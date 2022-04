Intelligence artificielle dans la taille du marché du marketing, part, taux de croissance, revenus, segmentation, demande de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028

Le marché de l’intelligence artificielle dans le marketing était évalué à 12 044,46 millions de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 107 535,57 millions de dollars américains d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 31,6 % entre 2021 et 2028.

L’adoption croissante de stratégies de marketing centrées sur le client et l’utilisation croissante des plateformes de médias sociaux pour la publicité font partie des facteurs qui stimulent l’intelligence artificielle dans la croissance du marché du marketing. Cependant, la rareté du personnel connaissant bien les connaissances en IA entrave la croissance du marché. En outre, la montée en flèche de l’adoption d’applications et de services basés sur le cloud crée des opportunités notables pour l’ intelligence artificielle chez les acteurs du marché du marketing.

Adoption croissante des stratégies de marketing centrées sur le client

De nombreuses entreprises, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, se concentrent sur le développement de relations à long terme et mutuellement bénéfiques avec leurs clients, pour survivre dans la concurrence en croissance rapide sur le marché mondial. Au cours des dernières années, les stratégies et les actions d’engagement client sont passées d’une orientation produit à une approche plus centrée sur le client. L’orientation client permet aux entreprises de mieux comprendre leurs clients et de prévoir, ainsi que de répondre à leurs besoins, à tout moment. Il est prouvé que les entreprises qui ont réussi à passer à un engagement centré sur le client bénéficient d’un avantage concurrentiel majeur et d’une croissance des ventes et des revenus. Selon la Harvard Business Review, plus d’un tiers des entreprises du Fortune 500 se sont réformées autour du client, en utilisant les préférences, les segments et les parcours comme concepts directeurs. Néanmoins, ces dernières années, de nombreuses marques de haut rang ont adopté avec succès l’orientation client. Aux États-Unis, les entreprises populaires centrées sur le client incluent American Express, Tumi et USAA. Les modèles traditionnels sont abandonnés par des compagnies aériennes telles qu’Emirates, Air New Zealand et Singapore Airlines pour passer à de nouveaux formats publicitaires. L’orientation client est une stratégie commerciale qui met l’accent sur la fourniture d’une excellente expérience client avant et après l’achat afin de créer des opportunités de répétition des commandes, ainsi que d’accroître la fidélité des clients et de stimuler le développement commercial. Par exemple, Zappos et Amazon sont deux exemples exceptionnels d’entreprises centrées sur le client qui ont passé des décennies à développer une culture qui tourne autour des clients et de leurs préférences.

Profils d’entreprise

Affectif

Appier inc.

j’enverrai

Novantas (Amplero), Inc.

CognitiveScale

Institut SAS Inc.

SAP SE

Salesforce.com, inc.

Oracle Corporation

Société IBM

Services Web Amazon

Adobe

Accenture

Microsoft Corporation

Xilinx, Inc.

Les principaux acteurs de l’intelligence artificielle sur le marché du marketing, tels qu’IBM, Amazon Web Services, Salesforce, Adobe et Accenture, ont adopté plusieurs stratégies organiques et inorganiques pour améliorer leurs revenus et leur position sur le marché. Par exemple, en janvier 2021, Appier a lancé ARTIFICIAL INTELLIGENCEXPERT, un assistant publicitaire basé sur une application alimenté par ARTIFICIAL INTELLIGENCE qui aide les spécialistes du marketing à faire évoluer facilement les performances de leurs campagnes de vente via campArtificial Intelligencegns. Grâce à ses applications, ARTIFICIAL INTELLIGENCEXPERT permet l’automatisation de l’allocation budgétaire sur les principales plates-formes publicitaires telles que Facebook, Google et Apple Search Ads (ASA) et aide à prendre de meilleures décisions grâce aux suggestions basées sur l’ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

L’intelligence artificielle sur le marché du marketing – par offre

Solutions

Prestations de service

Intelligence artificielle sur le marché du marketing – par application

Publicité sur les réseaux sociaux

Publicité sur le Réseau de Recherche

Tarification dynamique

Assistant virtuel

Curation contenu

Automatisation des ventes et du marketing

Plateforme d’analyse

Autres

Intelligence artificielle sur le marché du marketing – par utilisateur final

BFSI

Détail

Biens de consommation

Médias et divertissement

Autres

