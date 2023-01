Intelligence artificielle dans la valeur, la part, l’analyse et les segments du marché de l’imagerie médicale 2029

Un vaste rapport d’étude de marché sur l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale évalue le taux de croissance et la valeur marchande de l’industrie de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. aperçu de la perspective mondiale de l’industrie, analyse complète, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions pour l’année. Cette analyse de marché examine divers segments sur lesquels on compte pour assister à la croissance la plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. L’étude de marché sur l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale offre des données de recherche qui font du document une ressource pratique pour les gestionnaires, les analystes, les experts de l’industrie,

Les principaux acteurs du marché de l’intelligence artificielle en imagerie médicale sont :

IA bienveillante

OuCam

Babylone

Freenome Inc

Clarifier les solutions de santé

Thérapeutique BioXcel

Ada Health GmbH

GNS Santé

Zebra Medical Vision Inc.

Qventus Inc

IDx Technologies Inc

Segmentation du marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale :

Par technologie (apprentissage profond, vision par ordinateur, NLP, autres)

Par offre (matériel, logiciel, services), type de déploiement (sur site, cloud)

Par application (rayons X, CT, IRM, ultrasons, imagerie moléculaire)

Par applications cliniques (sein, poumon, neurologie, cardiovasculaire, foie, prostate, côlon, musculosquelettique, autres)

Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques, laboratoires de recherche, autres)

Un rapport d’étude de marché aide à recueillir et à analyser très facilement et rapidement des informations utiles sur les tendances et les opportunités du secteur en économisant beaucoup de temps. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions. Le principe de ce rapport d’étude de marché est de doter d’un aperçu absolu et d’une prise de conscience des plus grandes opportunités de marché sur les marchés applicables. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées sur le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale, car elles sont préférées par les entreprises en raison de leur potentiel de génération de rapports d’étude de marché. Étant un rapport d’étude de marché de grande envergure, il est sûr de contribuer à la croissance de l’entreprise de plusieurs manières.

Table des matières

Chapitre 1 : Introduction et portée

Chapitre 2 : Profils d’entreprises clés

Chapitre 3: Intelligence artificielle dans les explications du marché de l’imagerie médicale, part et prévisions selon le type, l’application et la géographie

Chapitre 4: Intelligence artificielle dans la consommation de l’industrie de l’imagerie médicale par régions

Chapitre 5 : Explication du marché de la région Asie-Pacifique

Chapitre 6 : Explications du marché de la région Europe

Chapitre 7 : Explication du marché de la région Asie-Pacifique

Chapitre 8 : Explications du marché de la région Amérique du Nord

Chapitre 9: Explications du marché de la région Moyen-Orient et Afrique

Chapitre 10: Principales caractéristiques importantes du marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale

Chapitre 11: Tendances clés du marché et opportunités du marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale

Chapitre 12 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 13 : Résultats de la recherche et conclusion

Portée du marché mondial de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale et taille du marché

Sur la base de la technologie, l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en apprentissage en profondeur, vision par ordinateur, NLP et autres.

Sur la base de l’offre, le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale est segmenté en matériel, logiciels et services.

Sur la base du type de déploiement, l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en sur site et dans le cloud.

Sur la base des applications, l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en rayons X, CT, IRM, ultrasons et imagerie moléculaire.

Sur la base de l’application clinique, l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en sein, poumon, neurologie, cardiovasculaire, foie, prostate, côlon, musculo-squelettique et autres.

Le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale est également segmenté en fonction du rôle de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires de recherche et autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale

Les principaux concurrents actuellement présents sur le marché sont BenevolentAI, OrCam, Babylon, Freenome Inc., Clarify Health Solutions, BioXcel Therapeutics, Ada Health GmbH, GNS Healthcare, Zebra Medical Vision Inc., Qventus Inc, IDx Technologies Inc., K Health, Prognos , Medopad Ltd., Viz.ai Inc., Voxel Technology, Renalytix AI plc, Beijing Pushing Technology Co. Ltd., PAIGE, mPulse Mobile, Suki AI Inc., BERG LLC, Zealth Inc., OWKIN INC. et Your. MARYLAND.

Analyse au niveau du pays du marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

