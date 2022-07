Intelligence artificielle dans les statistiques de croissance du marché de l’aviation et aperçu des principaux acteurs d’ici 2029 | Les principaux acteurs sont Xilinx, NVIDIA Corporation, Intel Corporation, General Electric, Micron Technology

Ce rapport de marché est le résultat d’efforts incessants menés par des prévisionnistes compétents, des analystes innovants et des chercheurs brillants qui se livrent à des recherches détaillées et diligentes sur différents marchés, tendances et opportunités émergentes dans la direction successive des besoins de l’entreprise. Lors de la préparation d’un rapport d’étude de marché, la satisfaction du client est la priorité absolue, ce qui fait que les clients nous font confiance. De nos jours, les entreprises s’appuient fortement sur les différents segments couverts dans ce rapport d’étude de marché qui leur présente de meilleures informations pour orienter l’entreprise dans la bonne direction.

Diverses sources fiables telles que des revues, des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des livres blancs et des fusions sont utilisées pour assembler les données et les informations mentionnées dans ce rapport. Pour prospérer sur ce marché concurrentiel, les entreprises doivent rechercher une meilleure solution pour affiner leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont deux des méthodes standard, importantes et à toute épreuve qui sont utilisées pour mener l’étude de marché et formuler ce rapport de marché particulier. Chaque entreprise a pour objectif le plus important d’atteindre un retour sur investissement (ROI) maximal et ce rapport vous aide à atteindre cet objectif.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’ intelligence artificielle dans l’aviation affichera un TCAC de 46,3 % pour la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 9 995,84 millions USD d’ici 2029.

Les meilleurs joueurs analysés dans le rapport sont :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’intelligence artificielle dans l’aviation sont IBM, Microsoft, Amazon Web Services, Inc., Airbus SAS, Xilinx, NVIDIA Corporation, Intel Corporation, General Electric, Micron Technology, Inc., Garmin Ltd., Lockheed Martin Corporation, SAMSUNG, Thales Group, MINDTITAN, Mitsubishi Electric Corporation, OMRON Corporation, TAV Technologies et IRIS Automation, entre autres.

Évaluation des progrès dans une industrie de niche spécifique Examen de la part de marché Les stratégies les plus importantes des acteurs clés Examen approfondi du marché parent dans son intégralité Des changements importants dans la dynamique du marché se sont produits. Les détails de la segmentation du marché sont inclus dans ce rapport. Analyse du marché en termes de volume et de valeur, y compris les données historiques, actuelles et anticipées Les catégories émergentes et les marchés régionaux sont ciblés. Des témoignages sont donnés aux entreprises afin de renforcer leur position sur le marché.

Profil de l’entreprise Analyse des secteurs d’activité Analyse financière Analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter

Segmentation clé du marché :

Sur la base de la technologie, l’intelligence artificielle dans l’aviation a été segmentée en vision par ordinateur, apprentissage automatique, informatique consciente du contexte et traitement du langage naturel. L’apprentissage automatique est en outre segmenté en apprentissage en profondeur, apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé, apprentissage par renforcement et apprentissage semi-supervisé.

Sur la base de l’offre, l’intelligence artificielle sur le marché de l’aviation a été segmentée en matériel, logiciels et services. Le matériel est en outre segmenté en processeurs, mémoire et réseaux. Les logiciels sont en outre segmentés en solutions d’IA et plates-formes d’IA. Les services sont ensuite segmentés en déploiement et intégration et support et maintenance.

Sur la base de l'application, l'intelligence artificielle sur le marché de l'aviation a été segmentée en tarification dynamique, assistants virtuels, opérations de vol, maintenance intelligente, fabrication, surveillance, formation et autres applications.

L’examen couvre les principales régions géographiques de l’ensemble du marché, rejoint:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie), Asie du Sud Amérique (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

