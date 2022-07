Inteligencia artificial (IA) en el informe de investigación de mercado de descubrimiento de fármacos: tamaño, participación, nuevas tendencias y oportunidades, análisis competitivo y pronóstico futuro

El documento de mercado Inteligencia artificial (IA) en descubrimiento de fármacos proporciona una sinopsis completa sobre el estudio para el mercado y cómo está afectando a la industria de la salud. Al aplicar modelos de mejores prácticas y metodologías de investigación, se realiza un análisis de mercado completo en este informe de mercado para garantizar que el informe proporcione una segmentación de mercado precisa y conocimientos para el éxito del negocio del cliente. Además, también se reconocen las tendencias en la dinámica de la cadena de suministro y del consumidor y, en consecuencia, se interpretan las estrategias de marketing, promoción y ventas para un éxito extremo. Las empresas pueden prosperar en este mercado que cambia rápidamente si adoptan este informe de investigación de mercado creíble.

Las ventas de inteligencia artificial (IA) para el descubrimiento de fármacos y servicios relacionados conforman el mercado de inteligencia artificial (IA) en el descubrimiento de fármacos. La inteligencia artificial (IA) para el descubrimiento de fármacos es una tecnología que utiliza máquinas para simular la inteligencia humana con el fin de resolver desafíos complicados en el procedimiento de desarrollo de fármacos. En el sector farmacéutico, ayuda en el descubrimiento de nuevos compuestos, la identificación de dianas terapéuticas y el desarrollo de medicamentos personalizados. Obtenga una muestra en PDF de este mercado en https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market&Raj

Inteligencia artificial (IA) en el descubrimiento de fármacos Dinámica del mercado

Conductores

Colaboraciones y asociaciones estratégicas

El creciente número de colaboraciones y asociaciones entre industrias actuará como un factor importante que influirá en la tasa de crecimiento del mercado.

Reducción del tiempo total involucrado en el proceso de descubrimiento de fármacos

El aumento de la demanda por la disminución del tiempo total que lleva el proceso de descubrimiento de fármacos aumentará la demanda de inteligencia artificial (IA) en el descubrimiento de fármacos e impulsará aún más la tasa de crecimiento del mercado. Los modelos animales suelen tardar de tres a cinco años en identificar y mejorar los compuestos antes de probarlos en humanos, mientras que las empresas emergentes basadas en IA pueden identificar y diseñar nuevos medicamentos en cuestión de días o meses.

Además, la creciente capacidad de gasto en atención médica y el avance en la infraestructura de atención médica son los principales impulsores que mejorarán el crecimiento del mercado. El aumento en la utilización de inteligencia artificial (IA) para estudiar de manera eficiente la actividad de los fármacos acelerará la demanda de inteligencia artificial (IA) en el mercado de descubrimiento de fármacos. Además, la reducción en el costo del descubrimiento de fármacos actuará como un factor importante que influirá en la inteligencia artificial (IA) en la tasa de crecimiento del mercado de descubrimiento de fármacos. Otro factor importante que resulta en la expansión del mercado es el avance de la tecnología. La rápida urbanización y el aumento del nivel de ingresos disponibles en los países en desarrollo y desarrollados influirán en la tasa de crecimiento de la inteligencia artificial (IA) en el mercado de descubrimiento de fármacos.

Oportunidades

Aumento de la inversión en I+D

Además, el aumento de las actividades de investigación y desarrollo y la creciente adopción de servicios y aplicaciones basados ​​en la nube brindarán oportunidades beneficiosas para la inteligencia artificial (IA) en el crecimiento del mercado de descubrimiento de fármacos. La creciente demanda de los mercados emergentes y la expansión de las industrias biotecnológicas ampliarán aún más la inteligencia artificial (IA) en la tasa de crecimiento del mercado de descubrimiento de fármacos en el futuro.

Obtenga detalles de TOC de este informe en https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market&Raj

Algunas de las principales empresas que influyen en este mercado incluyen:

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de inteligencia artificial (IA) en el descubrimiento de fármacos son Exscientia plc, Microsoft, NVIDIA Corporation, IBM, Cyclica, Atomwise, Inc., DEEP GENOMICS, Cloud Pharmaceuticals, Inc., Insilico Medicine, BenevolentAI Ltd. , Aria Pharmaceuticals, Inc., NuMedii, Inc., Envisagenics.,Owkin Inc., XtalPi Inc., BERG LLC, Euretos, BioAge Labs, Inc., Biosymetrics y Verge Genomics, entre otros.

Segmentación de mercado:-

El mercado de inteligencia artificial (IA) en el descubrimiento de fármacos está segmentado según la oferta, la tecnología, el tipo de fármaco, la aplicación y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Ofrecimiento

Software

Servicios

Tecnología

Aprendizaje automático

Otras tecnologías

Tipo de droga

molécula pequeña

moléculas grandes

Solicitud

Inmuno-Oncología

Enfermedades neurodegenerativas

Enfermedad cardiovascular

Enfermedades metabólicas

Otras aplicaciones

Usuario final

Empresas Farmacéuticas y Biotecnológicas

Organizaciones de investigación por contrato

Centros de Investigación y Académicos

Institutos Gubernamentales

Regiones cubiertas en Inteligencia artificial en genómica Informe de mercado global 2022:

Oriente Medio y África (países del CCG y Egipto)

Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá)

América del Sur (Brasil, etc.)

Europa (Turquía, Alemania, Rusia, Reino Unido, Italia, Francia, etc.)

Asia-Pacífico (Vietnam, China, Malasia, Japón, Filipinas, Corea, Tailandia, India, Indonesia y Australia)

Explore el informe de investigación completo en profundidad en https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market?Raj

Las preguntas clave respondidas en el informe incluyen:

¿Quiénes son los actores clave del mercado en este mercado?

¿Cuáles son las principales regiones para comercios disímiles que se espera que sean testigos presenciales de un crecimiento asombroso para este mercado?

¿Cuáles son las tendencias de crecimiento regional y las principales regiones generadoras de ingresos para este mercado?

¿Cuál será el tamaño del mercado y la tasa de crecimiento al final del período de pronóstico?

¿Cuáles son las tendencias clave de este mercado que afectan el crecimiento del mercado?

¿Cuáles son los principales tipos de productos de este mercado?

¿Cuáles son las principales aplicaciones de este mercado?

Informes relacionados:-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-human-microbiome-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-teleradiology-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-contract-research-organization-cros-services-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sterility-testing-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pulmonary-drug-delivery-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-capillary-blood-collection-devices-market

Sobre nosotros: –

¡Una forma absoluta de pronosticar lo que depara el futuro es comprender la tendencia actual!

Data Bridge Market Research se presenta como una firma de consultoría e investigación de mercado no convencional y neotérica con un nivel incomparable de resiliencia y enfoques integrados. Estamos decididos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y fomentar información eficiente para que su negocio prospere en el mercado. El puente de datos se esfuerza por proporcionar soluciones adecuadas a los complejos desafíos comerciales e inicia un proceso de toma de decisiones sin esfuerzo. Data Bridge es una secuela de pura sabiduría y experiencia que se formuló y enmarcó en el año 2015 en Pune.

La investigación de mercado de puentes de datos cuenta con más de 500 analistas que trabajan en diferentes industrias. Hemos atendido a más del 40 % de las empresas Fortune 500 en todo el mundo y Ha Bridge Market Research cuenta con más de 500 analistas que trabajan en diferentes industrias. Hemos atendido a más del 40% de las compañías Fortune 500 a nivel mundial y tenemos una red de más de 5000 clientes en todo el mundo. Expertos en puentes de datos en la creación de clientes satisfechos que cuentan con nuestros servicios y confían en nuestro arduo trabajo con certeza. Estamos contentos con nuestra gloriosa tasa de satisfacción del cliente del 99,9 %.

Contáctenos: –

Investigación de mercado de puentes de datos

Nosotros: +1 888 387 2818

Reino Unido: +44 208 089 1725

Hong Kong: +852 8192 7475

Correo electrónico: – corporatesales@databridgemarketresearch.com