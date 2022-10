Intelligence artificielle dans la taille du marché de l’imagerie médicale, analyse de la croissance, part, demande et principaux acteurs clés

Ce rapport d’étude de marché traite des nouveaux défis commerciaux et de la recherche d’investissement sur ce marché, y compris les attributs du marché, la structure de l’industrie et le paysage concurrentiel, les problèmes, les concepts de désir ainsi que les stratégies commerciales et l’efficacité du marché. Toutes les informations sur le marché contenues dans le rapport sont structurées aux niveaux mondial, régional et national. Il s’agit du rapport d’étude de marché détaillé qui étudie les défis, les structures du marché, les opportunités, les forces motrices et le paysage concurrentiel de votre entreprise. Le document de marché fiable offre une enquête approfondie sur les facteurs déterminants du marché, les opportunités, les contraintes et les défis pour obtenir des informations cruciales sur le marché.

L’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée de 1 579,33 millions USD et croître à un TCAC de 4,11 % dans les pays susmentionnés. période de prévision. L’augmentation du nombre de procédures de diagnostic pousse l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale.

L’imagerie médicale peut être décrite comme la procédure de diagnostic qui implique la création d’aides visuelles et de représentations d’images du corps humain, et qui implique la surveillance de la performance et de la fonction des organes du corps humain. Avec l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les soins de santé et l’imagerie médicale, il y a un changement dans la façon dont les diagnostics et l’ensemble de la procédure sont effectués. L’IA aide les chirurgiens à effectuer le processus de capture d’images et à diagnostiquer ces images pour la conclusion et le traitement personnalisé de chaque individu et patient. L’intelligence artificielle se compose principalement de deux types, les robots et l’apprentissage automatique. L’apprentissage automatique implique la reconnaissance et l’application d’algorithmes dans des systèmes informatiques pour la représentation d’images. Alors que,

L’augmentation de la capacité et de la réalisation d’un traitement personnalisé, l’amélioration des procédures et du traitement des patients est le facteur vital qui augmente la croissance du marché, augmente également le nombre de procédures de diagnostic, augmente la prévalence des maladies, augmente les politiques de remboursement favorables, la présence croissante de acteurs clés et les réglementations gouvernementales favorables, la montée en puissance des infrastructures de santé en évolution rapide dans des pays asiatiques tels que la Chine, l’Indonésie et l’Inde, et la prévalence croissante de diverses maladies chroniques de la vie associées au style, telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires, sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale. En outre, Le secteur en hausse et les marchés émergents avec une base de population gériatrique croissante créeront encore plus de nouvelles opportunités pour l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, le manque croissant d’intégration et d’applications pratiques de l’intelligence artificielle ainsi que la hausse des coûts et la réticence à adopter ces systèmes sont les principaux facteurs, entre autres, qui entraveront la croissance du marché et remettront davantage en cause la croissance du marché. sur le marché de l’imagerie médicale au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur l’intelligence artificielle dans le marché de l’imagerie médicale, analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Intelligence artificielle dans la portée du marché de l’imagerie médicale et la taille du marché

Le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale est segmenté en fonction de la technologie, de l’offre, du type de mise en œuvre, de l’application, des applications cliniques et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base de la technologie, l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale est segmentée en apprentissage en profondeur, vision par ordinateur , NLP et autres.

Sur la base de l’offre, le marché de l’intelligence artificielle de l’imagerie médicale est segmenté en matériel, logiciels et services.

En fonction du type de mise en œuvre, le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale est segmenté en sur site et dans le cloud.

Sur la base de l’application, le marché de l’IA dans l’imagerie médicale est segmenté en rayons X, CT, IRM, ultrasons et imagerie moléculaire .

Basé sur l’application clinique, le marché de l’IA pour l’imagerie médicale est segmenté en sein, poumon, neurologie, cardiovasculaire, foie, prostate, côlon, musculo-squelettique et autres.

Le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale est également segmenté en fonction du rôle de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires de recherche et autres.

Analyse au niveau national du marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale

Le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, technologie, offre, type de mise en œuvre, application, applications cliniques et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine et le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord et l’Europe dominent l’IA sur le marché de l’imagerie médicale en raison de la croissance des infrastructures de soins de santé technologiquement avancées et du revenu disponible élevé dans cette région. L’Asie-Pacifique est la région attendue en termes de croissance de l’intelligence artificielle sur le marché de l’imagerie médicale en raison de l’évolution rapide des infrastructures de santé dans des pays comme la Chine, l’Indonésie et l’Inde.

La section par pays du rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales sont pris en compte,

