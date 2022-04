Intelligence artificielle dans la taille du marché des soins de santé, part, analyse des applications, perspectives régionales, tendances de croissance, acteurs clés, stratégies concurrentielles et prévisions jusqu’en 2029

L’intelligence artificielle dans le marché de la santé rapport de recherche met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Le rapport décrit avec précision les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, les améliorations technologiques, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions sont examinés en détail dans le rapport de marché crédible. Il donne des informations correctes sur le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de cette industrie. En outre, cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des entreprises.Les cinq forces de Porter.

Taille et analyse du marché

L’intelligence artificielle est de plus en plus utilisée par un large éventail de secteurs verticaux de l’industrie. L’intelligence artificielle a révolutionné le secteur de la santé et a amélioré la qualité des établissements de santé. L’intelligence artificielle a réduit la dépendance à l’égard des humains et, par conséquent, le nombre d’erreurs humaines. L’intelligence artificielle dans les soins de santé facilite les traitements avancés et modernes, même dans les zones reculées.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’IA dans les soins de santé devrait connaître un TCAC de 51,37 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 6,35 milliards de dollars en 2021, monterait en flèche pour atteindre 175,22 milliards de dollars d’ici 2029. la disponibilité des ressources, la forte pénétration d’Internet à haut débit et les progrès des technologies de la santé. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients,

Définition du marché

L’intelligence artificielle dans les soins de santé traite des systèmes de gestion des patients, de la programmation et de l’utilisation d’algorithmes pour se rapprocher de la cognition humaine et analyser les relations entre les techniques de prévention ou de traitement et les résultats liés aux patients. .

Métrique du rapport Des détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 années historiques 2020 (personnalisable à 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions d’USD, Volume en unités, Prix en USD Segments couverts Offre (matériel, logiciels, services), technologie (apprentissage automatique, traitement du langage naturel, informatique contextuelle, vision par ordinateur), application (chirurgie assistée par robot, assistants virtuels, assistants administratifs, machines connectées, diagnostics, essais cliniques, détection de fraude, Cyber ​​​​sécurité, réduction des erreurs de dosage), utilisateur final (patients, entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, payeurs de soins de santé, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couvert NVIDIA Corporation (EE. UU.), Intel Corporation (EE. UU.), IBM (EE. UU.), Google LLC (EE. UU.), Microsoft (EE. UU.), General Vision Inc. (EE. UU.), Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), Medtronic (Irlande), CloudMedx Inc. (EE. UU.), Agfa-Gevaert Group (Belgique), Oncora Medical (EE. UU.), Imagia Cybernetics Inc. (Canada), Micron Technology, Inc. (EE. UU.), DeepMind Technologies Limited (Reino Unido), Welcome AI (EE. UU.), Koninklijke Philips NV (Pays Bajos), GENERAL ELECTRIC COMPANY (EE. UU.), Precision Health AI (EE. UU. ) et Cloud Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.).

L’intelligence artificielle dans la dynamique du marché de la santé

Conducteurs

La prévalence accrue des troubles

L’augmentation de la prévalence des maladies et troubles chroniques et aigus dans le monde en raison de divers facteurs internes et externes est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance du marché. Le nombre croissant de patients, en particulier dans les économies en développement, ouvre la voie à la croissance du marché.

Compétences en recherche et développement.

L’augmentation des dépenses consacrées à la recherche et au développement des compétences, en particulier dans les économies développées et en développement liées aux instruments et appareils médicaux, créera des opportunités de croissance du marché encore plus lucratives. Les compétences en recherche et développement ont fait progresser la technologie médicale et ont amélioré la qualité des établissements de santé.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

Le financement accru du gouvernement fédéral devrait alimenter la croissance du marché. En outre, la croissance et l’expansion de l’industrie de la santé tirée par les acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché des appareils de santé personnels.

En outre, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie dans les hôpitaux et l’augmentation des investissements pour le développement de la demande avancée de chirurgies assistées par robot, l’adoption croissante d’appareils à technologie peu invasive et innovante , affectent positivement le taux de croissance du marché.

Opportunités

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour des activités de recherche spécifiques, le besoin croissant de services de soins de santé improvisés en raison du déséquilibre entre le personnel de santé et les patients, et l’augmentation des innovations et du développement de produits en raison des progrès technologiques dans le monde vont se développer opportunités rentables pour les acteurs du marché. dans la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, le nombre de collaborations stratégiques a augmenté, le taux de pénétration d’Internet a augmenté, le nombre d’hôpitaux et de laboratoires a augmenté, la population gériatrique a augmenté, le nombre d’associations a augmenté et les collaborations intersectorielles et augmentation des dépenses de santé par habitant. les soins augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Restrictions/Défis

D’autre part, le coût élevé associé aux compétences en R&D, la réticence des médecins à adopter les technologies basées sur l’IA, ainsi que les risques et difficultés cliniques liés aux procédures médicales devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence d’un scénario de remboursement favorable et de la pénétration de la technologie dans les économies en développement, le manque de données sur les soins de santé, les problèmes de confidentialité des données, le manque d’interopérabilité et le manque d’infrastructures adéquates dans les pays à revenu faible et intermédiaire mettront le marché au défi au cours de la période de prévision. de 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’applications et de domaines, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur l’intelligence artificielle dans le marché de la santé,

Impact du Covid-19 sur l’intelligence artificielle dans le marché de la santé

Le Covid-19 a eu un impact positif sur le marché. Covid-19 a conduit à l’augmentation de l’adoption de solutions d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. La pandémie a mis en évidence les compétences et la sophistication que l’intelligence artificielle peut apporter au secteur de la santé et révolutionner complètement l’industrie. L’afflux de patients dans les hôpitaux a conduit à l’adoption et à l’application croissantes de chirurgies médicales assistées par robot, d’assistants virtuels basés sur l’IA, de robots de soins hospitaliers et bien plus encore.

DEVELOPPEMENTS récents

En janvier 2019, Dartford and Gravesham NHS Trust au Royaume-Uni a mis au point une technologie portable alimentée par l’IA pour surveiller les patients lorsqu’ils sortent de l’hôpital.

En octobre 2019, care.ai et NVIDIA ont annoncé une collaboration pour fournir une surveillance autonome des patients alimentée par l’IA dans le domaine de la santé en exploitant la plate-forme NVIDIA.

En mars 2020, care.ai a formé un partenariat avec la Texas Hospital Association (THA) pour créer l’adoption de l’IA à l’échelle de l’État pour la surveillance autonome.

Étendue du marché mondial de l’intelligence artificielle dans les soins de santé

Le marché de l’IA dans les soins de santé est segmenté en fonction de l’offre, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Offre

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Basé sur l’offre, le marché de l’IA dans les soins de santé est segmenté en matériel, logiciels et services. Le matériel a été segmenté en processeur, mémoire et réseau. Le processeur est en outre sous-segmenté en unité de traitement de mémoire, unité de traitement graphique, réseau de portes programmables par l’utilisateur et ASIC. Le logiciel a été segmenté en solutions d’IA et plate-forme d’IA. Les solutions d’IA sont en outre sous-segmentées en sur site et dans le cloud. La plate-forme d’IA est en outre sous-segmentée dans le cadre d’apprentissage automatique et l’interface de programme d’application (API). Les services ont été davantage segmentés en implémentation et intégration et support et maintenance.

Technologie

apprentissage automatique

traitement du langage naturel

Informatique sensible au contexte

vision par ordinateur

Sur la base de la technologie, le marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé est segmenté en apprentissage automatique , traitement du langage naturel, informatique contextuelle et vision par ordinateur. L’apprentissage automatique a été segmenté en apprentissage en profondeur, apprentissage supervisé, apprentissage par renforcement, apprentissage non supervisé et autres.

Application

chirurgie assistée par robot

assistants virtuels

Assistants de workflow administratif

machines connectées

Diagnostic

essais cliniques

Détection de fraude

la cyber-sécurité

Réduction des erreurs de dosage

Sur la base de l’application, le marché de l’IA dans les soins de santé est segmenté en chirurgie assistée par robot, assistants virtuels, assistants de flux de travail administratif, machines connectées, diagnostics, essais cliniques, détection de fraude, cybersécurité et réduction des erreurs de dosage.

Finale usuelle

les patients

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

payeurs de soins de santé

Autres

Le segment des utilisateurs finaux de l’IA sur le marché de la santé est segmenté en patients, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, payeurs de soins de santé et autres.

L’intelligence artificielle sur le marché de la santé Perspectives/analyses régionales

Le marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, offre, technologie, application et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par l’intelligence artificielle dans le rapport sur le marché des soins de santé sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’IA dans les soins de santé en raison de la solide base d’établissements de santé, de l’augmentation des investissements des acteurs clés dans la croissance des appareils avancés, du taux d’adoption élevé des procédures mini-invasives, de la disponibilité des remboursements, de l’augmentation de la population gériatrique, de la des dépenses de santé élevées combinées à l’apparition de la pandémie de Covid-19 et à l’augmentation du nombre d’activités de recherche dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales de sensibilisation, de l’augmentation du tourisme médical, de l’augmentation des activités de recherche dans la région, de la croissance de la population gériatrique et de la demande croissante. pour des soins médicaux de qualité dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé vous fournit également une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé, l’impact de la technologie utilisant courbes de la ligne de vie et changements dans la réglementation des soins de santé. scénarios et leur impact sur le marché de l’intelligence artificielle dans les soins de santé. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Analyse des parts de marché du paysage concurrentiel et de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé

Le paysage concurrentiel du marché Intelligence artificielle dans les soins de santé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’approche des entreprises en matière d’intelligence artificielle sur le marché de la santé.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’IA dans les soins de santé sont NVIDIA Corporation (États-Unis), Intel Corporation (États-Unis), IBM (États-Unis), Google LLC (États-Unis), Microsoft (États-Unis), General Vision Inc. (États-Unis) , Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), Medtronic (Irlande) , CloudMedx Inc. (États-Unis), Agfa-Gevaert Group (Belgique), Oncora Medical (États-Unis), Imagia Cybernetics Inc. ( Canada) ), Micron Technology, Inc. (États-Unis), DeepMind Technologies Limited (Royaume-Uni), Welcome AI (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), GENERAL ELECTRIC COMPANY (États-Unis), Precision Health AI (États-Unis) et Cloud Pharmaceuticals , Inc. . , (États-Unis) entre autres.

