Intelligence artificielle dans les avancées du marché de l’imagerie par ultrasons, comportement, défis, opportunités, principales entreprises et prévisions 2028

Le marché mondial de l’intelligence artificielle dans l’imagerie par ultrasons croît à un TCAC stable au cours de la période de prévision 2019-2026. Le développement et l’avancement de la technologie sont le principal facteur de croissance de ce marché.

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie par ultrasons sont NVIDIA Corporation, Intel Corporation, IBM, Google, Microsoft, General Vision, GENERAL ELECTRIC, Siemens Healthcare Private Limited, Medtronic, CloudMedx Inc., Imagia Cybernetics Inc., Precision Health Intelligence, LLC., Cloud Pharmaceuticals, Inc.

Analyse concurrentielle: intelligence artificielle mondiale sur le marché de l’imagerie par ultrasons

Le marché mondial de l’intelligence artificielle dans l’imagerie par ultrasons est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché de l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie par ultrasons pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché: intelligence artificielle mondiale sur le marché de l’imagerie par ultrasons

L’échographie est une technique utilisée pour créer une image des organes internes du corps et pour le traitement des problèmes d’estomac complexes, des problèmes de vésicule biliaire ou du pancréas et des douleurs abdominales. Les solutions alimentées par l’IA ont amélioré l’efficacité et la précision du diagnostic. Les technologies d’intelligence artificielle rendent les appareils d’imagerie plus intelligents et aident également les cliniciens à se concentrer davantage sur le patient et à analyser le problème en profondeur. L’imagerie par ultrasons est considérée comme l’une des techniques de diagnostic médical les plus rapides, les plus sûres et les moins chères.

Facteurs de marché

La hausse des investissements publics et privés est le moteur du marché.

L’augmentation des taux d’incidence des maladies chroniques est le moteur du marché.

Contraintes du marché

Le manque de professionnels qualifiés en IA est le principal facteur qui freine la croissance de ce marché

Développements clés sur le marché :

En février 2019, Philips a annoncé le lancement de son échographe Epiq Elite. Pour améliorer la confiance clinique et l’expérience du patient, il a combiné les dernières avancées. Epiq Elite pour l’obstétrique et la gynécologie offre une qualité d’image élevée et des numérisations 3D afin qu’ils puissent fournir une évaluation fœtale avancée à tous les stades de la grossesse.

En juin 2015, Royal Philips a annoncé le lancement de son échographie anatomiquement intelligente (AIUS), HeartModel. Il dispose d’une quantification avancée, de vues 3D automatisées et d’une reproductibilité robuste à l’imagerie par ultrasons cardiaque. Cela aidera le clinicien à accéder rapidement, facilement et en toute confiance aux statistiques de la maladie et à trouver un traitement pour celles-ci.

Raisons d’acheter ce rapport :

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de l’intelligence artificielle dans l’imagerie par ultrasons sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

