composants, le marché de l’intelligence artificielle dans la défense est segmenté en matériel, logiciels et services. Basé sur la technologie, l’intelligence artificielle sur le marché de la défense est segmentée en informatique avancée, systèmes d’IA et apprentissage et intelligence. Basé sur la plate-forme, le marché de l’intelligence artificielle dans la défense est segmenté en terrestre, aérien et naval. Sur la base des applications, l’intelligence artificielle sur le marché de la défense est segmentée en cybersécurité, soins de santé sur le champ de bataille, logistique et transport, plate-forme de guerre, etc.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur l’intelligence artificielle sur le marché de la défense

La pandémie de COVID-19 a ébranlé plusieurs industries. L’énorme croissance de la propagation du virus a poussé les gouvernements du monde entier à imposer des restrictions strictes sur les véhicules et les déplacements humains. En raison des interdictions de voyager, des fermetures massives et des fermetures d’entreprises, la pandémie a touché les économies et d’innombrables industries dans divers pays. L’imposition du confinement a entraîné une baisse de la production de matières premières, de biens et de services.

Même si la pandémie de COVID-19 a eu un impact à grande échelle sur les économies du monde entier en 2020, entraînant de nombreux défis, le marché de l’intelligence artificielle dans la défense a continué de se développer. Cela se voit à la fois du côté de la demande et de l’offre, car des fabricants de premier plan tels qu’IBM Corporation, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation, BAE Systems plc. et Northrop Grumman continuent d’investir massivement dans le développement de capacités d’intelligence artificielle, et les gouvernements continuer à investir de manière significative dans la sécurisation de ces systèmes avancés. Les gouvernements ont pris conscience du potentiel d’amélioration des capacités que ces systèmes d’intelligence artificielle pourraient offrir en termes d’arsenal de défense. Cependant, malgré le développement de la technologie de l’intelligence artificielle, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement des systèmes d’intelligence artificielle pendant la pandémie de COVID-19 ont eu un impact mineur sur la croissance du marché. Cela résultait de la pénurie de matières premières due aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les systèmes matériels tels que les systèmes d’intelligence artificielle ont eu un impact légèrement négatif sur l’intelligence artificielle sur le marché de la défense. Cependant, la demande de logiciels et de services d’intelligence artificielle fournis à diverses organisations de défense à travers le monde était élevée. De plus, les dépenses publiques dans le secteur de la défense étaient nettement plus élevées. Par conséquent, l’impact global de la pandémie sur le marché de l’intelligence artificielle dans la défense a été positif. Cela résultait de la pénurie de matières premières due aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les systèmes matériels tels que les systèmes d’intelligence artificielle ont eu un impact légèrement négatif sur l’intelligence artificielle sur le marché de la défense. Cependant, la demande de logiciels et de services d’intelligence artificielle fournis à diverses organisations de défense à travers le monde était élevée. De plus, les dépenses publiques dans le secteur de la défense étaient nettement plus élevées. Par conséquent, l’impact global de la pandémie sur le marché de l’intelligence artificielle dans la défense a été positif. Cela résultait de la pénurie de matières premières due aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les systèmes matériels tels que les systèmes d’intelligence artificielle ont eu un impact légèrement négatif sur l’intelligence artificielle sur le marché de la défense. Cependant, la demande de logiciels et de services d’intelligence artificielle fournis à diverses organisations de défense à travers le monde était élevée. De plus, les dépenses publiques dans le secteur de la défense étaient nettement plus élevées. Par conséquent, l’impact global de la pandémie sur le marché de l’intelligence artificielle dans la défense a été positif. les dépenses publiques dans le secteur de la défense étaient nettement plus élevées. Par conséquent, l’impact global de la pandémie sur le marché de l’intelligence artificielle dans la défense a été positif. les dépenses publiques dans le secteur de la défense étaient nettement plus élevées. Par conséquent, l’impact global de la pandémie sur le marché de l’intelligence artificielle dans la défense a été positif.

En 2021, avec l’assouplissement des mesures de confinement et le début des campagnes de vaccination, l’industrie de la chaîne d’approvisionnement a recommencé à fonctionner sans heurts avec une livraison rapide des matières premières des systèmes d’intelligence artificielle. De plus, les gouvernements du monde entier continuent d’investir de manière significative dans la sécurisation des systèmes avancés pour le secteur de la défense. Par conséquent, l’intelligence artificielle sur le marché de la défense va croître de manière significative.

La liste des entreprises – Intelligence artificielle sur le marché de la défense

BAE Systems plc. ; IBM Corporation ; Leidos; Société Lockheed Martin ; Société Raytheon Technologies ; Charles River Analytics, Inc. ; General Dynamics Information Technology, Inc. (General Dynamics Corporation); Bouclier IA ; SparkCognition, Inc. ; et le groupe Thales sont quelques acteurs clés opérant sur le marché mondial de l’intelligence artificielle dans la défense. Plusieurs autres acteurs du marché ont été analysés pour comprendre le marché.

Par composant

Matériel

Logiciel

Par technologie

Informatique avancée

Systèmes d’IA

Apprentissage et Intelligence

Par plateforme

Terrain

Air

Naval

Par application

La cyber-sécurité

Soins de santé sur le champ de bataille

Logistique et transport

Plate-forme de guerre

Les autres

