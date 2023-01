Intelligence artificielle dans les avantages du marché de l’imagerie par ultrasons, perspectives d’avenir, acteurs clés, analyse globale et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie par ultrasons indique que le marché devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. L’utilisation appropriée des modèles de meilleures pratiques et une méthodologie de recherche brillante ont abouti à ce remarquable rapport de marché qui aide les entreprises à découvrir les meilleures opportunités de prospérer sur le marché. Sans oublier que ce rapport de marché propose une étude complète sur les opportunités actuelles et futures, révélant les investissements futurs sur le marché. L’intelligence artificielle dans le rapport d’étude de marché sur l’imagerie par ultrasons fournit aux clients des informations sur leurs scénarios commerciaux qu’ils peuvent utiliser pour développer des stratégies commerciales afin de prospérer sur le marché.

NVIDIA Corporation Intel Corporation IBM EchoNous, Inc Microsoft General Vision Inc GENERAL ELECTRIC COMPANY Johnson & Johnson Services, Inc Siemens Healthcare Private Limited Medtronic



Analyse et informations clés du marché :

L’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie par ultrasons devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché atteindra 1 314,24 millions USD d’ici 2028, avec une croissance à un TCAC de 9,76 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

L’imagerie par ultrasons est considérée comme l’une des techniques de diagnostic médical les meilleures, les plus sûres et les moins chères. Les solutions basées sur l’IA améliorent l’efficacité et la précision des diagnostics. La technologie de l’IA rend les appareils d’imagerie plus intelligents et aide les médecins à se concentrer davantage sur les patients et à examiner attentivement les problèmes.

Étendue du marché mondial de l’intelligence artificielle dans l’imagerie par ultrasons et taille du marché

Le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie par ultrasons est segmenté en fonction de la solution, de la technologie, de la technologie des ultrasons, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments en sous-croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base de la solution, le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie par ultrasons est segmenté en appareils, outils logiciels ou plates-formes et services. Les services sont subdivisés en services d’intégration et services de développement.

Sur la base de la technologie, le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie par ultrasons est segmenté en apprentissage automatique, traitement du langage naturel, informatique sensible au contexte et vision par ordinateur. L’apprentissage automatique est subdivisé en apprentissage profond, apprentissage supervisé, apprentissage par renforcement, apprentissage non supervisé, etc.

Basé sur la technologie des ultrasons, le marché de l’IA dans l’imagerie par ultrasons est segmenté en imagerie diagnostique, imagerie par ultrasons thérapeutique et 2D, 3D/4D, ultrasons focalisés à haute intensité, lithotripsie par ondes de choc extracorporelles et ultrasons Doppler.

Sur la base des applications, le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie par ultrasons est segmenté en radiologie, obstétrique, cardiovasculaire et gastro-entérologie.

Les utilisateurs finaux de l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie par ultrasons sont segmentés en hôpitaux et prestataires, patients, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et payeurs de soins de santé.

Marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie par ultrasons par région:

Comme mentionné ci-dessus, le marché mondial de l’intelligence artificielle dans l’imagerie par ultrasons est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays et par produit.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie par ultrasons sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC) Reste de l’Asie (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme le Moyen-Orient et une partie de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’imagerie par ultrasons par intelligence artificielle en raison de l’augmentation des cas de troubles du rythme cardiaque, de politiques de remboursement adaptées aux patients, d’une forte demande de traitements avancés et d’une infrastructure de soins de santé bien développée dans la région nord-américaine. La région Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’incidence élevée des maladies cardiovasculaires, de l’adoption croissante d’appareils numériques avancés, d’une population importante et du lancement de nouveaux produits innovants.

Principaux problèmes couverts dans le rapport sur le marché de l'intelligence artificielle dans l'imagerie par ultrasons

Identifier les opportunités potentielles d’investissement/de contrat/d’expansion

