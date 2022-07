Intelligence artificielle dans la taille du marché de la radiologie | Partager | Tendances | Croissance | Portée | Perspectives | Opportunités | Prévisions 2022 Analyse d’ici 2028

L’intégration de l’intelligence artificielle dans le domaine de la radiologie l’a révolutionné, entraînant des avancées significatives dans l’imagerie médicale avec l’intelligence artificielle et les algorithmes d’apprentissage en profondeur. L’intelligence artificielle (IA) en radiologie aide les radiologues à identifier l’apparition ou la racine de la maladie, leur permettant de planifier efficacement leurs procédures de traitement et de fournir des assurances à long terme. La technologie de l’IA permet en outre à diverses solutions d’imagerie médicale de diagnostiquer et de traiter les anomalies aiguës du corps de la manière la plus efficace. Un large éventail de solutions d’IA, y compris l’apprentissage automatique, l’analyse de mégadonnées, le cloud computing et la technologie d’apprentissage en profondeur, sont largement adoptés par les hôpitaux et les cliniques du monde entier pour offrir le meilleur des options de traitement avancées pour les conditions médicales graves.

Le rapport propose en outre une analyse complète de la chaîne de valeur ainsi qu’une analyse des acheteurs en aval et des matières premières en amont. L’étude se concentre sur les tendances mondiales, les cadres réglementaires et les facteurs macro et microéconomiques. Le rapport fournit également une analyse approfondie du segment et des sous-segments qui devraient dominer le marché au cours de la période projetée. Le rapport propose une estimation prévisionnelle du marché en ce qui concerne l’analyse de la segmentation du marché, y compris le type de produit, les industries des utilisateurs finaux, le spectre d’applications et d’autres segments.

L’étude sur le marché mondial de l’intelligence artificielle en radiologie est le dernier rapport couvrant l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 actuellement en cours. La pandémie a directement affecté le marché en provoquant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et indirectement en provoquant des difficultés financières. Le marché Intelligence artificielle en radiologie a connu des changements dynamiques dans les tendances et les demandes en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport fournit un aperçu détaillé de la façon dont la pandémie a affecté les segments clés de l’industrie Intelligence artificielle en radiologie. Le rapport comprend une analyse d’impact approfondie de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie globale de l’intelligence artificielle en radiologie.

Points saillants des rapports clés :

Le rapport offre au lecteur un examen approfondi de l’intelligence artificielle (IA) mondiale dans l’industrie de la radiologie, avec un accent particulier sur la dynamique et la segmentation du marché.

Le rapport se compose d’informations systématiques sur les tendances et les développements en cours du marché.

Le rapport présente la portée concurrentielle du marché, mettant en évidence les principaux concurrents du marché, les produits qu’ils proposent et leurs stratégies de croissance commerciale.

Une analyse globale des segments géographiques du marché est un élément important du rapport.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) en radiologie :

Le rapport détaille l’impact sans précédent du COVID-19 sur le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) en radiologie. La pandémie de coronavirus a entraîné une perturbation majeure du paysage économique mondial, à la suite de laquelle plusieurs industries, dont celle de la santé, ont subi des pertes considérables. Les segments clés de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur de la radiologie ont subi les effets néfastes de l’épidémie de COVID-19, qui a bouleversé les chaînes d’approvisionnement du marché et provoqué une volatilité des prix et de la demande. Cependant, l’intelligence artificielle (IA) dans l’industrie de la radiologie devrait reprendre de l’élan dans l’ère post-COVID.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l’intelligence artificielle en radiologie et présentées dans le rapport sont :

IBM Corporation

EnvoyAI,

Enlitic Inc.

Freenome Inc.

Gleamer LTD

Behold.ai Technologies Limited

Segmentation du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) en radiologie :

Type de radiologie

Tomodensitométrie de la tête



Neurologie



Mammographie



Imagerie thoracique



Cardiovasculaire



Colonographie



Technique

rayons X



Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Tomodensitométrie (TDM)



Tomographie par émission de positrons (TEP)



Ultrason

Les autres

Application

Détection assistée par ordinateur

Diagnostic assisté par ordinateur



Outils d’analyse quantitative

la décision clinique

Intelligence artificielle en radiologie Segmentation du marché par régions:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC )

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Objectifs du rapport :

étude de la taille du marché mondial de l’intelligence artificielle en radiologie par régions, types et applications clés en référence aux données historiques (2017-2018) et aux prévisions (2020-2027)

Analyse de la structure industrielle du Marché de l’intelligence artificielle en radiologie par identification de divers sous-segments

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT Analyse

comparative du paysage concurrentiel

Analyse du marché de l’intelligence artificielle en radiologie basée sur les tendances de croissance, futuristi c perspectives et contribution à la croissance totale du marché

Analyse des moteurs, contraintes, opportunités, défis et risques sur le marché mondial Intelligence artificielle en radiologie

Analyse complète des développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et autres stratégies stratégiques alliances

