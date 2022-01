Intelligence artificielle dans la taille du marché de la défense 2021 – Croissance mondiale, tendances, analyse de l’industrie, acteurs clés et prévisions 2028

Le rapport sur le marché mondial de l’intelligence artificielle dans la défense donne une connaissance complète de l’industrie en fonction de paramètres clés tels que la taille du marché, les revenus, l’analyse des ventes et les principaux moteurs. La taille du marché devrait croître à grande échelle au cours de la période de prévision (2022-2028). L’objectif principal de ce rapport d’étude est de donner aux utilisateurs un aperçu complet du marché. Pour que les utilisateurs puissent appliquer des processus stratégiques pour se comparer à l’échelle mondiale. Les principaux moteurs, ainsi que les défis du marché, sont discutés dans le rapport. En outre, les rapports fournissent une analyse approfondie du marché de l’intelligence artificielle dans la défense avec les tendances actuelles et futures.

Principaux joueurs clés : –

BAE Systems plc

Société IBM

Leidos

Société Lockheed Martin

Raytheon Technologies Corporation

Autre

L’étude comprend une analyse détaillée du marché avec des données provenant de plusieurs sources en analysant des paramètres clés tels que les prix, les bénéfices et la concurrence. Le rapport couvre les domaines suivants :

L’intelligence artificielle dans le dimensionnement du marché de la défense

Intelligence artificielle dans les prévisions du marché de la défense

Intelligence artificielle dans l’analyse de l’industrie du marché de la défense

Rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans la défense par type de segmentation:

Matériel, logiciels et services

Rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans la défense par application de segmentation:

Cybersécurité, soins de santé sur le champ de bataille, logistique et transport, plateforme de guerre et autres

Points clés traités dans le rapport sur le marché L’intelligence artificielle dans la défense :

– Intelligence artificielle dans la défense Aperçu, définition et classification Perspectives du marché, facteurs déterminants et demandes

– Intelligence artificielle dans la concurrence sur le marché de la défense par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de COVID-19 sur l’intelligence artificielle sur le marché de la défense

– Part de l’intelligence artificielle dans la défense, taille, revenus (valeur) par région (2021-2028)

– Analyse du marché de l’intelligence artificielle dans la défense par application, facteurs moteurs et tendances futures

– L’intelligence artificielle dans l’approvisionnement, la consommation, l’exportation, l’importation de la défense par pays

– Stratégie par principaux fabricants / acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

Informations clés converties

Aperçu du marché

Méthodologie et portée

Impact du COVID-19 sur l’intelligence artificielle dans le marché de la défense

L’intelligence artificielle dans les variables, les tendances et les moteurs du marché de la défense

Paysage concurrentiel

Perspective du marché mondial

Merci d’avoir lu ce communiqué ; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

