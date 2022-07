Intelligence artificielle dans les perspectives positives du marché du marketing, opportunités et expansion de l’industrie d’ici 2028

Ce rapport d’étude de marché aide les entreprises dans tous les domaines du commerce à prendre facilement des décisions inégalées, à aborder les questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. Le rapport donne des estimations sur l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les barrières à l’entrée, les risques, les canaux de vente et les distributeurs. Pour exécuter l’étude de marché; des outils et des techniques compétents et avancés, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ont été utilisés. Étant donné que les entreprises peuvent réaliser de grands avantages avec les différents segments inclusifs couverts dans le rapport d’étude de marché, chaque partie du marché qui peut être incluse ici est abordée avec soin.

La taille du marché de l’intelligence artificielle dans le marketing est évaluée à 84,33 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 28,13% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur l’intelligence artificielle dans le marketing fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Fenêtre stratégique compétitive

La fenêtre stratégique concurrentielle analyse le paysage concurrentiel en termes de marchés, d’applications et de zones géographiques pour aider le fournisseur à définir un alignement ou une adéquation entre ses capacités et ses opportunités pour les perspectives de croissance future. Il décrit l’ajustement optimal ou favorable pour que les fournisseurs adoptent des stratégies successives de fusion et d’acquisition, d’expansion géographique, de recherche et développement et de stratégies d’introduction de nouveaux produits pour exécuter une expansion et une croissance commerciales supplémentaires au cours d’une période de prévision.

Joueurs clés

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans le marketing sont IBM, Google, Microsoft, Salesforce, Qualcomm, NVIDIA Corporation, Intel Corporation, Samsung, Micron Technology, Inc., Amazon Web Services, Inc., Apple Inc., Next IT. Corp., Facebook, Siemens, GENERAL ELECTRIC, Oracle, Enlitic, Inc., Albert Technologies, iCarbonX, Xillinx et Iteris Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Objectif et portée du rapport :

Un aperçu du marché basé sur la portée géographique, la segmentation et les performances financières des principaux acteurs est présenté dans le rapport.

Le rapport présente la taille estimée du marché d’ici la fin de la période de prévision. De plus, la taille historique et actuelle du marché est également examinée dans le rapport.

Sur la base de divers indicateurs, la croissance annuelle (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée sont proposés.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et la portée future du marché en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine et en Europe.

Les différents paramètres accélérant la croissance du marché sont intégrés dans le rapport de recherche.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché de l’intelligence artificielle dans le marketing et l’évaluation du marché au cours de la période de prévision.

Qui bénéficiera de ce rapport ?

L’objectif principal du marché mondial de l’intelligence artificielle dans le marketing est de fournir aux investisseurs de l’industrie, aux sociétés de capital-investissement, aux chefs d’entreprise et aux parties prenantes des informations complètes pour les aider à prendre des décisions stratégiques éclairées associées aux chances du marché des ferme-portes dissimulés à travers le monde. .

Segmentation clé du marché :

Sur la base de l’offre, le marché de l’intelligence artificielle dans le marketing est segmenté en logiciels, matériel et services. Les logiciels ont en outre été segmentés en solutions d’IA et plates-formes d’IA. Le matériel a ensuite été segmenté en processeur, stockage et réseau. Les services ont ensuite été segmentés en déploiement et intégration et support et maintenance.

Sur la base du mode de déploiement, l’intelligence artificielle sur le marché du marketing est segmentée en cloud et sur site.

Le marché de l’intelligence artificielle dans le marketing est segmenté sur la base de la technologie en apprentissage automatique, traitement du langage naturel, informatique sensible au contexte et vision par ordinateur. L’apprentissage automatique a en outre été segmenté en apprentissage en profondeur, apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé, apprentissage par renforcement et apprentissage semi-supervisé.

Sur la base de l’application, l’intelligence artificielle sur le marché du marketing est segmentée en publicité sur les réseaux sociaux, publicité de recherche, tarification dynamique, assistant virtuel, curation de contenu, automatisation des ventes et du marketing, plate-forme d’analyse et autres. D’autres ont en outre été segmentés dans la conception de sites Web et la mesure des émotions.

Le segment des utilisateurs finaux du marché de l’intelligence artificielle dans le marketing est segmenté en banque, services financiers et assurance, vente au détail, biens de consommation, médias et divertissement, entreprise et autres. D’autres ont été segmentés en éducation, soins de santé, fabrication et automobile.

Grandes Régions :

Géographiquement, ce rapport est divisé en plusieurs régions clés, avec des ventes (MT), des revenus (millions USD), des parts de marché et un taux de croissance pour ces régions, couvrant

**Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

**Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et Reste de l’Europe)

**Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

** Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

** Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

