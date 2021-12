Intelligence artificielle dans les opportunités du marché de l’imagerie médicale, croissance et prévisions pour l’année à venir jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché sur l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale a une vue d’ensemble complète du marché, couvrant divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation en fonction de divers paramètres et le paysage dominant des fournisseurs. Avec ce rapport de marché, les entreprises peuvent se concentrer sur les données et les réalités de l’industrie, ce qui permet aux entreprises de rester sur la bonne voie. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels. Le vaste rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, la consommation de produits, l’environnement, l’innovation technologique, les perspectives d’avenir, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Le marché mondial de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale dont fait partie l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale devrait passer de sa valeur initiale estimée de 21,48 milliards USD en 2018 à une valeur projetée de 264,85 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 36,89 % dans la période de prévision 2019-2026.

Principaux concurrents du marché : l’intelligence artificielle mondiale sur le marché de l’imagerie médicale

Les principaux concurrents actuellement présents sur le marché sont BenevolentAI, OrCam, Babylon, Freenome Inc., Clarify Health Solutions, BioXcel Therapeutics, Ada Health GmbH, GNS Healthcare, Zebra Medical Vision Inc., Qventus Inc, IDx Technologies Inc., K Health, Prognos , Medopad Ltd., Viz.ai Inc., Voxel Technology, Renalytix AI plc, Beijing Pushing Technology Co. Ltd., PAIGE, mPulse Mobile, Suki AI Inc., BERG LLC, Zealth Inc., OWKIN INC. et Your. MARYLAND.

Le marché mondial de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale devrait croître avec un TCAC significatif au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à une meilleure visualisation et à des résultats concluants dans la procédure de diagnostic avec l’application de l’intelligence artificielle à l’imagerie médicale.

Analyse concurrentielle: Intelligence artificielle mondiale sur le marché de l’imagerie médicale

Le marché mondial de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché de l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Développements clés sur le marché :

En septembre 2018, Zealth Inc. (Notable Healthcare) a annoncé un financement de série A pour la société, portant le capital de financement de la société à 19,3 millions de dollars. Avec cette expansion, la société devrait développer son portefeuille de produits et étendre sa part de marché avec son récent lancement de produit d’un appareil portable d’IA à commande vocale pour les médecins.

En septembre 2017, la Conférence internationale sur les robots et systèmes intelligents a organisé la 30e conférence IROS, 2017 sur les utilisations et les applications de la robotique dans les soins de santé, l’imagerie médicale et les interventions. La conférence s’est déroulée à Vancouver, au Canada, du 24 au 28 septembre 2017.

Définition du marché : Intelligence artificielle mondiale sur le marché de l’imagerie médicale

L’imagerie médicale peut être décrite comme la procédure de diagnostic qui implique la création d’aides visuelles et de représentations d’images du corps humain, et implique la surveillance des performances et du fonctionnement des organes du corps humain. Avec l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les soins de santé et l’imagerie médicale, il y a un changement dans la façon dont le diagnostic et l’ensemble de la procédure sont effectués. L’IA aide les chirurgiens à réaliser le processus de capture d’images et à diagnostiquer ces images pour la conclusion et le traitement personnalisé de chaque individu et patient. L’intelligence artificielle se compose principalement de deux types, les robots et l’apprentissage automatique. L’apprentissage automatique implique la reconnaissance et l’application d’algorithmes dans des systèmes informatiques pour le rendu d’images. Tandis que,

Facteurs de marché:

L’augmentation du nombre de procédures de diagnostic effectuées devrait stimuler la croissance du marché

La capacité et la réalisation d’un traitement personnalisé, l’amélioration des procédures et le traitement des patients devraient également stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché :

Le manque d’intégration et d’applications pratiques de l’intelligence artificielle devrait freiner la croissance du marché

Le coût élevé et la réticence à adopter ces systèmes devraient également freiner la croissance du marché

Segmentation: Intelligence artificielle mondiale sur le marché de l’imagerie médicale

En offrant Matériel Processeurs Unité de micro-traitement (MPU) Unité de traitement graphique (GPU) Réseau de portes programmables sur site (FGPA) Autres Mémoire Réseau Logiciel Plateformes d’IA Interface de programme d’application (API) Cadre d’apprentissage automatique AI Solutions Prestations de service Services d’intégration Services de développement

Par technologie L’apprentissage en profondeur Vision par ordinateur Traitement du langage naturel (TAL) Autres Par type de déploiement Sur site Nuage

Par application Radiographie Tomodensitométrie (TDM) Imagerie par résonance magnétique (IRM) Ultrason Imagerie moléculaire

Par applications cliniques Sein Poumon Neurologie Cardiovasculaire Foie Prostate Côlon Musculo-squelettique Autres

Par utilisateur final Hôpitaux Cliniques Laboratoires de recherche Autres



Raisons d’acheter ce rapport :

Perspectives actuelles et futures de l’intelligence artificielle mondiale dans les perspectives du marché de l’imagerie médicale dans les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

